Ella Fitzgerald: Η γλυκόπικρη ιστορία της αξεπέραστης «Βασίλισσας της Jazz»

Η τότε 17χρονη Ella κατάφερε να καταπλήξει το πλήθος, βγάζοντας στην επιφάνεια την εσωτερική της Connee Boswell και τραγουδώντας το «Judy» και το «The Object of My Affection». Κέρδισε τη βραδιά και πήρε ένα έπαθλο 25 $. Το ενδιαφέρον είναι πως μπήκε στον διαγωνισμό ως χορεύτρια. Αλλά όταν είδε ότι είχε κάποιο σκληρό ανταγωνισμό σε αυτό το τμήμα, επέλεξε να τραγουδήσει αντ’ αυτού και έτσι έκανε το πρώτο μεγάλο βήμα προς μια καριέρα στη μουσική.

Όσοι γνώριζαν και συνεργάστηκαν με την Fitzgerald είπαν ότι ήταν πολύ ντροπαλή. Στο «Ella Fitzgerald: A Biography of the First Lady of Jazz», ο τρομπετίστας Mario Bauzá, που έπαιζε στην ορχήστρα του Chick Webb με την Fitzgerald, εξήγησε ότι «δεν έκανε πολύ παρέα μαζί τους. Όταν μπήκε στο συγκρότημα, ήταν αφιερωμένη στη μουσική της… Ήταν ένα μοναχικό κορίτσι από τη Νέα Υόρκη, που κρατούσε τον εαυτό της για τον εαυτό της και για τη συναυλία».

Υπήρξε η πρώτη Αφροαμερικανίδα που κέρδισε βραβείο Grammy

Ανάμεσα στα πολλά άλλα επιτεύγματά της, το 1958 η Fitzgerald έγινε η πρώτη Αφροαμερικανίδα που κέρδισε βραβείο Grammy. Στην πραγματικότητα, κέρδισε δύο βραβεία εκείνο το βράδυ: ένα για το Best Jazz Performance, για το «Soloist, η Ella Fitzgerald τραγουδά τα τραγούδια του Duke Ellington» και ένα ακόμη για το Best Female Pop Vocal Performance για το «Η Ella Fitzgerald τραγουδά τα τραγούδια του Irving Berlin».

