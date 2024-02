Φλωρεντία: Σάλος με τις δηλώσεις διευθύντριας μουσείου – «Ο υπερτουρισμός έχει μετατρέψει την πόλη σε πόρνη»

Η διευθύντρια της Galleria dell’Accademia της Φλωρεντίας, του φημισμένου μουσείου που στεγάζει το άγαλμα του Δαβίδ του Μιχαήλ Άγγελου, παρομοίασε την ιταλική πόλη με σεξεργάτρια, υπονοώντας ότι ο υπερτουρισμός έχει καταστρέψει τον δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

«Μόλις μια πόλη γίνει πόρνη, είναι δύσκολο να ξαναγίνει παρθένα», δήλωσε πρόσφατα στους δημοσιογράφους η Cecilie Hollberg, επικεφαλής του μουσείου από το 2015, σύμφωνα με την εφημερίδα La Reppublica που εδρεύει στη Ρώμη.

Η ίδια πρόσθεσε: «Η Φλωρεντία είναι πολύ όμορφη και θα ήθελα να επιστρέψει στους πολίτες της και να μην συνθλιβεί από τον τουρισμό».

Επιπλέον, τόνισε πως, «είναι ήδη πολύ αργά» για την πόλη, η οποία γνωρίζει μαζική εισροή τουριστών κάθε χρόνο. Το 2020, ο Guardian ανέφερε ότι η Φλωρεντία έφερε 14 εκατομμύρια τουρίστες το προηγούμενο έτος – ένα εντυπωσιακό ποσό αν αναλογιστεί κανείς ότι μόλις 328.000 άνθρωποι ζούσαν εκεί εκείνη την εποχή.

Ορισμένες ιταλικές πόλεις έχουν προσπαθήσει να θεσπίσουν μέτρα που θα κρατούσαν τον τουρισμό σε απόσταση. Η Βενετία, για παράδειγμα, δήλωσε πρόσφατα ότι ήθελε να απαγορεύσει τα μεγάφωνα και να περιορίσει τα γκρουπ εκδρομών σε λιγότερα από 25 άτομα, όλα σε μια προσπάθεια να περιορίσει τα πλήθη που συρρέουν τακτικά στην πόλη.

🚩»Florence must be a witness for all of Italy of an increasingly conscious tourism, not hit-and-run tourism.”

