Ο Λιούις Χάμιλτον κάνει ένα «καυτό γύρο» στο Μαϊάμι με την Κένταλ Τζένερ ενώ εκείνη ουρλιάζει πως τον μισεί

Ένας καυτός γύρος στην πίστα με έναν οδηγό της F1 έχει γίνει πλέον προνόμιο. Η Αμερικανίδα σούπερ μόντελ Κένταλ Τζένερ απέκτησε αυτό το προνόμιο ως μοντέλο της Tommy Hilfiger και φίλη του Λιούις Χάμιλτον.

Ο οίκος μόδας, που είναι επίσης brand ambassador της Mercedes, έβαλε τους δύο σε ένα αυτοκίνητο για έναν hot lap γύρω από το Διεθνές Αυτοκινητοδρόμιο του Μαϊάμι. Όντας με την φίλη του, ο επτά φορές πρωταθλητής ένιωσε άνετα και άφησε την χαζοχαρούμενη πλευρά του να βγει προς τα έξω. Ωστόσο, χάρισε απλόχερα φόβο στο 28χρονο μοντέλο.

May 03, 2024: Kendall Jenner and Lewis Hamilton after having their “Hot Lap” at the F1 Grand Prix of Miami in Miami, FL.

📸 More pics: https://t.co/fuSJUgnV5V pic.twitter.com/FwjdXbtNeM

— Kendall’s Gallery (@kendalljbrs) May 4, 2024