Ωμή παραδοχή από Ισραήλ: Γνωρίζαμε πως θα σκοτώσουμε αμάχους στην Τζαμπάλια (δείτε βίντεο)

Σε ωμή παραδοχή ότι γνώριζαν πως θα βομβάρδιζαν αμάχους προχώρησε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, αναφερόμενος στην αεροπορική επιδρομή κατά της Τζαμπάλια, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 100 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 300 (στη φωτογραφία του Reuters/Fadi Whadi, επάνω, πτώματα αμάχων στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια).

Η φύση των τραυματισμών είναι ακρωτηριασμοί, σοβαρά εγκαύματα και χτυπήματα στο κεφάλι, ενώ υπάρχουν ασθενείς με εσωτερική αιμορραγία.

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι εξόντωσε «τρομοκράτες της Χαμάς», και συγκεκριμένα τον διοικητή της στην Τζαμπάλια, Ιμπραχίμ Μπιάρι, τη στιγμή που εικόνες δείχνουν δεκάδες πτώματα παιδιών και γυναικών.

Μαρτυρίες, μάλιστα, κάνουν λόγο για ξεκάθαρο βομβαρδισμό άμαχου πληθυσμού, ενώ η Χαμάς δηλώνει πως δεν υπήρχε στρατιωτικό τμήμα της στην Τζαμπάλια.

Αλλωστε, πιεζόμενος από τον δημοσιογράφο του CNN, Βολφ Μπλίτζερ, που προσπαθεί να κατανοήσει τη λογική αυτής της απόφασης, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Ρίτσαρντ Χεχτ, παραδέχεται ότι βομβάρδισαν παρότι γνώριζαν πως στην περιοχή υπήρχαν άμαχοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά.

Even Wolf Blitzer, a former AIPAC employee and Jerusalem Post reporter, can’t figure out how to defend the slaughter of 400 Palestinians in a single attack all for searching for 1 Hamas member. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/9jufiQuS9m

Ο διάλογος που ακολουθεί είναι αποκαλυπτικός:

«Αλλά ακόμα κι αν αυτός ο διοικητής της Χαμάς ήταν εκεί ανάμεσα σε όλους εκείνους τους παλαιστίνιους πρόσφυγες που βρίσκονται σε εκείνο τον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια, το Ισραήλ προχώρησε και έριξε μια βόμβα εκεί προσπαθώντας να σκοτώσει αυτόν τον διοικητή της Χαμάς, γνωρίζοντας ότι πολλοί αθώοι πολίτες —άντρες, γυναίκες και παιδιά — πιθανότατα θα σκοτωθούν»; λέει ο Μπλίτζερ για να προσθέσει: «Αυτό ακούω»;

«Δεν είναι αυτό που ακούς», απαντά ο Χεχτ. «Αυτός είναι ένας πολύ περίπλοκος χώρος μάχης. Μπορεί να υπάρχουν υποδομές εκεί, μπορεί να υπάρχουν σήραγγες εκεί. Εξακολουθούμε να το εξετάζουμε», συμπληρώνει.

«Αλλά ξέρετε ότι υπάρχουν πολλοί πρόσφυγες, πολλοί αθώοι πολίτες – άντρες, γυναίκες και παιδιά – και σε αυτόν τον προσφυγικό καταυλισμό, σωστά;» ρωτάει ο Μπλίτζερ.

«Αυτή είναι η τραγωδία του πολέμου, Γουλφ» λέει με απόλυτο κυνισμό ο ισραηλινός εκπρόσωπος. Και προσθέτει: «Εμείς, όπως ξέρετε, λέμε εδώ και μέρες, μετακινηθείτε νότια. Αμαχοι που δεν εμπλέκονται με τη Χαμάς, παρακαλούμε να μετακινηθούν νότια».

«Ναι, απλώς προσπαθώ να πάρω περισσότερες πληροφορίες. Γνωρίζατε ότι υπήρχαν άμαχοι εκεί, ξέρατε ότι υπήρχαν πρόσφυγες, κάθε είδους πρόσφυγες, αλλά αποφασίσατε να ρίξετε μια βόμβα σε αυτόν τον προσφυγικό καταυλισμό προσπαθώντας να σκοτώσετε αυτόν τον διοικητή της Χαμάς», επιμένει ο δημοσιογράφος του CNN.

Με τον ισραηλινό εκπρόσωπο να του λέει, μεταξύ άλλων, πως «Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ελαχιστοποιήσουμε τους θανάτους αμάχων».

CNN’s Wolf Blitzer: You knew that there were innocent civilians in that refugee camp, right?

IDF spox: This is the tragedy of war. We told them to move south.

Blitzer: So you decided to drop the bomb anyway.

IDF spox: We’re doing everything we can to minimize civilian deaths. pic.twitter.com/oAtW7jV0pc

— Justin Baragona (@justinbaragona) October 31, 2023