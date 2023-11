Γαλλία: Ένταση και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά των Εβραίων στο μετρό του Παρισιού

Σοκάρει το βίντεο που δημοσίευσε στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης μία επιβάτισσα του μετρό στο Παρίσι. Όπως θα δείτε και θα ακούσετε στα σχετικά πλάνα μια ομάδα ατόμων εντός του βαγονιού φωνάζει συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατά των Εβραίων, ενώ οι ίδιοι δηλώνουν «Ναζί και περήφανοι».

Το βίντεο, το οποίο έγινε viral μετά την κοινοποίησή του, δείχνει τους επιβάτες σοκαρισμένους, μη μπορώντας να πιστέψουν τα όσα ακούνε.

«Γ**ώ τους Εβραίους και την μάνα σας. Ζήτω η Παλαιστίνη! Γ**ώ του Εβραίους και τις γιαγιάδες τους. Είμαστε Ναζί και περήφανοι» ήταν τα συνθήματα που ακούγονταν επανειλημμένα.

Horrific video shows subway carriage chanting ‘F*** the Jews, long live Palestine,

we are Nazis and proud’ on Paris metro as France sees surge in anti-Semitism following Israel war

& they are being defended by the ANTISEMITIC LEFT Like Gary Lineker Gary Neville Carol Vorderman pic.twitter.com/P8DPu4wnsQ

— Britannicus Maximus «Brutus» (@BrutusMaximusX) November 2, 2023