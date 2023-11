ΗΠΑ: Εβραίοι ακτιβιστές κατέλαβαν το Άγαλμα της Ελευθερίας διαμαρτυρόμενοι για τον πόλεμο στη Γάζα

Εκατοντάδες Εβραίοι ακτιβιστές στις ΗΠΑ κατέλαβαν ειρηνικά το Άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη για να απαιτήσουν τον τερματισμό των «γενοκτονικών βομβαρδισμών» του Ισραήλ κατά των αμάχων στη Γάζα και την κατάπαυση του πυρός.

Ντυμένοι με μαύρα μπλουζάκια που έφεραν τα συνθήματα «Οι Εβραίοι απαιτούν κατάπαυση του πυρός τώρα» ή «Όχι στο όνομά μας», οι διαδηλωτές της ομάδας Jewish Voice for Peace ξεδίπλωσαν τη Δευτέρα πανό που έγραφαν «Όλος ο κόσμος παρακολουθεί» και «Οι Παλαιστίνιοι πρέπει να είναι ελεύθεροι» στη βάση του ορόσημου της Νέας Υόρκης.

Ήταν η τελευταία φιλοπαλαιστινιακή διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες από την έναρξη του πολέμου πριν από ένα μήνα.

Το Σάββατο, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Ουάσινγκτον για να ζητήσουν άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και να καταγγείλουν την πολιτική των ΗΠΑ για την υποστήριξη του Ισραήλ.

Στα τέλη Οκτωβρίου, χιλιάδες άνθρωποι κατέλαβαν τον τεράστιο σταθμό Grand Central στο Μανχάταν με τα ίδια αιτήματα.

⭕🇺🇸 “Never again for anyone” – Jews at the Statue of Liberty demanding ceasefire in Gaza!

🔲 People rally around the world stands with Palestinian because it’s not the matter of religion, it’s the matter of humanity. #GazaGenocide #IsraelisaGenocidalState #CeasefireForGaza pic.twitter.com/CdWZDxtm3h

