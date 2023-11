Ισραήλ: Κολομβία και Χιλή ανακαλούν τους πρεσβευτές τους καταγγέλλοντας «τη σφαγή» των Παλαιστινίων

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο (φωτογραφία, επάνω δεξιά, από infobae.com/Reuters y Colprensa) ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως ανακαλεί την πρεσβευτή της χώρας του στο Ισραήλ, τη Μαργαρίτα Μανχάρες, στην Μπογοτά για διαβουλεύσεις, καταγγέλλοντας τη «σφαγή του παλαιστινιακού λαού» στη Λωρίδα της Γάζας.

«Αποφάσισα ν’ ανακαλέσω την πρεσβευτή μας στο Ισραήλ. Αν το Ισραήλ δεν σταματήσει τη σφαγή του παλαιστινιακού λαού δεν μπορούμε να είμαστε εκεί», υπογράμμισε ο κ. Πέτρο σε ανάρτησή του στο X.

He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino no podemos estar allá.

— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 1, 2023