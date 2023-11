Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Πότε ξεκινάει η κατάπαυση πυρός – Πώς και με ποια κριτήρια θα απελευθερωθούν οι όμηροι

Το πρωί της Παρασκευής (24/11), θα ξεκινήσει η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για την ανταλλαγή των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας με Παλαιστίνιους αιχμαλώτους που κρατούνται στις ισραηλινές φυλακές, σύμφωνα με το Κατάρ που έχει αναλάβει μαζί με την Αίγυπτο ρόλο διαμεσολαβητή στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα δύο εμπόλεμα μέρη.

Σε συνέντευξη Τύπου ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε ότι η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς θα ξεκινήσει το πρωί της Παρασκευής στις 7:00 και θα έχει διάρκεια τεσσάρων ημερών, ενώ εξήγησε με ποιον τρόπο θα συμβεί αυτό και πώς θα καταρτιστούν οι κατάλογοι με τα ονόματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο η ανταλλαγή 50 Ισραηλινών γυναικών που κρατούνται στη Γάζα με 150 Παλαιστίνιες γυναίκες και παιδιά σε ισραηλινές φυλακές θα πραγματοποιηθεί στις 16:00 η ώρα. Εκείνη την ώρα θα απελευθερωθούν οι πρώτοι 13 όμηροι αφού αυτή η διαδικασία θα γίνει σταδιακά.

A 4-day truce will begin at 7am local time on Friday & civilian hostages will be released at 4pm, Qatar’s foreign ministry on #Gaza announces pic.twitter.com/gBqBeOADAB

— Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) November 23, 2023