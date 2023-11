Live οι εξελίξεις σε Γάζα και Ισραήλ: Θολό τοπίο γύρω από την εκεχειρία – Αμείωτο το σφυροκόπημα

Η αρχική ικανοποίηση για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ δίνει τη θέση της στην ανησυχία για το κατά πόσο αυτή θα υλοποιηθεί.

Αν και η Χαμάς έχει δηλώσει ότι η κατάπαυση του πυρός θα ξεκινήσει σήμερα Πέμπτη στις 10πμ, το Ισραήλ δεν το έχει επιβεβαιώσει ενώ τοποθετεί την απελευθέρωση ομήρων την Παρασκευή.

Την ίδια στιγμή οι επιδρομές του Ισραήλ συνεχίζονται με μεγάλη ένταση τόσο στη Λωρίδα της Γάζας όσο και τη Δυτική Όχθη.

Ανάμεσα στα πέντε μαχητές της Χεζμπολάχ που σκοτώθηκαν στον Λίβανο από ισραηλινά πλήγματα ήταν και ο γιος ενός βουλευτή.

Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμα τραυματίστηκαν σε μια σειρά ισραηλινών επιδρομών που είχαν ως στόχο κατοικημένα σπίτια στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε ανταποκριτής του Al Jazeera.

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ πολλοί είναι οι αγνοούμενοι, σε ισραηλινές επιδρομές που είχαν στόχο πέντε κατοικίες ανατολικά της Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα.

Ο ανταποκριτής ανέφερε επίσης ότι υπήρξαν αρκετοί νεκροί και τραυματίες σε ισραηλινές επιδρομές που είχαν στόχο δύο σπίτια και ένα διαμέρισμα στην Ντέιρ αλ-Μπάλα, στην κεντρική Γάζα.

Μαθητές στη Μελβούρνη της Αυστραλίας αποχώρησαν από το σχολείο για να πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία υπέρ της Παλαιστίνης, ενώ παρόμοια διαμαρτυρία έχει προγραμματιστεί και για το Σίδνεϊ την Παρασκευή.

Μια δήλωση που κοινοποιήθηκε πριν από τη διαμαρτυρία ανέφερε ότι οι μαθητές ζητούν:

Ο πρώην διπλωμάτης των ΗΠΑ Stuart Seldowitz συνελήφθη και αντιμετωπίζει πολλαπλές κατηγορίες μετά την κυκλοφορία ενός βίντεο που τον δείχνει να παρενοχλεί με ρατσιστικά και ισλαμοφοβικά σχόλια έναν πλανόδιο πωλητή χαλάλ στη Νέα Υόρκη.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης απήγγειλε κατηγορίες στον Seldowitz για παρενόχληση δευτέρου βαθμού, έγκλημα μίσους/παρακολούθηση, παρενόχληση με σκοπό την πρόκληση φόβου και παρενόχληση στον τόπο εργασίας, ανέφερε το Documented.

Στο βίντεο, ο Seldowitz, ο οποίος στο παρελθόν υπηρέτησε ως αναπληρωτής διευθυντής του Γραφείου Ισραηλινών και Παλαιστινιακών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, φαίνεται να λέει σε έναν άνδρα που πουλάει τρόφιμα: «Αν σκοτώσαμε 4.000 παιδιά από την Παλαιστίνη, δεν ήταν αρκετό».

A moving scene as New Yorkers from all walks of life come together to support Mohamed, Sam and their coworkers on 83rd & 2nd Ave, taking a stand against anti-Muslim hate

Sitting around a folding table provided by an UES neighbor, sharing halal chicken over rice & building bonds pic.twitter.com/6tC2nmEfX2

— Street Vendor Project (@VendorPower) November 22, 2023