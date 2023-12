Νεκρός από ισραηλινά πυρά 17χρονος Παλαιστίνιος στη Δυτική Όχθη

Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν 17χρονο Παλαιστίνιο στην πόλη Αζούν της Καλκίλια, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, την Κυριακή.

Η βία στη Δυτική Όχθη έχει οξυνθεί περαιτέρω μετά την έναρξη του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώνουν αμάχους, ακόμη και ανήλικους Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, έδειξαν το χειρότερό τους πρόσωπο όταν πυροβόλησαν εν ψυχρώ έναν Παλαιστίνιο με νοητική υστέρηση.

Συγκεκριμένα, ο Τάρεκ Αμπού Αμπέντ, άτομο με νοητική υστέρηση και γνωστός στους φίλους και την οικογένειά του ως «Ghazzawi», πήγαινε στο σπίτι του την περασμένη Τρίτη όταν τον σταμάτησαν τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες και του ζήτησαν τα στοιχεία του, σύμφωνα με όσα είπε ο αδελφός του Τάρεκ, Ντία αμπού Αμπέντ, στο CNN τηλεφωνικά.

«Όποιος συναντήσει τον Tarek μπορεί να καταλάβει αμέσως ότι έχει ειδικές ανάγκες», δήλωσε ο Ντία Αμπού Αμπέντ. «Ο εγκέφαλός του λειτουργεί όπως ενός παιδιού».

Όταν ο Τάρεκ είπε στους άνδρες ότι δεν είχε ταυτότητα και πλησίασε προς τον έναν να του μιλήσει, ένας στρατιώτης τον πυροβόλησε στο πόδι, σύμφωνα με τον αδελφό του και το σχετικό βίντεο.

Israeli soldiers torture a mentally disabled Palestinian man and then kill him, shooting him point-blank with an assault rifle at a checkpoint in the Zionist-occupied West Bank city of Hebron. pic.twitter.com/c3vGhVmSlT

— Malcolm X (@malcolmx653459) December 5, 2023