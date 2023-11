Καναδάς: Εβραϊκό σχολείο έγινε στόχος πυροβολισμών στο Μόντρεαλ

Ένα εβραϊκό σχολείο στο Μόντρεαλ δέχτηκε πυρά σήμερα το πρωί, για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης στην καναδική πόλη λόγω του πολέμου στη Γάζα.

Κανείς δεν τραυματίστηκε από τα πυρά στο σχολείο Γεσίβα Γκεντόλα. Οι δράστες πυροβόλησαν την πρόσοψη του κτιρίου και οι κάλυκες βρέθηκαν λίγο αργότερα, αφού κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τους πυροβολισμούς και ειδοποίησαν την αστυνομία, μετέδωσε η καναδική τηλεόραση CBC News.

Το περιστατικό έρχεται να ανεβάσει συνολικά στις τρεις τις επιθέσεις στα σχολεία Εβραίων.

Στο άλλο σχολεία, επίσης στο Μόντρεαλ, αναφέρθηκε ότι εντοπίστηκαν τρύπες από σφαίρες στην πύλη εισόδου, το πρωί της περασμένης Πέμπτης. Δεν είναι σαφές προς το παρόν εάν τα συμβάντα αυτά συνδέονται μεταξύ τους.

Δύο εβραϊκά σχολεία στο Μόντρεαλ, στον Καναδά, δέχθηκαν πυροβολισμούς τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης (09/11), περίπου στις 04:30, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Σύμφωνα με το Associated Press, μέλη του προσωπικού ανακάλυψαν τρύπες από σφαίρες στο εξωτερικό των κτιρίων όταν έφτασαν το πρωί της Πέμπτης. Κανείς δεν βρισκόταν μέσα τη στιγμή των πυροβολισμών, δήλωσε η αστυνομία. Σημειώνεται ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό αντέδρασε στην είδηση των πυροβολισμών, λέγοντας σε δημοσιογράφους σε ένα προάστιο του Μόντρεαλ ότι οι Καναδοί πρέπει να καταγγείλουν με τον πιο έντονο τρόπο τον βίαιο αντισημιτισμό.

JUST IN: Police are investigating after shooting at two Jewish schools in Montreal, Canada Thursday morning pic.twitter.com/PQlFwuLq6K

«Βλέπουμε μια αύξηση των απειλών βίας», δήλωσε ο Τριντό, προσθέτοντας πως «δεν είμαστε τέτοιοι ως Καναδοί. Είμαστε μια χώρα που τα έχει καταφέρει καλύτερα από σχεδόν οποιαδήποτε άλλη χώρα στην κατανόηση και τον σεβασμό των διαφορετικών προοπτικών».

Ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ, Φρανσουά Λεγκό, δήλωσε στους δημοσιογράφους στην ίδια συνέντευξη Τύπου ότι αυτό που συνέβη στα σχολεία δεν μπορεί να γίνει ανεκτό.

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη, τρία άτομα τραυματίστηκαν και ένα άτομο συνελήφθη στο Πανεπιστήμιο Κονκόρντια του Μόντρεαλ μετά από διάφορα περιστατικά που η αστυνομία δήλωσε ότι συνδέονται με τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς.

NOW IN Montreal:

Here at one of the Yeshiva’s that was shot overnight. Police dogs are on site investigating.https://t.co/hBYQ5cvd6p pic.twitter.com/UoQS4IIUYJ

— Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) November 9, 2023