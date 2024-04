Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε «εξάχρονο παιδί» τον αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στην ομιλία του στο ετήσιο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών, ενώ φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί έξω από το κτήριο.

Πολλοί διάσημοι προσκεκλημένοι, δημοσιογράφοι και γνωστές προσωπικότητες, έφτασαν στο ξενοδοχείο Hilton στην Ουάσινγκτον, την ώρα που περίπου 100 διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί κοντά στην είσοδό του, με κάποιους να φωνάζουν «ντροπή σας».

🚨“Free Palestine” protesters have surrounded the White House Correspondents Dinner in Washington, DC where Biden is expected to speak later tonightpic.twitter.com/yWtbYrI1DJ

— Benny Johnson (@bennyjohnson) April 27, 2024