Σεισμική δόνηση 6,3 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο ανατολικό τμήμα της Ιαπωνίας, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο USGS.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε σε ένα κανάλι που χωρίζει τα νησιά Κιούσου και Σικόκου, περίπου 18 χιλιόμετρα δυτικά της Ουάζιμα, σε εστιακό βάθος περίπου 25 χιλιομέτρων, ανακοίνωσε το USGS.

Από τις Αρχές δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι όπως έγινε γνωστό.

Δείτε εικόνα από τη στιγμή του ισχυρού σεισμού.

BREAKING ❗💥🌊❗– 🇯🇵Japan: Earthquake Alert: Strong magnitude 6.4 occurred in Ehime and Kochi prefectures, no risk of tsunami. Video of shaking in Uwajima, Ehime. pic.twitter.com/Ef3HNXZEpz

— Kevin De La Fuente.✨ (@alber83720) April 17, 2024