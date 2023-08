Οι αρχές στην Ινδία δεσμεύθηκαν να λάβουν μέτρα μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που δείχνει δασκάλα να ζητά από τους μαθητές της να χαστουκίσουν έναν μουσουλμάνο συμμαθητή τους.

Στο βίντεο αυτό, την αυθεντικότητα του οποίου έχει επιβεβαιώσει η αστυνομία και το οποίο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε όλη την Ινδία, φαίνεται η δασκάλα ιδιωτικού σχολείου στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές να διατάσσει τους μαθητές της να χαστουκίσουν έναν συμμαθητή τους, 7 ετών, δήθεν επειδή έκανε λάθος στην προπαίδεια.

«Γιατί τον χτυπάτε τόσο μαλακά; Χτυπήστε τον πιο δυνατά», ακούγεται να λέει στα παιδιά, την ώρα που το αγόρι στέκεται όρθιο και κλαίει.

Λίγο αργότερα ζητά από τους μαθητές της να χτυπήσουν το αγόρι και στο σώμα. «Αρχίστε να τον χτυπάτε στην πλάτη (…) Το πρόσωπό του έχει αρχίσει να κοκκινίζει, χτυπήστε τον στην πλάτη».

India may have made it to the moon but millions of Muslims still don’t have basic rights as Muslims are lynched in public sight.

In this school the teacher asks Hindu children to slap a Muslim child, even berating them if they don’t slap hard enoughpic.twitter.com/ci0YVgDpl2

