Λίβανος: 30 ρουκέτες εκτοξεύθηκαν προς το βόρειο Ισραήλ – Απάντηση με χτυπήματα σε εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ

Ένταση επικράτησε το απόγευμα της Δευτέρας στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο καθώς εκτοξευτήκαν περίπου 30 ρουκέτες εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ηχήσουν σειρήνες σε αρκετές πόλεις στο βόρειο Ισραήλ. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανέφεραν ότι περίπου 30 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο περίπου στις 17:00 το απόγευμα μέσα σε διάστημα μίας ώρας.

Currently, Northern Israel is under attack from 30 rockets launched from Lebanon, prompting an immediate response from the Israeli Defense Forces (IDF) with artillery shelling. This development signifies Lebanon’s active involvement in the ongoing conflict. pic.twitter.com/c8Z2cUQYA5

