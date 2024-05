Πέθανε πρώην παίκτης του NBA σε ηλικία μόλις 33 ετών

Πέθανε σε ηλικία 33 ετών ο Ντάριους Μόρις, πρώην παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς, Σίξερς, Λος Άντζελες Κλίπερς και των Γκρίζλις.

Αγωνίστηκε στο NBA κάνοντας 132 συμμετοχές στην κανονική περίοδο, από το 2011 έως και το 2015, ενώ ολοκλήρωσε την καριέρα του το 2020, έχοντας παίξει ακόμα στην G-League, την Κίνα, τη Ρωσία και τη Γαλλία.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο διάσημος δημοσιογράφος Σαμς Σαράνια μέσα από μία ανάρτηση στο Twitter, χωρίς, ωστόσο, να διευκρινίσει τα αίτια.

Four-year NBA veteran Darius Morris has passed away at the age of 33. Morris played for the Lakers, 76ers, Clippers, Grizzlies and Nets from 2011-2015.

