ΗΠΑ: Ερευνα για τον θάνατο Εβραίου μετά από συμπλοκή με φιλοπαλαιστίνιο διαδηλωτή στο Λος Αντζελες

Ερευνα ξεκίνησε στο Λος Αντζελες μετά τον θάνατο 69χρονου ως αποτέλεσμα τραυματισμών που υπέστη κατά τη διάρκεια συμπλοκής μεταξύ φιλοϊσραηλινών και φιλοπαλαιστινίων διαδηλωτών, ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Βεντούρα (φωτογραφία, επάνω, και βίντεο, κάτω).

Ο άνδρας σύμφωνα, με την ανακοίνωση, ταυτοποιήθηκε ως ο Πολ Κέσλερ ενώ το γραφείο του σερίφη «δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκλήματος μίσους».

Σημειώνεται, επίσης, ότι η αστυνομία κλήθηκε στο City of Thousands Oaks το απόγευμα χθες Δευτέρα μετά από αναφορές για σωματική φιλονικία, κατά την οποία ο Κέσλερ έπεσε πίσω και χτύπησε το κεφάλι του στο έδαφος. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου υπέκυψε στα τραύματά του.

A woman was killed during the Charlottesville protests and it was the biggest news story for months

An elderly Jewish man was just killed by a Hamas supporter in Los Angeles after being hit over the head with a megaphone

Will the media cover it equally?pic.twitter.com/Aowk0kAe4n

— DC_Draino (@DC_Draino) November 7, 2023