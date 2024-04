Σεισμός μεγέθους 6,5 ρίχτερ της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα νησιά Μπονίν της Ιαπωνίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωλογικού Ινστιτούτου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (USGS), η οποία εκδόθηκε το Σάββατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σεισμική δόνηση ήταν σε βάθος 503 χιλιομέτρων (312,7 μίλια), σύμφωνα με το USGS. Το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν υπήρξε προειδοποίηση για τσουνάμι από τον σεισμό, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.

