Το μετέωρο βήμα του Λιβάνου

«Αρκετά με τον πόλεμο στον Λίβανο, είμαστε με την επιλογή της ειρήνης», διακήρυξε ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της χώρας, Νατζίμπ Μικάτι λίγο πριν από μια κρίσιμη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, την Τετάρτη, στη Βηρυτό.

«Ο χρόνος είναι ζωτικής σημασίας», προειδοποίησε, ζητώντας «ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός για πέντε ημέρες» στη Λωρίδα της Γάζας.

Είναι «απαραίτητη», υπογράμμισε, «για να γίνουν διεθνείς συνομιλίες που θα εξασφαλίσουν ανταλλαγές κρατουμένων και επίτευξη μόνιμης εκεχειρίας».

Ζητούμενο, ανέφερε, είναι «να επιτευχθεί μια συμφωνία σχετικά με τους όρους για την περιφερειακή ειρήνη».

Όχι τυχαία, οι δηλώσεις Μικάτι έγιναν προπαραμονή της πολυαναμενόμενης ομιλίας του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, της πρώτης από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ-Χαμάς.

Με τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας να συνεχίζεται για τέταρτη εβδομάδα, με βαρύ φόρο αίματος για τους άμαχους Παλαιστίνιους, οι φόβοι για επέκταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή εντείνονται.

Με το πολιτικό σκέλος της να ελέγχει -μαζί με συμμάχους της- το κοινοβούλιο στη Βηρυτό και το στρατιωτικό βραχίονά της να έχει μεγαλύτερο οπλοστάσιο από τον στρατό του ίδιου του Λιβάνου, η υποστηριζόμενη από το Ιράν σιιτική οργάνωση κρατά πρακτικά στη χώρα «το πεπόνι και το μαχαίρι».

«Προς το παρόν η Χεζμπολάχ έχει διαχειριστεί την κατάσταση ορθολογικά και σοφά και οι κανόνες του παιχνιδιού έχουν παραμείνει περιορισμένοι σε ορισμένα όρια», τόνισε τις προάλλες στο πρακτορείο AFP ο -περιορισμένων εξουσιών- υπηρεσιακός πρωθυπουργός Μικάτι.

«Οι Λιβανέζοι δεν θέλουν να μπουν σε κανένα πόλεμο, θέλουν σταθερότητα», υπογράμμισε για τη χρεοκοπημένη και ουσιαστικά πολιτικά «ακέφαλη» χώρα του.

Όμως η κατάσταση είναι ρευστή, παραδέχθηκε, και «δεν μπορώ να καθησυχάζω»…

⚡🇱🇧Hezbollah released a new propaganda video hinting that Nastallah could make an important announcement on November 3 at 3 PM when he speaks pic.twitter.com/lIu3UhyPWG

— 404 Intel (@404Intel) October 31, 2023