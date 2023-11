Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς: Ποιες χώρες βρίσκει απέναντί του το Ισραήλ μετά τον βομβαρδισμό της Τζαμπάλια;

Τουλάχιστον 100 άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδιά και γυναίκες, είναι τα θύματα του βομβαρδισμού του προσφυγικού καταυλισμού Τζαμπάλια στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι εικόνες από το σημείο σοκάρουν και μοιάζει αδιανόητο όλα αυτά να προκλήθηκαν από ανθρώπινο χέρι. Κι όμως, η ανάληψη ευθύνης δεν άργησε να έρθει. Ο διεθνής εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Ρίτσαρντ Χεχτ παραδέχτηκε ωμά ότι είχαν γνώση πως στην αεροπορική επιδρομή κατά του καταυλισμού θα βομβάρδιζαν και αμάχους.

Πέραν των θυμάτων, ο αριθμός των οποίων αναμένεται να αυξηθεί, τραυματίστηκαν ακόμα 300. Κάποιοι ακρωτηριάστηκαν, άλλοι υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα ενώ υπάρχουν ασθενείς με εσωτερική αιμορραγία.

Όπως δήλωσε ο Χεχτ στο CNN, στόχος του ισραηλινού στρατού ήταν ο διοικητής της Χαμάς στη Τζαμπάλια, Ιμπραχίμ Μπιάρι ο οποίος σκοτώθηκε, κάτι που η Χαμάς διαψεύδει δηλώνοντας πως δεν υπήρχε στρατιωτικό τμήμα της στον προσφυγικό καταυλισμό.

«Αλλά ξέρατε ότι υπήρχαν πολλοί πρόσφυγες, πολλοί αθώοι πολίτες – άντρες, γυναίκες και παιδιά – και σε αυτόν τον προσφυγικό καταυλισμό, σωστά;» ρωτάει ο δημοσιογράφος του CNN τον Χεχτ.

«Αυτή είναι η τραγωδία του πολέμου» απαντά με ψυχρότητα ο ισραηλινός εκπρόσωπος. Και προσθέτει: «Εμείς, όπως ξέρετε, λέμε εδώ και μέρες, μετακινηθείτε νότια. Άμαχοι που δεν εμπλέκονται με τη Χαμάς, παρακαλούμε να μετακινηθούν νότια».

«Ναι, απλώς προσπαθώ να πάρω περισσότερες πληροφορίες. Γνωρίζατε ότι υπήρχαν άμαχοι εκεί, ξέρατε ότι υπήρχαν πρόσφυγες, κάθε είδους πρόσφυγες, αλλά αποφασίσατε να ρίξετε μια βόμβα σε αυτόν τον προσφυγικό καταυλισμό προσπαθώντας να σκοτώσετε αυτόν τον διοικητή της Χαμάς», επιμένει ο δημοσιογράφος του CNN.

Με τον ισραηλινό εκπρόσωπο να του λέει, μεταξύ άλλων, πως «κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ελαχιστοποιήσουμε τους θανάτους αμάχων».

Even Wolf Blitzer, a former AIPAC employee and Jerusalem Post reporter, can’t figure out how to defend the slaughter of 400 Palestinians in a single attack all for searching for 1 Hamas member. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/9jufiQuS9m

— Reelz 4 You (@reelz4you) October 31, 2023