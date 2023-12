ΗΠΑ: Καθηγητής απείλησε να σκοτώσει μαθήτρια... για μια ισραηλινή σημαία

Ένας καθηγητής στην πολιτεία Τζόρτζια των ΗΠΑ συνελήφθη αφού φέρεται να απείλησε να αποκεφαλίσει μαθήτρια που εξέφρασε τη δυσανασχέτησή της για την ισραηλινή σημαία του μέσα στη σχολική αίθουσα.

Ο Benjamin Reese καθηγητής Κοινωνικών Σπουδών στο Γυμνάσιο Warner Robins, φέρεται να απάντησε στη μαθήτριά του ότι είναι Εβραίος και έχει συγγενείς στο Ισραήλ.

Η νεαρή μαθήτρια είπε πως «οι Ισραηλινοί που σκοτώνουν Παλαιστίνιους» ατιμάζουν την ισραηλινή σημαία, δήλωση που έκανε τον Reese να την κατηγορήσει για αντισημιτισμό.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι μάρτυρες της συνομιλίας άκουσαν τον Reese να απειλεί τη μαθήτρια, λέγοντάς της μεταξύ άλλων ότι θα της «κόψει τον καταραμένο λαιμό».

Επιπλέον ένας άλλος καθηγητής άκουσε τον Reese να λέει στη μαθήτρια ότι «δεν κάνεις ένα τέτοιο αντισημιτικό σχόλιο σε έναν Εβραίο».

A teacher in Georgia is arrested for threatening to behead a student over the Israeli flag.

The Houston County Sheriff’s Office reports that Benjamin Reese, a teacher at Warner Robins Middle School in Georgia, threatened to behead a pupil when she questioned why there was an… pic.twitter.com/IPk7CWD2D4

— MintPress News (@MintPressNews) December 14, 2023