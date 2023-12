Πόλεμος στη Γάζα: Νεκρός εικονολήπτης του Al Jazeera μετά από ισραηλινή επίθεση

Νεκρός είναι ο εικονολήπτης του Al Jazeera, Σάμερ Αμπουντάκα που είχε τραυματιστεί νωρίτερα στη Χαν Γιουνίς, μαζί με τον γνωστό δημοσιογράφο Ουαέλ αλ-Νταντού, επικεφαλής του δικτύου στη Γάζα.

Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο Μοχάμεντ Μοαουάντ, ανώτερο στέλεχος του Al Jazeera.

Ο εικονολήπτης υπέκυψε στα τραύματά του αφού δεν είχε δεχθεί ιατρική βοήθεια για ώρες μετά τον τραυματισμό του, με τις ισραηλινές δυνάμεις να εμποδίζουν ασθενοφόρο να τον πλησιάσει.

Η σχετική ανάρτηση:

It is with heavy hearts that we share the devastating news of the loss of our dedicated Al Jazeera cameraman Samer Abu Dakka during the recent coverage in Gaza. His unwavering commitment to truth and storytelling has left an indelible mark on our team. Samer, whose lens captured… pic.twitter.com/8OiuVrME3b

— Mohamed Moawad (@moawady) December 15, 2023