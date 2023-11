Ισραήλ: «Έτοιμος να χτυπήσει» τον Λίβανο, λέει ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ του Ισραήλ

Ο αρχηγός του ισραηλινού γενικού επιτελείου Χέρζι Χάλεβι λέει ότι ο στρατός του είναι έτοιμος για μια επίθεση στο νότιο Λίβανο, καθώς κλιμακώνονται οι μάχες με τη Χεζμπολάχ.

«Είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε στο βορρά ανά πάσα στιγμή», δήλωσε ο Halevi κατά τη διάρκεια επίσκεψης στρατευμάτων στα σύνορα.

«Γνωρίζουμε ότι μπορεί να συμβεί. Έχουμε ξεκάθαρο στόχο να αποκαταστήσουμε μια πολύ καλύτερη κατάσταση ασφαλείας στα σύνορα – όχι μόνο στη Λωρίδα της Γάζας».

Στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου έχουν κλιμακωθεί οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ τον τελευταίο μήνα, τροφοδοτώντας τους φόβους για έναν ευρύτερο πόλεμο στην περιοχή.

Ο Λίβανος μάλιστα σκοπεύει να υποβάλει καταγγελία στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για τη δολοφονία αμάχων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ.

Ο Λιβανέζος αξιωματούχος είπε στο Reuters ότι η χώρα του συλλέγει πληροφορίες και φωτογραφίες και πιθανόν θα υποβάλει την καταγγελία αύριο, Δευτέρα.

