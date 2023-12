Δυτική Όχθη: Εξώσεις, συλλήψεις, πυροβολισμοί και καταστροφή υποδομών από το Ισραήλ στην Τζενίν

Σύμφωνα με το Παλαιστινιακό πρακτορείο Wafa o ισραηλινός στρατός εισέβαλε στην πόλη Τζενίν της Δυτικής Όχθης και συγκεκριμένα στον προσφυγικό καταυλισμό της πόλης, σε μια επιχείρηση που κράτησε 9 ώρες σύμφωνα με το WAFA και 10 ώρες σύμφωνα με το Al Jazeera.

Περισσότερα από 40 οχήματα του στρατού εισέβαλαν σήμερα το μεσημέρι στην πόλη και στον προσφυγικό καταυλισμό της εν μέσω σφοδρών πυροβολισμών και ρίψης καπνογόνων, σφαιρών και δακρυγόνων, τραυματίζοντας επτά άτομα, μεταξύ των οποίων ένα παιδί στο πόδι και μια γυναίκα. Η γυναίκα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι κατοχικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιπλέον μεγάλης κλίμακας εκστρατείες επιδρομών σε σπίτια κατοίκων στην πόλη και στον καταυλισμό της και μετέτρεψαν αρκετά σπίτια σε στρατιωτικά φυλάκια.

Οι δυνάμεις βομβάρδισαν επίσης το σπίτι του κατοίκου Σαλίμ Αμπού Αουάντ στον καταυλισμό της Τζενίν με τον αντιαρματικό πύραυλο «Energa», ο οποίος προκάλεσε την εκδήλωση πυρκαγιάς στο σπίτι, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Πυρκαγιά ξέσπασε επίσης σε ένα παρακείμενο σπίτι ως αποτέλεσμα της ισραηλινής επίθεσης, προτού τα πολιτικά συνεργεία μπορέσουν να φτάσουν στα σπίτια και να σβήσουν τη φωτιά.

Η Παλαιστινιακή Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου (PRCS) στην Τζενίν ανέφερε ότι οι κατοχικές δυνάμεις χτύπησαν τα πληρώματα ασθενοφόρων στον καταυλισμό της Τζενίν, ενώ προσπαθούσαν να μεταφέρουν τους τραυματίες από το εσωτερικό του καταυλισμού.

Εν τω μεταξύ, οι στρατιώτες αναπτύχθηκαν γύρω από τα νοσοκομεία Τζενίν και Ιμπν Σίνα, σταματώντας και ψάχνοντας τα ασθενοφόρα, εν μέσω βίαιων συγκρούσεων.

Ο ανταποκριτής του WAFA δήλωσε ότι οι δυνάμεις κατοχής της Δυτικής Όχθης πραγματοποίησαν εκτεταμένες εκστρατείες επιδρομών και ερευνών σε σπίτια, όπου προκάλεσαν καταστροφές και κατέστρεψαν το περιεχόμενό τους. Οι τεθωρακισμένες μπουλντόζες κατέστρεψαν επίσης τις υποδομές και τα οχήματα στα περίχωρα του καταυλισμού και στα σοκάκια και τους δρόμους του. Κάτι που έχει επιβεβαιωθεί τόσο από το Al Jazeera, όσο και από το Al Mayadeen με ανταποκριτές στο πεδίο.

#BREAKING| Israeli bulldozers destroy infrastructure in the City and refugee camp of #Jenin in the #WestBank. pic.twitter.com/axgqDJa6s3

— Quds News Network (@QudsNen) December 5, 2023