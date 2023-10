Adelaide Hall: Η πρωτοπόρος ντίβα της τζαζ τιμάται στο σημερινό Google Doodle

Το σημερινό Doodle της Google γιορτάζει τα 122α γενέθλια της Adelaide Hall, τραγουδίστριας της τζαζ. Η τραγουδίστρια γεννήθηκε σαν σήμερα το 1901 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Η Adelaide Hall και η αδερφή της φοίτησαν στο Pratt Institute, όπου ο πατέρας του William Hall δίδασκε πιάνο.

Τον Μάρτιο του 1917 ο πατέρας της έφυγε από τη ζωή, ενώ τρία χρόνια αργότερα έφυγε από τη ζωή και η αδερφή της έχοντας προσβληθεί από τον ιό της γρίπης. Με αυτό τον τρόπο η Adelaide Hall άρχισε να βιώνει τις δυσκολίες της ζωής από πολύ μικρή ηλικία, αφού από την ηλικία των 19 έπρεπε να συντηρήσει μόνη της τον εαυτό της και τη μητέρα της.

