«Δεν μπορώ να αναπνεύσω»: Νέο περιστατικό «Φλόιντ» στις ΗΠΑ – Νεκρός 53χρονος από λαβή αστυνομικού

Έρευνα για τις συνθήκες θανάτου ενός 53χρονου άνδρα ενώ βρισκόταν υπό κράτηση διεξάγουν οι Αρχές της πολιτείας του Οχάιο.

Ο Φρανκ Τάισον πέθανε κατά τη διάρκεια της σύλληψής του από τους αστυνομικούς Μπο Σόνεγκε και Κάμντεν Μπερτς στο Κάντον του Οχάιο, νωρίς το βράδυ της 18ης Απριλίου.

Οι Αρχές έδωσαν στη δημοσιότητας πλάνα από τις κάμερες που φέρουν οι αστυνομικοί.

Στο επίμαχο υλικό, που έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ο συλληφθείς ακούγεται να λέει επανειλημμένα τη φράση «δεν μπορώ να αναπνεύσω» ενώ οι δύο αστυνομικοί τον συλλαμβάνουν και του περνούν χειροπέδες. Κάποια στιγμή μάλιστα ο ένας από αυτούς εμφανίζεται να γονατίζει πάνω στην πλάτη του 53χρονου.

Στη συνέχεια ο Τάισον σταματά να μιλάει και, σχεδόν πέντε λεπτά αργότερα, ένας αστυνομικός διαπιστώνει ότι δεν έχει σφυγμό. Όταν καταφθάνει τελικά το ασθενοφόρο που κάλεσαν οι αστυνομικοί, ο άνδρας είναι ήδη νεκρός.

Ο Τάισον φέρεται να είχε διαφύγει στο μπαρ όπου συνελήφθη μετά από τροχαίο ατύχημα στο οποίο είχε εμπλοκή.

Στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα εμφανίζεται να αντιστέκεται στη σύλληψη φωνάζοντας ότι «προσπαθούν να τον σκοτώσουν». «Καλέστε τον σερίφη», φωνάζει ξανά και ξανά ενώ οι αστυνομικοί του λένε να ηρεμήσει και τον συλλαμβάνουν.

Οι αστυνομικοί ακινητοποιούν τον Τάισον στο έδαφος, με έναν από αυτούς να βάζει το γόνατό του στην πλάτη του για περίπου τριάντα δευτερόλεπτα, προτού τελικά το απομακρύνει. Ο Τάισον λέει για μια ακόμη φορά ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει προτού τελικά σωπάσει.

NEW: 53-year-old man dies after getting taken to the ground by police and telling them that he couldn’t breathe.

As Ohio man Frank Tyson was motionless on the ground, one officer could be heard bragging about the “bar fight.”

Tyson had just gotten out of prison according to… pic.twitter.com/vGUTHfLHI6

— Collin Rugg (@CollinRugg) April 26, 2024