Βέλγιο: Βανδαλισμοί και «πλιάτσικο» σε εβραϊκούς τάφους – Σε έξαρση «κύμα» αντισημιτισμού

Άγνωστοι βανδάλισαν τουλάχιστον 85 τάφους στο εβραϊκό τμήμα ενός νεκροταφείου του Σαρλερουά στο νότιο Βέλγιο, ενώ χάλκινα αντικείμενα και αστέρια του Δαβίδ εκλάπησαν σε μια «ενέργεια αντισημιτικού χαρακτήρα» που καταδίκασαν σήμερα οι αρχές αυτής της μεγάλης βαλονικής πόλης.

«Το μέρος που επιλέχθηκε και η κλοπή πολλών αστεριών του Δαβίδ δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αμφιβολίας για τον αντισημιτικό χαρακτήρα των προθέσεων», δήλωσε ο δήμαρχος του Σαρλερουά Πολ Μανιέτ.

«Στο όνομα της πόλης, καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις άθλιες ενέργειες», πρόσθεσε σε δελτίο Τύπου, διευκρινίζοντας ότι ζήτησε από τις διοικητικές υπηρεσίες του δήμου να ειδοποιήσουν κάθε οικογένεια.

In the past month, Jewish cemeteries and graves globally have been vandalized. Just in the past week, 10 Jewish tombstones were damaged at the WWI German Military Cemetery in France, and more in Lekkerkerk, Netherlands. Antisemitism is on the rise and we won’t tolerate it.… pic.twitter.com/7ZmeDvNiT7

— Center for Jewish Impact (@JewishImpact) November 22, 2023