Live: Συνεχίζονται οι φονικές επιδρομές του Ισραήλ -Σφοδρές συγκρούσεις γύρω από το Χαν Γιουνίς

Συνεχίζονται οι ισραηλινές επιθέσεις από αέρος, ξηράς και θαλάσσης στη Γάζα ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών και τραυματισμένων Παλαιστινίων, εν μέσω της εντεινόμενης ανθρωπιστικής κρίσης.

Σφοδρές συγκρούσεις συνεχίζονται μεταξύ Παλαιστίνιων μαχητών και ισραηλινών στρατευμάτων γύρω από το Χαν Γιουνίς στα νότια της Γάζας.

Ο Μπάιντεν καλεί το Ισραήλ, να επικεντρωθεί στο «πώς να σώσει ζωές αμάχων» μετά τη συνάντηση του συμβούλου του Τζέικ Σάλιβαν με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου, κι ενώ ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας ξεκαθαρίζει ότι «θα είναι ένας μακρύς πόλεμος».

Παλαιστινιακές εταιρείες τηλεπικοινωνιών δηλώνουν ότι οι υπηρεσίες διακόπηκαν στη Γάζα για άλλη μια φορά λόγω των ισραηλινών επιθέσεων. Ο ΟΗΕ καταγγέλλει την ισραηλινή βία στη Γάζα και τους παράνομους οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Συνολικά 18.787 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις. Ο αναθεωρημένος αριθμός των νεκρών στο Ισραήλ ανέρχεται σε 1.147.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ο λοχίας Oz Shmuel Aradi, 19 ετών, σκοτώθηκε χθες σε μάχες στη Λωρίδα της Γάζας.

Αρκετοί άλλοι Ισραηλινοί στρατιώτες αναφέρθηκαν ως σοβαρά τραυματισμένοι.

Τουλάχιστον 116 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στην χερσαία εισβολή στη Γάζα και περίπου 650 έχουν τραυματιστεί, ανέφερε την Πέμπτη ο ΟΗΕ, επικαλούμενος επίσημα στοιχεία.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι περισυνέλεξε τη σορό του 28χρονου Elia Toledano, από τη Λωρίδα της Γάζας και τη μετέφερε στο Ισραήλ για ταφή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι συγγενείς του Toledano, ο οποίος απήχθη στις 7 Οκτωβρίου από τη Χαμάς, έχουν ενημερωθεί.

«Συμμεριζόμαστε τη θλίψη της οικογένειας. Η εθνική αποστολή μπροστά στα μάτια μας είναι να εντοπίσουμε τους αγνοούμενους και να επιστρέψουμε όλους τους απαχθέντες στην πατρίδα τους», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εβραίοι διαδηλωτές που απαιτούν άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα πραγματοποίησαν διαδηλώσεις σε οκτώ πόλεις των ΗΠΑ, εμποδίζοντας την κυκλοφορία σε ώρες αιχμής σε πολυσύχναστους δρόμους και γέφυρες στη Βοστώνη, τη Φιλαδέλφεια και την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η ομάδα, Jewish Voice for Peace, δήλωσε ότι περίπου 90 διαδηλωτές απέκλεισαν την αερογέφυρα προς τη λεωφόρο Νέας Υόρκης στην Ουάσιγκτον.

Περισσότεροι από 30 διαδηλωτές συνελήφθησαν στη Φιλαδέλφεια, όταν περίπου 200 άτομα απέκλεισαν για λίγο τον αυτοκινητόδρομο I-76 κρατώντας πινακίδες και πανό που έγραφαν: «Αφήστε τη Γάζα να ζήσει» και «Όχι στο όνομά μας».

Εκατοντάδες διαδηλωτές απέκλεισαν μια πολυσύχναστη διασταύρωση στο κέντρο της Βοστώνης, σταματώντας τα οχήματα που κινούνταν σε 15 λωρίδες κυκλοφορίας.

«Την 8η νύχτα του Χανουκά, 8 πόλεις, 8 γέφυρες», έγραψε η Εβραϊκή Φωνή για την Ειρήνη για τις διαμαρτυρίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Είμαστε εδώ, συγκεντρωμένοι σε όλη τη χώρα σε μαζικούς, αυξανόμενους αριθμούς, για να πούμε όχι άλλο», δήλωσε η ομάδα.

Διαδηλώσεις έγιναν επίσης στην Ατλάντα, το Σικάγο, τη Μινεάπολη.

HAPPENING NOW

Hundreds of people here in San Francisco outside Google’s headquarters yelling “shame!” at Google’s $1.2 BILLION artificial intelligence contract w/the Israeli gov.

Google workers are speaking out. Company shut front doors & told workers to use a back entrance. pic.twitter.com/bDJRqfy0AO

— Jewish Voice for Peace Bay Area (@JVPBayArea) December 15, 2023