Ισραήλ: Οι 6 σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωμάτων του παιδιού στη Γάζα

Ο ΟΗΕ έχει κωδικοποιήσει τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του παιδιού σε εμπόλεμη ζώνη, ώστε να μπορούν να τις αναγνωρίζουν άμεσα και να υποβάλουν εκθέσεις αντιμετώπισης αυτών.

Στις περιπτώσεις της Λωρίδας της Γάζας, της Δυτικής Όχθης και της Ιερουσαλήμ λαμβάνουν χώρα σχεδόν όλες οι παραβιάσεις που θα δείτε παρακάτω.

Μέσω αυτής της διαδικασίας, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν την εντολή να παρακολουθούν και να επαληθεύουν έξι συγκεκριμένες σοβαρές παραβιάσεις κατά των παιδιών, να υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις σχετικά με τις σοβαρές παραβιάσεις στο Γραφείο του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις (OSRSG-CAAC) και να εμπλέκουν όλα τα μέρη για την αντιμετώπιση των σοβαρών παραβιάσεων.

Οι έξι σοβαρές παραβιάσεις χρησιμεύουν ως βάση για τη συλλογή πληροφοριών και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις παραβιάσεις που πλήττουν τα παιδιά και είναι η θανάτωση και ο ακρωτηριασμός παιδιών, η στρατολόγηση ή η χρήση παιδιών ως στρατιωτών, η σεξουαλική βία κατά των παιδιών, η απαγωγή παιδιών, οι επιθέσεις κατά σχολείων ή νοσοκομείων και η άρνηση ανθρωπιστικής πρόσβασης για τα παιδιά.

Στην περίπτωση του Ισραήλ οι περισσότερες από τις ανωτέρω παραβιάσεις έχουν λάβει μέρος εις βάρος παιδιών από την Παλαιστίνη.

We are growing used to these staggering #Gaza fatalities. 50 more #Palestinians killed sheltering in schools today by @IDF . We can’t become numb to this horror. We can not, we must not, ever look away from the immense suffering. https://t.co/qJ5R4afb9Y

Όλα τα μέρη σε ένοπλες συγκρούσεις πρέπει να προστατεύουν τα παιδιά και να αποτρέπουν τη διάπραξη σοβαρών παραβιάσεων εις βάρος τους.

Τα δελτία της CAAC έχουν συνταχθεί περιοδικά τα τελευταία πολλά χρόνια για να παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις και τον αντίκτυπο της βίας που σχετίζεται με τις συγκρούσεις στα παιδιά και να ενημερώνουν το διάλογο των Ηνωμένων Εθνών με τα μέρη της σύγκρουσης σχετικά με μέτρα για την πρόληψη και τον τερματισμό των σοβαρών παραβιάσεων των δικαιωμάτων των παιδιών. Σύμφωνα με τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στις ετήσιες εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις.

«Χωρίς την πολιτική βούληση για πραγματική επίλυση των συγκρούσεων, θα συνεχίσουμε να απογοητεύουμε τα παιδιά μας και τις ελπίδες και τα όνειρά τους. Χωρίς σεβασμό των υποχρεώσεων που απορρέουν από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα συνεχίσουμε να βλάπτουμε τα παιδιά μας. Χωρίς να βάλουμε τα παιδιά στο επίκεντρο των ενεργειών μας, η δυνατότητα συμμόρφωσης με την CRC και η παροχή σε κάθε παιδί των δικαιωμάτων και των αναγκών του είναι δυστυχώς μηδενική», δήλωσε η Ειδική Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα για τα παιδιά και τις ένοπλες συγκρούσεις, Βιρτζίνια Γκάμπα.

Οι πληροφορίες που ακολουθούν καλύπτουν την περίοδο μεταξύ 7 Οκτωβρίου – 27 Νοεμβρίου 2023. Οι διαπιστώσεις έχουν γίνει από την οργάνωση Defense for Children International – Palestine.

Περισσότερα από 6.150 παιδιά στη Γάζα έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Κυβερνητικό Γραφείο Τύπου στη Γάζα.

Εξήντα παιδιά έχουν σκοτωθεί στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τα έγγραφα που συνέλεξε το DCIP, όταν ο ισραηλινός στρατός άρχισε έναν πλήρους κλίμακας βομβαρδισμό της Λωρίδας της Γάζας που ονομάστηκε Επιχείρηση Σιδερένια Σπαθιά. Σήμερα ο αριθμός αυτός είναι στα 66 παιδιά.

Από την κατάρρευση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης στη Γάζα στα μέσα Νοεμβρίου, το Υπουργείο Υγείας δεν ήταν σε θέση να τεκμηριώσει και να δημοσιεύσει λεπτομερείς ενημερώσεις σχετικά με τις επιθέσεις σε νοσοκομεία. Ακολουθεί ένα μερικό χρονοδιάγραμμα μερικών από τις σημαντικότερες επιθέσεις σε νοσοκομεία στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου.

17 Οκτωβρίου: Το Ισραήλ βομβάρδισε το προαύλιο του νοσοκομείου Al-Ahli, όπου τουλάχιστον 500 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 600 άλλοι τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων των γιατρών και όσων αναζητούσαν θεραπεία και καταφύγιο στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας.

10 Νοεμβρίου: Οι ισραηλινές επιθέσεις γύρω από το νοσοκομείο Αλ-Σίφα στην πόλη της Γάζας εντάθηκαν και ένα χτύπημα έπληξε την αυλή έξω από το νοσοκομείο. Το νοσοκομείο έχασε το ρεύμα και έπαψε να λειτουργεί ως νοσοκομείο. Οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις πολιορκούν τα νοσοκομεία για παιδιά Al-Rantisi και Nasser. Επιπλέον, υπάρχει αναστολή λειτουργίας των σταθμών οξυγόνου, εκθέτοντας τα άρρωστα παιδιά στον κίνδυνο του θανάτου ανά πάσα στιγμή.

A Pælestinian kid shivers in shock after witnessing his parents get killed in Isra*li bombing. I wish no child ever has to go through this.

There are 12 Lakh kids in gaža, and most of them will have to live with PTSD. pic.twitter.com/L849etZFIJ

— Waseem ವಸೀಮ್ وسیم (@WazBLR) October 18, 2023