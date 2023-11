Μπλίνκεν προς πρωθυπουργό Λιβάνου: «Ευχαριστώ που δεν συρθήκατε στον πόλεμο»

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ευχαρίστησε τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι, για τις προσπάθειές του να κρατήσει τη χώρα του μακριά από τον πόλεμο, την ώρα που η πανίσχυρη εξτρεμιστική οργάνωση Χεζμπολάχ απειλεί να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο με το Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ, η οποία έχει έδρα τον Λίβανο, στηρίζεται σε επίπεδο χρηματοδότησης και εξοπλισμού από το Ιράν.

Με τις πυραυλικές δυνατότητες της Χεζμπολάχ που πιστεύεται ότι έχουν ενισχυθεί σημαντικά από την Τεχεράνη τα τελευταία χρόνια, η λιβανέζικη πολιτοφυλακή αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη απειλή για το Ισραήλ.

Η συνάντηση Μπλίνκεν και Μικάτι έγινε στο ξενοδοχείο του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στο Αμμάν της Ιορδανίας, εν μέσω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάθιου Μίλερ, «ο Άντονι Μπλίνκεν ευχαρίστησε τον κ. Μικάτι για την ηγεσία του που απέτρεψε τον Λίβανο από το να παρασυρθεί σε έναν πόλεμο που ο λιβανέζικος λαός δεν θέλει».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αμερικανός ΥΠΕΞ συζήτησε επίσης τις προσπάθειες των ΗΠΑ να εξασφαλίσουν ανθρωπιστική βοήθεια για τους αμάχους στη Γάζα.

.@SecBlinken emphasizes the need to increase humanitarian assistance into Gaza and tangible steps for the sustained delivery of food, water, medicine, fuel, and other essential needs. pic.twitter.com/UQo0dBtgeM

— Department of State (@StateDept) November 4, 2023