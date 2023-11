Ισραήλ: «Σφυροκοπά» την πόλη της Γάζας – «Στο επίκεντρο τα τούνελ, θα επιχειρήσουμε ακόμα και σε νοσοκομεία»

Έτοιμο να χτυπήσει οποιεσδήποτε υποδομές, στις οποίες πιστεύει ότι κρύβονται μαχητές της Χαμάς ή θεωρεί ότι εκεί υπάρχουν υπόγειες σήραγγες από το δαιδαλώδες σύστημα τούνελ της Λωρίδας της Γάζας, ακόμα και νοσοκομεία, δηλώνει το Ισραήλ.

Μάλιστα οι ισραηλινές δυνάμεις διεισδύουν όλο και περισσότερο εντός της πόλης της Γάζας. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των ισραηλινών ενόπλων Δυνάμεων (IDF), υποναύαρχο Ντάνιελ Χαγκάρι, οι χερσαίες δυνάμεις επιχειρούν βαθύτερα στην πόλη της Γάζας τις τελευταίες ώρες.

Ο Χαγκάρι είπε ότι οι IDF «αυξάνουν την πίεση στην πόλη της Γάζας», όπου πιστεύεται ότι βρίσκεται το κύριο προπύργιο της Χαμάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο οι IDF σκότωσαν αρκετούς διοικητές πεδίου της Χαμάς κατά τη διάρκεια των νυχτερινών αεροπορικών επιδρομών και επιχειρήσεων, γεγονός που «βλάπτει σημαντικά την ικανότητα της Χαμάς να πραγματοποιεί αντεπιθέσεις».

Σχετικά με το δίκτυο των τούνελ της Χαμάς, ο Χαγκάρι δήλωσε ότι οι μάχιμες τεχνικές δυνάμεις κατεδαφίζουν κάθε σήραγγα που συναντούν χρησιμοποιώντας «διαφορετικές και ποικίλες συσκευές».

Ακόμα ο επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης των IDF, Γιάρον Φίνκελμαν, εισήλθε σήμερα, Δευτέρα στη Λωρίδα της Γάζας με χερσαίες δυνάμεις για να πραγματοποιήσει αξιολόγηση της κατάστασης.

Όπως είπε μαζί με άλλους αξιωματικούς και στρατηγούς «συζητήσαμε το θέμα των τούνελ της Χαμάς».

