Λίβανος: Η αδερφή δημοσιογράφου και τα τρία εγγόνια της σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε σήμερα ρουκέτες Κατιούσα κατά της πόλης Κιριάτ Σμόνα του βορείου Ισραήλ, σε αντίποινα για το ισραηλινό πλήγμα στον νότιο Λίβανο από το οποίο σκοτώθηκε μια γυναίκα και τρία παιδιά.

Δεν κλιμακώνονται περαιτέρω οι επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, αλλά το μέτωπο παραμένει ενεργό.

Σε ανακοίνωση, η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι η επίθεσή της πραγματοποιήθηκε ως απάντηση στο «στυγερό και άγριο έγκλημα» του Ισραήλ.

Τουλάχιστον πέντε ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν από την Χεζμπολάχ, έπληξαν τον οικισμό Κιριάτ Σμόνα, όπου ξέσπασαν πυρκαγιές.

Οι δυνάμεις του Ισραήλ έχουν κλείσει δρόμους στην περιοχή, η οποία βρίσκεται στα βορειοανατολικά της Παλαιστίνης, υποδεικνύοντας ότι αναμένουν περαιτέρω πυραυλικά πλήγματα.

Οι έποικοι κλήθηκαν από τον Στρατό να παραμείνουν σε καταφύγια και να μην βγουν μέχρι την λήξη του συναγερμού.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι ένας Ισραηλινός πολίτης σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό της Χεζμπολάχ πάνω από τα σύνορα, καθώς η ένταση έχει κλιμακωθεί μεταξύ του Ισραήλ και της ένοπλης σιιτικής οργάνωσης εν μέσω του πολέμου στη Γάζα.

