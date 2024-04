Γιατί οι Ιάπωνες μπλοκάρουν τη θέα του όρους Φούτζι στους τουρίστες;

Ένα τεράστιο φράγμα που θα εμποδίζει τη θέα του όρους Φούτζι θα εγκαταστήσουν σε ένα δημοφιλές σημείο φωτογράφισης οι ιαπωνικές αρχές εξοργισμένες από τα πλήθη των τουριστών με κακή συμπεριφορά.

Η κατασκευή του δικτυωτού πλέγματος —ύψους 2,5 μέτρων και μήκους 20 μέτρων— θα ξεκινήσει ήδη από την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε την Παρασκευή αξιωματούχος της πόλης Fujikawaguchiko.

«Είναι λυπηρό ότι πρέπει να το κάνουμε αυτό, εξαιτίας ορισμένων τουριστών που δεν μπορούν να σεβαστούν τους κανόνες», αφήνοντας πίσω τους σκουπίδια και αγνοώντας τους κανόνες κυκλοφορίας, δήλωσε ο ίδιος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πρόκειται για την πιο πρόσφατη άμεση δράση στην Ιαπωνία κατά του υπερτουρισμού, αφού οι κάτοικοι μιας συνοικίας του Κιότο απαγόρευσαν φέτος στους επισκέπτες τα μικρά ιδιωτικά σοκάκια.

Σημειώνεται ότι ο αριθμός των μηνιαίων επισκεπτών ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 3 εκατομμύρια τον Μάρτιο.

Το όρος Φούτζι, το ψηλότερο βουνό της Ιαπωνίας, μπορεί να φωτογραφηθεί από πολλά σημεία στην πόλη-θέρετρο Fujikawaguchiko. Αυτό το σημείο θέασης είναι ιδιαίτερα δημοφιλές επειδή το μεγαλοπρεπές -και ενεργό- ηφαίστειο εμφανίζεται πίσω από ένα κατάστημα ψιλικών Lawson, τα οποία είναι πανταχού παρόντα στην Ιαπωνία. Το σημείο κάθε φορά πλημμυρίζει από τουρίστες, αναφέρει ο αξιωματούχος της πόλης.

Αφού αγνοήθηκαν οι πινακίδες κυκλοφορίας και οι επανειλημμένες προειδοποιήσεις από τους φρουρούς ασφαλείας, η πόλη στην περιοχή Γιαμανάσι κατέληξε στην τοποθέτηση του φράγματος ως ύστατη λύση.

Το μέτρο αποσκοπεί επίσης στην προστασία μιας κοντινής οδοντιατρικής κλινικής από τους τουρίστες που μερικές φορές παρκάρουν εκεί χωρίς άδεια και έχουν παρατηρηθεί ακόμη και να σκαρφαλώνουν στην οροφή της κλινικής για να έχουν την τέλεια λήψη, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η πόλη ευχόταν να μην είχε αναγκαστεί να λάβει το εν λόγω μέτρο, σύμφωνα με τον Guardian.

Η Ιαπωνία είναι ένας τουριστικός προορισμός που γνωρίζει μεγάλη άνθηση μετά την άρση των περιορισμών της εποχής της πανδημίας και η κυβέρνηση εργάζεται σκληρά για την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών, ωστόσο αυτό δεν χαροποιεί όλους, μεταξύ άλλων τους κατοίκους στο Κιότο, όπου οι άνθρωποι παραπονέθηκαν ότι οι τουρίστες παρενοχλούν τις άψογα ντυμένες γκέισες της πόλης.

