Τουλάχιστον 45 νεκροί, σήμερα Δευτέρα, από τις πλημμύρες στην κεντρική Κένυα μετά τη διάρρηξη φράγματος. Η Ανατολική Αφρική πλήττεται από εβδομάδες σφοδρών βροχοπτώσεων. Τα θύματα και οι παρασυρμένοι είναι τόσοι πολλοί όπου 140 είναι οι νεκροί μόνο στην Κένυα. Δεν προλαβαίνουν να βοηθήσουν οι διασώστες τους συμπολίτες τους σε ανάγκη και νέες βροχοπτώσεις δημιουργούν νέα προβλήματα.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις στην κεντρική Κένυα προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 45 ανθρώπων τη Δευτέρα, όταν οι πλημμύρες παρέσυραν σπίτια και αυτοκίνητα στην πόλη Μάι Μαχιού, δήλωσε υπουργός. Ο απολογισμός από το περιστατικό Μάι Μαχίου μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. H ξηρασία και οι πλημμύρες και οι «αφρικανικές χωματερές της Δύσης» έχουν δημιουργήσει ένα καταστροφικό μείγμα για τον λαό της Κένυας.

Η αστυνομία δήλωσε ότι οι πλημμύρες προκλήθηκαν από ένα φράγμα που έσπασε, αν και δύο κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι το νερό είχε στην πραγματικότητα διαπεράσει ένα σιδηροδρομικό ανάχωμα, αφού μια σήραγγα που είχε διοχετεύσει το νερό κάτω από τις ράγες είχε μπλοκαριστεί από μια προηγούμενη κατολίσθηση. Οι πλημμύρες παρέσυραν επίσης δέντρα και σιδηροδρομικές γραμμές. Ώρες αφότου υποχώρησε η βροχή, κάτοικοι της περιοχής ανέσυραν μοτοσικλέτες και οικιακά αντικείμενα από τη λάσπη.

Ο Τζόελ Κιούρια, Κενυάτης αγρότης, ξύπνησε από τις κραυγές και το τρέμουλο του σπιτιού που μοιράζεται με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του. «Ήταν πολύ σκοτεινά, αλλά καταφέραμε να βγούμε εγκαίρως από το σπίτι πριν τα ορμητικά νερά παρασύρουν τα πάντα, συμπεριλαμβανομένων των ζώων μας», δήλωσε στο Reuters από το κέντρο της πόλης, όπου κατασκήνωσε.

«Το βουητό ήταν τρομακτικό και η κατάσταση επιδεινωνόταν από τις κραυγές των θυμάτων που παρασύρονταν στο ρεύμα». Ο Άμος Κιμάνι, εργάτης λατομείου, δήλωσε ότι ξύπνησε από τα ορμητικά νερά, τα οποία τον ανάγκασαν να διαφύγει από την οροφή. «Συνέβη τόσο γρήγορα, καθώς τη μια στιγμή ήμουν στο κρεβάτι και την επόμενη διέφευγα από την οροφή», είπε. «Δόξα τω Θεώ, είμαι ασφαλής».

Ο υπουργός Οδοποιίας και Μεταφορών Κιπτσούμπα Μουρκόμεν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τουλάχιστον 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 200 οικογένειες εκτοπίστηκαν και 150 θύματα διασώθηκαν. Είπε ότι φοβάται ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί περαιτέρω.

Οι θάνατοι αύξησαν τον συνολικό απολογισμό σε όλη την Κένυα από τις έντονες βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες από τον περασμένο μήνα σε περισσότερους από 140. Περισσότεροι από 185.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Δεκάδες άλλοι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπίστηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις σε άλλες χώρες της Ανατολικής Αφρικής, συμπεριλαμβανομένης της Τανζανίας και του Μπουρούντι.

Η Ανατολική Αφρική επλήγη από πλημμύρες ρεκόρ κατά την τελευταία περίοδο βροχών στα τέλη του 2023. Οι επιστήμονες λένε ότι η κλιματική αλλαγή προκαλεί πιο έντονα και συχνά ακραία καιρικά φαινόμενα.

We have set up a tracing desk at Ngeya Girls Secondary School in Mai Mahiu, Naivasha.

So far, 49 people have been reported as missing at our desk.

Additionally, we are providing psychosocial support services to the affected families, alongside a multi-agency team. https://t.co/6hWnztPFBR pic.twitter.com/Sc4vnaa1LP

— Kenya Red Cross (@KenyaRedCross) April 29, 2024