Ισραήλ: Οι παλαιστίνιοι «τρομοκράτες» που είναι ανήλικα παιδιά και κρατούνται χωρίς δίκη

Οι περισσότεροι από τους 150 Παλαιστίνιους κρατούμενους που αναμένεται να απελευθερωθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς θα είναι παιδιά. Σχετική αρθρογραφία υπάρχει για κάθε χρόνο τα τελευταία 20 χρόνια.

Οι ισραηλινές αρχές έχουν συλλάβει χιλιάδες παιδιά από όλα τα κατεχόμενα εδάφη της Παλαιστίνης, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ τις τελευταίες δεκαετίες και έχουν μπει στο σκληρό στρατιωτικό δικαστικό σύστημα του Ισραήλ.

Για να γίνει σαφές πρόκειται για διοικητική κράτηση και 2.000 άτομα, όλα παιδιά που κρατούνται χωρίς δίκη και χωρίς απαγγελία κατηγοριών, επ’ αόριστον.

«Η πιο συνηθισμένη κατηγορία που απαγγέλλεται σε παιδιά είναι η ρίψη πέτρας, ένα έγκλημα που τιμωρείται σύμφωνα με το στρατιωτικό δίκαιο με έως και 20 χρόνια φυλάκισης», εξηγεί η Addameer, μια παλαιστινιακή ομάδα υποστήριξης και υπεράσπισης κρατουμένων.

Σύμφωνα με το παράρτημα Παλαιστίνης της Defense for Children International (DCI-Palestine), 500 έως 700 παιδιά από την Παλαιστίνη ηλικίας 12 έως 17 ετών συλλαμβάνονται, ανακρίνονται, διώκονται και φυλακίζονται από το Ισραήλ κάθε χρόνο.

Ακολουθούν όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη μεταχείριση των Παλαιστινίων παιδιών στο σύστημα στρατιωτικής κράτησης του Ισραήλ, όπως περιγράφονται λεπτομερώς σε έρευνα του DCI-Palestine σε περισσότερα από 760 παιδιά που κρατήθηκαν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη μεταξύ 2016 και 2022.

THREAD: Israeli authorities have agreed to release 150 Palestinian prisoners, including children, as part of a four-day truce agreement with Hamas.

Israeli forces detain, interrogate, prosecute, and imprison 500-700 Palestinian children between the ages of 12-17 each year. pic.twitter.com/Ihqhwz3dYP

— Defense for Children (@DCIPalestine) November 22, 2023