Δυτική Όχθη: Η Τουρκία καταδικάζει έντονα την ισραηλινή επιδρομή Τζενίν και τη βεβήλωση τεμένους εκεί

Η Τουρκία καταδίκασε έντονα «τις προκλήσεις» των ισραηλινών δυνάμεων στη διάρκεια επιδρομών τους στον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τη βεβήλωση τεμένους εκεί, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών ζητώντας να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.

Ισραηλινά στρατεύματα σκότωσαν έναν νεαρό σε νοσοκομείο και απήγγειλαν εβραϊκές προσευχές σε τέμενος στη Τζενίν στη διάρκεια επιδρομής τους στον καταυλισμό προσφύγων, ενώ, σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές, σκότωσαν συνολικά 12 ανθρώπους.

Το Ισραήλ από την πλευρά του επεσήμανε ότι συνέλαβε δεκάδες μέλη ένοπλων παλαιστινιακών οργανώσεων.

Israeli occupation forces spray graffiti in Hebrew on a mosque in the northern occupied West Bank city of Jenin.#StrikeForGaza #Gaza_Geniocide #CeasefireNOW pic.twitter.com/MkVJSGYtxQ

