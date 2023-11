Αυστρία: Βέβηλοι έβαλαν φωτιά και ζωγράφισαν σβάστικες στο εβραϊκό νεκροταφείο στη Βιέννη

Το εβραϊκό τμήμα του κεντρικού νεκροταφείου της Βιέννης βεβήλωσαν άγνωστοι κατά τη διάρκεια της νύχτας. Όπως κατήγγειλε ο επικεφαλής της εβραϊκής κοινότητας της Αυστρίας, κατά τη διάρκεια της νύχτας άγνωστοι έβαλαν φωτιά, ενώ στους εξωτερικούς τοίχους ζωγράφισαν σβάστικες,

Ο πρόεδρος της Εβραϊκής Κοινότητας της Βιέννης, Όσκαρ Ντόιτς, σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter), έγραψε ότι η φωτιά έκαψε τον προθάλαμο εισόδου σε μια αίθουσα τελετών, αλλά δεν προκάλεσε τραυματισμούς.

In der Nacht wurde am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs (IV. Tor) ein Brand gelegt. Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden. Feuerwehr und Polizei ermitteln. pic.twitter.com/LLvCrrXIge

— Oskar Deutsch (@DeutschOskar) November 1, 2023