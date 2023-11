Live οι εξελίξεις: «Προ των πυλών της πόλης της Γάζας ο ισραηλινός στρατός»

Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα και η ισοπέδωση της Γάζας αφού το Ισραήλ κλιμακώνει τους βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις μέσα στη Λωρίδα.

Πάνω από 8.500 είναι οι νεκροί στον πολιορκημένο θύλακα μετά από 26 ημέρες ολέθρου, ενώ κόπηκαν και πάλι οι τηλεπικοινωνίες, ωστόσο λίγη ώρα νωρίτερα αποκαταστάθηκαν.

Το Ισραήλ δεν αποδέχεται τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός

Οι νεκροί αυξάνονται διαρκώς, ενώ το χτύπημα στον προσφυγικό καταυλισμό στη Τζαμπάλια κόστισε τη ζωή σε εκατοντάδες, χωρίς ακόμη να υπάρχει τελικός απολογισμός.

Την ίδια ώρα, η Δυτική Όχθη «βράζει» αφού το Ισραήλ πραγματοποιεί και εκεί συνεχείς επιδρομές, με νεκρούς, τραυματίες και πολλές συλλήψεις.

Χλιαρή παραμένει η αντίδραση της διεθνούς κοινότητας. Το πέρασμα της Ράφα που άνοιξε το πρωί της Τετάρτης έκλεισε το απόγευμα. Πέρασαν συνολικά 400 άτομα.

06:40 Ατελείωτο αιματοκύλισμα στη Γάζα

05:40 Τα ΗΑΕ θα υποδεχθούν 1.000 παιδιά από την Παλαιστίνη για ιατρική περίθαλψη

Χίλια παιδιά από τη Λωρίδα της Γάζας θα λάβουν ιατρική περίθαλψη σε νοσοκομεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μετέδωσε νωρίς το πρωί της Πέμπτης το Πρακτορείο Ειδήσεων των Εμιράτων.

Τα παιδιά θα συνοδεύονται στα ΗΑΕ από τις οικογένειές τους και θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους μετά την ολοκλήρωση της ιατρικής τους περίθαλψης.

Η οδηγία του προέδρου των ΗΑΕ σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ ανακοινώθηκε σε τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαγιέντ και της προέδρου της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού Μιριάνα Σπόλιαριτς.

05:10 Κόντρα Ισραηλινών υπουργών για τα χρήματα της Παλαιστινιακής Αρχής

Το Reuters αναφέρει ότι οι υπουργοί Άμυνας και Οικονομικών του Ισραήλ ήρθαν σε ρήξη σχετικά φορολογικά έσοδα της Δυτικής Όχθης θα πρέπει να μεταφερθούν στην Παλαιστινιακή Αρχή, καθώς οι μάχες στη Γάζα εντείνονται.

Τα φορολογικά έσοδα συλλέγονται από το Ισραήλ για λογαριασμό των Παλαιστινίων σε τμήματα της Δυτικής Όχθης που βρίσκονται υπό τον άμεσο ισραηλινό έλεγχο. Ο φόρος στη συνέχεια μεταφέρεται στην Παλαιστινιακή Αρχή σε μηνιαία βάση.

Ο υπουργός Άμυνας Γιωάβ Γκάλαντ ζήτησε «Τα κονδύλια πρέπει να μεταφερθούν αμέσως, ώστε αυτά να χρησιμοποιηθούν από τον επιχειρησιακό μηχανισμό της Παλαιστινιακής Αρχής και από τους τομείς της Παλαιστινιακής Αρχής που ασχολούνται με την πρόληψη της τρομοκρατίας».

Ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ, του οποίου το σκληροπυρηνικό θρησκευτικό εθνικιστικό κόμμα έχει ισχυρή υποστήριξη μεταξύ των εβραίων εποίκων στη Δυτική Όχθη, απάντησε ότι ο Γκάλαντ έκανε ένα «σοβαρό λάθος».

«Δεν σκοπεύω να αφήσω το κράτος του Ισραήλ να χρηματοδοτήσει τους εχθρούς μας στην Ιουδαία και τη Σαμάρια που υποστηρίζουν την τρομοκρατία της Χαμάς και χρηματοδοτούν τους τρομοκράτες της 7ης Οκτωβρίου που μας δολοφόνησαν και μας κατέσφαξαν», ανέφερε σε δήλωσή του.

04:45 Διαψεύδει ο ισραηλινός στρατός την κατάρριψη drone από την Χεζμπολάχ

Οι IDF ανέφεραν ότι έπληξαν μια δύναμη στο έδαφος του Λιβάνου που είχε εκτοξεύσει έναν πύραυλο εδάφους-αέρος προς ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοντά στο όρος Ερμόν στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον στρατό, το ισραηλινό αεροσκάφος δεν υπέστη ζημιές.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν αρκετές εκτοξεύσεις προς την περιοχή του Όρους Ντοβ και του Όρους Ερμών, οι οποίες έπεσαν σε ανοιχτές περιοχές. Οι δυνάμεις του πυροβολικού στόχευσαν την πηγή των βολών.

04:20 Ογδόντα ένας τραυματίες έφτασαν στην Ράφα, οι εβδομήντα μπήκαν στην Αίγυπτο να νοσηλευτούν

Σε μια είδηση ενδεικτική της κατάστασης οι παλαιστινιακές πηγές ανέφεραν πως από τους 81 βαριά τραυματίες για τους οποίους υπήρχε ανάγκη να μεταφερθούν σε νοσοκομεία της Αιγύπτου, μόνο οι 70 από αυτούς έζησαν ώστε να μπουν στα ασθενοφόρα.

Οι Παλαιστινιακές αρχές αναρωτιούνται τι θα γίνει με τους 22.000 Παλαιστίνιους τραυματίες που παραμένουν στην Λωρίδα της Γάζας, ενώ αναφέρεται πως μπόρεσαν να μεταφερθούν μόνο βαριά τραυματίες από την νότια Γάζα και όχι από τις περιοχές της βόρειας Γάζας.

Για τους τελευταίους το ταξίδι κρίθηκε πολύ επικίνδυνο.

03:55 Η Χεζμπολάχ αναφέρει πως κατέρριψε ακόμα ένα ισραηλινό drone με πύραυλο εδάφους-αέρος

«Στις 12:35 π.μ. της Τετάρτης προς Πέμπτη, 11/2/2023, ενώ πετούσε πάνω από τις συνοριακές περιοχές με την κατεχόμενη Παλαιστίνη στον εναέριο χώρο των χωριών Al-Malikiyah και Hounin, οι μαχητές της Ισλαμικής Αντίστασης στόχευσαν ένα οπλισμένο ισραηλινό εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος με πύραυλο εδάφους-αέρος και το χτύπησαν κατευθείαν, με αποτέλεσμα να καταστραφεί, να συντριβεί και να πέσει ακαριαία».

03:40 Γάζα: Πυκνοκατοικημένη περιοχή στην Τζαμπαλία αποδεκατίζεται από βομβαρδισμό του Ισραήλ (βίντεο)

Ελέγχοντας μαρτυρίες και βίντεο, οι New York Times ισχυρίζονται πως το χτύπημα με αεροπορικό βομβαρδισμό στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλία έγινε εν γνώση των εκατοντάδων άμαχων παλαιστινίων.

Μια ανάλυση των Times από δορυφορικές εικόνες και βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει ότι η αεροπορική επιδρομή που το Ισραήλ δήλωσε ότι στόχευσε ανώτερο στέλεχος της Χαμάς την Τρίτη, είχε καταστρέψει μια πυκνοκατοικημένη περιοχή στη συνοικία Τζαμπαλία, όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος καταυλισμός προσφύγων στη Γάζα.

03:15 Λευκός Οίκος: Δεν αμφισβητείται η παραμονή του Νετανιάχου στην εξουσία

Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει δημοσίευμα του Politico, σύμφωνα με το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και οι συνεργάτες του πιστεύουν ότι οι ημέρες του Μπέντζαμιν Νετανιάχου ως πρωθυπουργού του Ισραήλ είναι μετρημένες – και μάλιστα, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος το έχει πει στον Νετανιάχου σε πρόσφατη συζήτησή τους.

«Αυτή η περιγραφή είναι ψευδής. Το θέμα αυτό δεν έχει συζητηθεί από τον πρόεδρο και δεν συζητείται. Η εστίασή μας είναι στην άμεση κρίση», λέει η εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Αντριέν Γουάτσον.

02:50 Οικογένειες εγκλωβισμένων αμερικανών ξεκίνησαν τις αγωγές κατά του αμερικανικού υπ. Εξωτερικών

Οι Αμερικανοί πολίτες που έχουν παγιδευτεί στη Λωρίδα της Γάζας και οι οικογένειές τους στις ΗΠΑ, μετά από εβδομάδες απελπισμένων και μάταιων προσπαθειών να βγουν από την εμπόλεμη ζώνη, έχουν πάρει το νόμο.

Σχεδόν δώδεκα αγωγές έχουν κατατεθεί ή πρόκειται να κατατεθούν κατά του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με τον Αραβοαμερικανικό Σύνδεσμο Πολιτικών Δικαιωμάτων (AASRL).

«Είναι θέμα χρόνου να μάθω ότι ένας πελάτης μου έχει σκοτωθεί», δήλωσε η συγγραφέας και δικηγόρος μετανάστευσης Μαρία Κάρι, η οποία εμπλέκεται σε τρεις αγωγές στην Καλιφόρνια και το Τέξας σύμφωνα με τον Guardian.

«Ποτέ δεν χρειάστηκε να τρέξω ενάντια στον χρόνο για να καταθέσω μια αγωγή, επειδή επρόκειτο για ζήτημα ζωής και θανάτου» συνέχισε την μαρτυρία της.

Η Κάρι είναι μία από τους περίπου 40 δικηγόρους σε 18 πολιτείες που εργάζονται αφιλοκερδώς για να καταθέσουν αγωγές με βάση τη ρήτρα ίσης προστασίας του Συντάγματος, υποστηρίζοντας ότι οι πελάτες τους έτυχαν άνισης μεταχείρισης στις προσπάθειες επαναπατρισμού σε σύγκριση με τις προσπάθειες εκκένωσης των πολιτών των ΗΠΑ στο Ισραήλ.

«Ζητάμε απλώς από το ομοσπονδιακό δικαστήριο να υποχρεώσει την κυβέρνηση Μπάιντεν να κάνει αυτό που έχει ήδη κάνει για μια κατηγορία πολιτών» σύμφωνα με την δικηγόρο.

02:31 To υπουργείο Υγείας της Γάζας ενημερώνει πως το Ινδονησιακό Νοσοκομείο λειτουργεί με το εφεδρικό σύστημα

Το νοσοκομείο της Ινδονησίας λειτουργεί τώρα χρησιμοποιώντας την εφεδρική του γεννήτρια, πράγμα που σημαίνει ότι τα περισσότερα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα έχουν σταματήσει να λειτουργούν και ότι έχει λίγες ημέρες για να σταματήσει πλήρως.

Πρώτης προτεραιότητας θεωρούνται όλα τα μηχανήματα που κρατούν ασθενείς στην ζωή και αυτά είναι τα μόνα εν ισχύ.

02:05 Τα θύματα από τις αεροπορικές επιδρομές των δύο ημερών στην Τζαμπάλια είναι 195

Τουλάχιστον 195 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε δύο διαφορετικές επιθέσεις ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια της Γάζας την Τρίτη και την Τετάρτη, όπως ανακοίνωσε το κυβερνητικό γραφείο μέσων ενημέρωσης της Χαμάς.

Περίπου 120 εξακολουθούν να αγνοούνται κάτω από τα ερείπια και τουλάχιστον 777 ακόμη τραυματίστηκαν, ανέφερε το γραφείο σε ανακοίνωσή του.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δήλωσαν ότι στόχευσαν και σκότωσαν τον Μοχάμεντ Α’σαρ, τον διοικητή της συστοιχίας αντιαρματικών κατευθυνόμενων πυραύλων της Χαμάς, στις επιδρομές της Τετάρτης.

Την Τετάρτη το γραφείο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα δήλωσε ότι η αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στον καταυλισμό Τζαμπάλια την Τρίτη θα μπορούσε να ισοδυναμεί με εγκλήματα πολέμου, εφόσον υπάρξουν κατηγορίες.

01:40 Το αμερικανικό Κογκρέσο μπλοκάρει το ψήφισμα Ρεπουμπλικανής βουλευτή για την αποδοκιμασία της Ρασίντα Τλάιμπ για φερόμενη «αντισημιτική δραστηριότητα»

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε για να μπλοκάρει ένα ψήφισμα, το οποίο εισήγαγε η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, με στόχο να αποδοκιμαστεί η Δημοκρατική βουλευτής Ρασίντα Τλάιμπ (η μόνη Παλαιστίνια-Αμερικανίδα στο Κογκρέσο) με την κατηγορία της «αντισημιτικής δραστηριότητας» και την «καθοδήγηση εξέγερσης».

Η βουλευτής των Δημοκρατικών αποτελεί την πιο σκληρή επικρίτρια του προέδρου Τραμπ την δεδομένη στιγμή στην αμερικάνικη πολιτική σκηνή, ενώ η βουλευτής Γκριν της κατηγόρησε για υποκίνηση εξέγερσης στο Καπιτώλιο μετά την πραγματοποίηση καθιστικής διαμαρτυρίας από Εβραίους διαδηλωτές στις ΗΠΑ που ζητούσαν κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Κατά του ψηφίσματος τέθηκαν 23 Ρεπουμπλικάνοι, επικαλούμενοι ανησυχίες για την ελευθερία του λόγου, ενώ 13 Δημοκρατικοί απείχαν, αλλά κανένας δεν ψήφισε κατά της Τλάιμπ.

Η αποδοκιμασία ή censure είναι επίσημη καταγραφή και δημόσια επίπληξη κατά αιρετού αξιωματούχου στις ΗΠΑ. Ενώ δεν αποτελεί προάγγελο βαρύτερων πειθαρχικών μέτρων.

01:15 Νέοι βομβαρδισμοί στην Τζαμπαλία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από παλαιστινιακές πηγές, παρά την γενική κατακραυγή για τους χθεσινούς και σημερινούς βομβαρδισμούς στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια, πολυκατοικίες βομβαρδίζονται εδώ και 30 λεπτά.

Ένας από τους στόχους φέρεται να ήταν μια πενταόροφη πολυκατοικία.

00:51 Η Γαλλία εκδήλωσε την «βαθιά της ανησυχία» για τον βομβαρδισμό του προσφυγικού καταυλισμού της Τζαμπάλια

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας δηλώνει ότι ανησυχεί για «τον πολύ βαρύ φόρο αίματος των Παλαιστινίων αμάχων από τα ισραηλινά πλήγματα εναντίον του καταυλισμού Τζαμπάλια και εκφράζει τη συμπόνια του για τα θύματα».

Σε ανακοίνωσή του προσθέτει ότι «η προστασία των αμάχων πληθυσμών αποτελεί υποχρέωση του διεθνούς δικαίου, η οποία δεσμεύει όλους».

Επιπλέον, στην ανακοίνωση ζητάται ανθρωπιστική εκεχειρία για να μπορέσει η βοήθεια να φτάσει στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

00:28 Οι αντάρτες της Υεμένης ισχυρίζονται πως εξαπέλυσαν επίθεση με σμήνος drone

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ισχυρίζονται ότι εξαπέλυσαν μεγάλη επίθεση με drone στο Ισραήλ σύμφωνα με το πρακτορείο AFP.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης εκτόξευσαν μια μεγάλη παρτίδα μη επανδρωμένων αεροσκαφών τις τελευταίες ώρες σε διάφορους στόχους… στην κατεχόμενη Παλαιστίνη και πέτυχαν τους στόχους τους», αναφέρει στρατιωτική ανακοίνωση των Χούθι.

«Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης θα συνεχίσουν να διεξάγουν τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις για την υποστήριξη» του παλαιστινιακού λαού, προσθέτει η ανακοίνωση.

Η επίθεση δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί από την Ισραηλινή πλευρά, ενώ δεν έχει υπάρχει ανακοίνωση από τις ΗΠΑ για αναχαίτιση του σμήνους, κάτι που έχει ξανασυμβεί και είναι μέσα στις επιχειρησιακές δυνατότητες των ΗΠΑ.

00:03 Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δηλώνει ότι «λυπάται» για την απόφαση της Ιορδανίας να ανακαλέσει τον πρέσβη της

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Lior Haiat απάντησε σε δήλωσή του λίγες ώρες μετά την απόφαση της Ιορδανίας.

«Το κράτος του Ισραήλ επικεντρώνεται στον πόλεμο που του επιβάλλεται από τη δολοφονική τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η Ιορδανία δήλωσε ότι ο διπλωμάτης της θα επιστρέψει μόνο εάν το Ισραήλ σταματήσει την επίθεσή του στη Γάζα. Το βασίλειο ήταν η δεύτερη αραβική χώρα που εξομάλυνε τις σχέσεις της με το Ισραήλ πριν από δεκαετίες.

23:57 Ακόμα μία εφιαλτική νύχτα στη Γάζα

Με βομβαρδισμούς σε νοσοκομεία εξελίσσεται και η σημερινή νύχτα στη Γάζα, ενώ χιλιάδες άμαχοι προσπαθούν να προφυλαχτούν. Την παρακάτω εικόνα δημοσιεύει το Al Jazeera.

23:53 Το Ισραήλ βομβάρδισε τη μαιευτική πτέρυγα στο νοσοκομείο al-Helou στη Γάζα

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν μαιευτική πτέρυγα σε νοσοκομείο γεμάτο με γυναίκες και εργαζόμενους στην πόλη της Γάζας, δήλωσε ο Άσραφ αλ Κούντρα, εκπρόσωπος του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας.

Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους πριν από λίγο, ο Αλ Κούντρα δήλωσε ότι η μαιευτική πτέρυγα μεταφέρθηκε από το κεντρικό νοσοκομείο al-Shifa της Γάζας στο νοσοκομείο Tharwat al-Helou, που ήταν το τελευταίο που βομβαρδίστηκε.

Το Ισραήλ «έπνιξε το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, σταμάτησε την παράδοση ιατρικών προμηθειών και καυσίμων και πλημμύρισε το al-Shifa με χιλιάδες τραυματίες, αναγκάζοντάς μας να μεταφέρουμε τις μαιευτικές υπηρεσίες στο al-Helou Hospital για να κάνουμε χώρο για περισσότερους τραυματίες», πρόσθεσε.

«Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει επειγόντως για να σταματήσει το Ισραήλ και να προστατεύσει τα νοσοκομεία, το ιατρικό προσωπικό και τους ασθενείς πριν επαναληφθεί άλλη μια … σφαγή».

23:42 ACLU: Όχι στην καταστολή των φιλοπαλαιστίνιων φοιτητικών οργανώσεων

Σε ανοιχτή επιστολή που παραδόθηκε σε περισσότερα από 650 κολέγια και πανεπιστήμια, η Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU) εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της σε κάθε προσπάθεια καταστολής της ελευθερίας του λόγου και του συνέρχεσθαι στις πανεπιστημιουπόλεις και κάλεσε τα ιδρύματα να απορρίψουν τα αιτήματα για έρευνα, διάλυση ή τιμωρία των φιλοπαλαιστινιακών φοιτητικών ομάδων που ασκούν τα δικαιώματά τους στην ελευθερία του λόγου.

Η επιστολή έρχεται μετά από αίτημα προς τα πανεπιστήμια να ερευνήσουν τις συλλογικότητες των Φοιτητών για τη Δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη (SJP) για «υλική υποστήριξη της τρομοκρατίας», χωρίς να παραθέσουν κανένα στοιχείο για την κατηγορία αυτή

23:34 «Δεν υπάρχουν αθώοι Παλαιστίνιοι» – Προκλητικός ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής από το βήμα της Βουλής των Αντιπροσώπων

Ο Αμερικανός βουλευτής Μπράιαν Μαστ είπε ότι δεν υπάρχουν «αθώοι» Παλαιστίνιοι στη σύγκρουση με το Ισραήλ.

«Θα ενθάρρυνα την άλλη πλευρά να μην πετάει τόσο ελαφρά τη καρδία την ιδέα των αθώων Παλαιστινίων αμάχων», δήλωσε ο Μαστ, Ρεπουμπλικάνος από τη Φλόριντα, σε ομιλία του στη Βουλή των Αντιπροσώπων. «Δεν νομίζω ότι θα λέγαμε τόσο ελαφρά τη καρδία τον όρο αθώοι ναζιστές πολίτες».

Ο Μαστ στο παρελθόν είχε φορέσει στο Καπιτώλιο μια στολή του ισραηλινού στρατού σε ένδειξη υποστήριξης προς το Ισραήλ.

Τα σχόλια του βουλευτή έρχονται την ώρα που ανθρωπιστικές οργανώσεις αλλά και χιλιάδες πολίτες στις ΗΠΑ καταγγέλλουν τη συνεχιζόμενη «απανθρωποποίηση» των Παλαιστινίων από Αμερικανούς πολιτικούς.

Αραβοαμερικανοί ακτιβιστές έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι μια τέτοια ρητορική οδηγεί σε μίσος κατά των κοινοτήτων τους στην πατρίδα τους στις ΗΠΑ. Τον περασμένο μήνα, ένα εξάχρονο αγόρι από την Παλαιστίνη μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στο Σικάγο, λόγω της αραβικής καταγωγής του σε ένα έγκλημα που οι αρχές εξετάζουν ως έγκλημα μίσους.

US Rep Brian Mast, “I would encourage the other side to not so lightly throw around the idea of innocent Palestinian civilians. I don’t think we would so lightly throw around the term innocent Nazi civilians.” This is absolutely vile pic.twitter.com/0uQs4aGdLA — Remi Kanazi (@Remroum) November 1, 2023

23:28 Μέλη των Γιατρών Χωρίς Σύνορα ανάμεσα στους 400 που έφυγαν σήμερα από τη Γάζα

Μεταξύ των περισσότερων από τους 400 ανθρώπους που κατάφεραν να εγκαταλείψουν τη Γάζα σήμερα ήταν 22 μέλη του προσωπικού των Γιατρών Χωρίς Σύνορα (MSF).

Σε ανακοίνωσή της, η οργάνωση αναφέρει ότι όλο το διεθνές προσωπικό της που δεν είχε μπορέσει να εγκαταλείψει το έδαφος έχει πλέον «διασχίσει με επιτυχία τα σύνορα με την Αίγυπτο μέσω του περάσματος της Ράφα».

Προσθέτει ότι έχει ήδη ορίσει μια ομάδα προσωπικού η οποία θα εισέλθει στη Γάζα «μόλις το επιτρέψει η κατάσταση».

Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν στη Γάζα, επισημαίνει η φιλανθρωπική οργάνωση, μεταξύ των οποίων 300 Παλαιστίνιοι υπάλληλοι των ΓΧΣ και οι οικογένειές τους.

23:21 Μπάιντεν: Περισσότεροι από 1.000 θα μπορέσουν να φύγουν από τη Γάζα – Επιτυχία της αμερικανικής διπλωματίας το άνοιγμα της Ράφα

Ο Μπάιντεν δήλωσε ότι το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα για τους τραυματισμένους Παλαιστίνιους και τους ξένους υπηκόους ήρθε μετά από «έντονη προσπάθεια της αμερικανικής διπλωματίας με τους εταίρους μας στην περιοχή». Οι Αμερικανοί πολίτες που μπόρεσαν να φύγουν την Τετάρτη ανήκουν στην πρώτη ομάδα των «πιθανώς περισσότερων από 1.000» ανθρώπων, είπε.

23:09 Οι δυνάμεις του ΟΗΕ στον Λίβανο δήλωσαν ότι κλήθηκαν για διάσωση

Σε ανάρτησή της στο Χ, η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στο Λίβανο (UNIFIL) ανέφερε ότι το αίτημα προήλθε από το λιβανέζικο στρατό για την εκκένωση δύο τραυματιών.

Τα άτομα βρίσκονταν στην περιοχή Wazzani κοντά στην οροθετημένη γραμμή μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, γνωστή ως μπλε γραμμή.

Η UNIFIL δήλωσε ότι το Ισραήλ σταμάτησε τα πυρά για να μπορέσει η διασωστική ομάδα να αναζητήσει τα άτομα μαζί με τον λιβανέζικο στρατό.

Η ειρηνευτική δύναμη δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι μια οβίδα είχε προσγειωθεί κοντά στην έδρα της, τραυματίζοντας έναν εργαζόμενο.

22:58 Βομβαρδισμοί κοντά στο νοσοκομείο Αλ Κουντς

Οι ισραηλινές δυνάμεις βομβαρδίζουν την περιφέρεια του νοσοκομείου Αλ Κουντς στην πόλη της Γάζας, προκαλώντας χάος και πανικό στις ιατρικές ομάδες και στους χιλιάδες εκτοπισμένους Παλαιστίνιους που βρίσκουν καταφύγιο εκεί, αναφέρει η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

Στις 30 Οκτωβρίου, ένα ισραηλινό αεροσκάφος φέρεται να έπληξε σπίτια στην περιοχή του νοσοκομείου, το οποίο συνδέεται με την Ερυθρά Ημισέληνο και βρίσκεται στη δυτική πόλη της Γάζας.

Το νοσοκομείο Αλ-Κουντς έχει ήδη δεχθεί απειλές από τις ισραηλινές δυνάμεις να «εκκενωθεί αμέσως» καθώς «πρόκειται να βομβαρδιστεί», προειδοποίησε νωρίτερα η Ερυθρά Ημισέληνος.

🚨 For over two hours, the area around Al-Quds Hospital 🏥 in the Tel Al-Hawa in #Gaza has intense shelling, with loud explosions heard, causing a state of panic and fear among the hospital teams and over 14,000 displaced individuals.#Gaza_under_attack #NotATarget — PRCS (@PalestineRCS) November 1, 2023

22:50 Στη Γάζα κάθε δέκα λεπτά ένα παιδί σκοτώνεται

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας δημοσίευσε μια ολοκληρωμένη έκθεση που περιγράφει λεπτομερώς τα ονόματα, την ηλικία, το φύλο και τους αριθμούς ταυτότητας 6.747 από αυτά τα θύματα.

«Ο κόσμος πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι πίσω από κάθε αριθμό κρύβεται μια ιστορία ενός ατόμου», είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου.

22:42 Επικοινωνία Φιντάν με ΥΠΕΞ Ιορδανίας και Σαουδικής Αραβίας

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας Χακάν Φιντάν συζήτησε σήμερα τις εξελίξεις στη Λωρίδα της Γάζας με τους υπουργούς Εξωτερικών της Ιορδανίας και της Σαουδικής Αραβίας.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρεται ότι ο Φιντάν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιορδανό ομόλογό του Αϊμάν αλ Σάφαντι και τον Σαουδάραβα πρίγκιπα Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν, με τους οποίους συζήτησε για τα βήματα που μπορούν να γίνουν με σκοπό να υπάρξει όσο το δυνατόν συντομότερα κατάπαυση του πυρός και βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή.

22:32 Οι IDF έπληξαν στρατιωτικούς στόχους, τρομοκρατικές ομάδες στο έδαφος του Λιβάνου

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε «τρομοκρατικό πυρήνα στο λιβανέζικο έδαφος που σχεδίαζε να εκτοξεύσει αντιαρματικούς πυραύλους από τον Λίβανο προς το Ισραήλ».

Αναφέρθηκε ότι ο στρατός χτύπησε μια «άλλη τρομοκρατική ομάδα στην ίδια περιοχή του Λιβάνου».

«Ο στρατός κατέστρεψε τους εκτοξευτές από τους οποίους πυροβολούσαν οι τρομοκράτες», σύμφωνα με άλλη αναφορά, ενώ ένα αεροσκάφος του στρατού έπληξε επίσης υποδομές της Χεζμπολάχ.

כוחות צה»ל תקפו מוקדם יותר היום חוליית מחבלים שתכננה לשגר טילי נ»ט משטח לבנון לעבר ישראל במרחב מיס אל ג’בל. באותו המרחב, חוסלה חוליית מחבלים חמושה נוספת. בנוסף, בהמשך לירי שבוצע מוקדם יותר היום לעבר מרחב יפתח, צה»ל השמיד את המשגרים מהם ירו המחבלים >> pic.twitter.com/olIuZgquHs — דובר צה״ל דניאל הגרי – Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 1, 2023

22:29 Οι Χούθι της Υεμένης δηλώνουν ότι θα διεξάγουν στρατιωτικές επιχειρήσεις για την υποστήριξη των Παλαιστινίων μέχρι να σταματήσει η «ισραηλινή επιθετικότητα» στη Γάζα

22:24 Παραιτήθηκε on air από το κόμμα του Νετανιάχου

Ο επικεφαλής του περιφερειακού συμβουλίου του Σντότ Νεγκέβ, μιας περιοχής που περιλαμβάνει μερικές από τις κοινότητες που επλήγησαν περισσότερο από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, παραιτήθηκε από το κόμμα Λικούντ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση την Τετάρτη, επικαλούμενος την αποτυχία της κυβέρνησης να προστατεύσει τους πολίτες της.

Ο Ταμίρ Ιντάν, διαβάζοντας μια επιστολή προς τον Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι παραιτείται «λόγω της συμπεριφοράς της ισραηλινής κυβέρνησης σε αυτόν τον πόλεμο που μας επιβλήθηκε, της αποτυχίας της να παράσχει εργαλεία και μέσα για τη διατήρηση της ασφάλειας και της ανθεκτικότητας των κατοίκων μας». Ο Ιντάν πρόσθεσε ότι «επιρρίπτει την πλήρη ευθύνη στην κυβέρνηση».

Ο Ιντάν δήλωσε ότι «καλεί όλους τους συναδέλφους μου στο Λικούντ να κάνουν ένα παρόμοιο βήμα ενόψει της τεράστιας αποτυχίας».

22:11 Ποιος είναι ο απώτερος στόχος του Ισραήλ, ρωτούν Αμερικανοί γερουσιαστές τον Μπάιντεν

Ο Μπέρνι Σάντερς, αριστερός βουλευτής των Δημοκρατικών και προοδευτικό σύμβολο στις ΗΠΑ, σε μια επιστολή που υπογράφουν ακόμα τρεις βουλευτές των Δημοκρατικών ρωτά τον Μπάιντεν για τον απώτερο στόχο του Ισραήλ στην επιχείρηση στη Γάζα, την ώρα που το Κογκρέσο καλείται να εγκρίνει πρόσθετη στρατιωτική ενίσχυση 14 δισ. δολαρίων στο Τελ Αβίβ.

Στην επιστολή που υπογράφουν επίσης οι Γουόρεν, Γουέλτς και Μέρκλεϊ αναφέρεται:

Έχουμε σοβαρές ανησυχίες για το τι θα σημάνει αυτή η εισβολή και η πιθανή κατοχή της Γάζας, τόσο όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια του Ισραήλ όσο και την ευημερία των Παλαιστινίων κατοίκων της Γάζας.

«Το Κογκρέσο χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μακροπρόθεσμα σχέδια και τους στόχους του Ισραήλ, καθώς και τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτές τις προοπτικές», έγραψαν.

Οι ερωτήσεις τους επικεντρώθηκαν στο ποιο θα είναι τελικά το ανθρωπιστικό τίμημα της επιχείρησης του Ισραήλ, τι θα συνιστούσε νίκη, ποιος θα διοικούσε τη Γάζα αν η Χαμάς ηττηθεί και πόσο πιθανό είναι να παρασυρθούν στις μάχες και άλλες περιφερειακές δυνάμεις.

Ο Μπέρνι Σάντερς έχει επικριθεί για επιφυλακτικότητα στη στήριξή του στην Παλαιστίνη.

22:06 Επίσκεψη Μπλίνκεν στην Ιορδανία την Παρασκευή

Ο Μάθιου Μίλερ, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, δήλωσε ότι ο Μπλίνκεν θα συζητήσει «τη σημασία της προστασίας της ζωής των πολιτών» κατά τις συναντήσεις του στην Ιορδανία.

Το ταξίδι του Μπλίνκεν στην περιοχή έρχεται καθώς η Ιορδανία απέσυρε νωρίτερα σήμερα τον πρεσβευτή της στο Ισραήλ λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων του ισραηλινού στρατού εναντίον των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Ο Μπλίνκεν θα επισκεφθεί επίσης το Ισραήλ την Παρασκευή.

21:57 Ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων σε δημοσιογράφους από το 1992

Περισσότεροι δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν στις πρώτες εβδομάδες της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης από ότι το 1992, αναφέρει η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων.

Συνολικά 33 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτώβρη, οκτώ έχουν τραυματιστεί και εννιά ακόμα αγνοούνται ή είναι κρατούμενοι.

🚨 More members of the press have died in the first weeks of the Israel-Gaza war than any other conflict since at least 1992. As of November 1:

-33 journalists dead

-8 journalists injured

-9 journalists missing or detained More details:https://t.co/W1t8GQMBf8#Israel #Gaza — Committee to Protect Journalists (@pressfreedom) November 1, 2023

21:51 Πάπας Φραγκίσκος: Χρειάζεται λύση δύο κρατών

Ο Πάπας Φραγκίσκος δήλωσε ότι απαιτείται λύση δύο κρατών για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος είναι πάντα μια ήττα.

«Πρόκειται για δύο λαούς που πρέπει να ζήσουν μαζί. Με αυτή τη σοφή λύση, δύο κράτη. Οι συμφωνίες του Όσλο, δύο σαφώς καθορισμένα κράτη και η Ιερουσαλήμ με ειδικό καθεστώς», δήλωσε ο Πάπας σε συνέντευξή του στον ιταλικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RAI.

21:42 Χέρτζογκ: Ο εχθρός θέλει να υποδαυλίσει το μίσος ανάμεσά μας, μεταξύ Εβραίων και Αράβων

«Ο εχθρός διεξάγει έναν ψυχολογικό πόλεμο εναντίον μας με τα πιο ποταπά εργαλεία», δήλωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ σε διάγγελμά του, προσθέτοντας ότι «επιδιώκει να υποδαυλίσει το μίσος ανάμεσά μας, μεταξύ των Εβραίων και των Αράβων πολιτών. Αυτό πρέπει να καταπολεμηθεί απερίφραστα».

Ο Χέρτσογκ είπε ακόμα: «Πρέπει να εξαλείψουμε κάθε φαινόμενο εχθρότητας, μίσους και ρατσισμού προς διάφορες ομάδες στο εσωτερικό μας και να θυμηθούμε τις δεκάδες Αράβων πολιτών που πλήρωσαν με τη ζωή τους τόσο στη φοβερή σφαγή όσο και στις μάχες».

21:35 Αντζελίνα Τζολί: Η Γάζα μετατρέπεται σε μαζικό τάφο

Με ανάρτησή της η ηθοποιός, Αντζελίνα Τζολί, καταδικάζει τους μαζικούς βομβαρδισμούς στη Γάζα και τη στήριξη των κυβερνήσεων στο Ισραήλ. Όσο ο κόσμος παρακολουθεί, χιλιάδες Παλαιστίνιοι σκοτώνονται» αναφέρει μεταξύ άλλων.

«Με το να αρνούνται την κατάπαυση του πυρός και το άνοιγμα ανθρωπιστικού διαδρόμου, οι ηγέτες είναι συνένοχοι σε αυτό το έγκλημα».

View this post on Instagram A post shared by Angelina Jolie (@angelinajolie)

21:28 ΗΠΑ: «Αποσταθεροποιητικές» οι βιαιότητες των Ισραηλινών εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατήγγειλαν σήμερα τις βιαιότητες που διαπράττουν Ισραηλινοί έποικοι σε βάρος των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, λέγοντας ότι είναι «απίστευτα αποσταθεροποιητικές» και προέτρεψε το Ισραήλ να τις καταστείλει.

Οι επιθέσεις εποίκων στην Δυτική Όχθη είναι «απίστευτα αποσταθεροποιητικές και αντιπαραγωγικές για την ασφάλεια μακροπρόθεσμα του Ισραήλ, εκτός του ότι είναι, βέβαια, εξαιρετικά ζημιογόνες για τους Παλαιστίνιους που ζουν στην Δυτική Όχθη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών Μάθιου Μίλερ στους δημοσιογράφους.

21:18 ΟΗΕ: Ο βομβαρδισμός του προσφυγικού καταυλισμού στη Τζαμαλίγια μπορεί να συνιστά έγκλημα πολέμου

Σε ανάρτησή του στο Χ, το γραφείο του ΟΗΕ αναφέρθηκε στον «υψηλό αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων και την κλίμακα της καταστροφής» μετά τα πλήγματα στον προσφυγικό καταυλισμό της Γάζας.

Το γραφείο του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα δήλωσε ότι «έχουμε σοβαρές ανησυχίες ότι πρόκειται για δυσανάλογες επιθέσεις που θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου».

#Gaza – Given the high number of civilian casualties & the scale of destruction following Israeli airstrikes on Jabalia refugee camp, we have serious concerns that these are disproportionate attacks that could amount to war crimes. pic.twitter.com/ky2jYVrhJq — UN Human Rights (@UNHumanRights) November 1, 2023

21:16 Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με Φιντάν για τις εξελίξεις στη Γάζα

Πραγματοποιήθηκε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές συζητήθηκαν η προετοιμασία του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

21:10 «Η Γάζα μετατρέπεται στο μεγαλύτερο υπαίθριο στρατόπεδο θανάτου»

Ο Chris Gunness, πρώην εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, δήλωσε στο Al Jazeera ότι «η Γάζα κοιτάζει σε μια άβυσσο», καθώς οι παραδόσεις βοήθειας παραμένουν θλιβερά ανεπαρκείς και τα καύσιμα εξακολουθούν να μην εισέρχονται στον θύλακα.

«Η Γάζα μεταμορφώνεται καθώς μιλάμε από αυτό που ένας πρώην Βρετανός πρωθυπουργός κάποτε αποκάλεσε τη μεγαλύτερη υπαίθρια φυλακή του κόσμου, στο μεγαλύτερο υπαίθριο στρατόπεδο θανάτου του κόσμου», δήλωσε στο Al Jazeera.

«Τα καύσιμα, τα οποία είναι αυτά που θα κρατήσουν ανοιχτό το αντλιοστάσιο του εργοστασίου ύδρευσης, έχουν τελειώσει. Έτσι, το νερό, το βασικό στοιχείο για τη ζωή, δεν είναι πραγματικά διαθέσιμο σε 2,2 εκατομμύρια ανθρώπους», δήλωσε ο Gunness.

«Ως θέμα άμεσης πολιτικής επιλογής, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας κατέστησε σαφές ότι ο αποκλεισμός της Γάζας θα είναι απόλυτος.

«Γνωρίζουμε ότι περίπου 150 φορτηγά έχουν μπει από τις 21 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αρκετό. Και αυτό που βλέπουμε τώρα δεν είναι απλώς μια καταστροφή, αλλά μια καταστροφή από επιλογή», είπε.

Ο Gunness επανέλαβε την άποψη της ανθρωπιστικής υπηρεσίας του ΟΗΕ OCHA, προσθέτοντας ότι το πέρασμα Karem Abu Salem (που ονομάζεται Kerem Shalom από το Ισραήλ) μεταξύ του Ισραήλ και της Γάζας, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο, θα επέτρεπε τη διέλευση πολύ μεγαλύτερου αριθμού φορτηγών σε σύγκριση με το μονής λωρίδας, πέρασμα της Ράφα στην Αίγυπτο.

21:02 Η Αργεντινή καταδικάζει την επίθεση του Ισραήλ στον προσφυγικό καταυλισμό

Η καταδίκη από την Αργεντινή, όπου ζει η μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα της Λατινικής Αμερικής, έρχεται μετά τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων της γειτονικής Βολιβίας με το Ισραήλ και την ανάκληση των πρεσβευτών τους από το Ισραήλ από τους ηγέτες της Κολομβίας και της Χιλής.

«Τίποτα δεν δικαιολογεί την παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Αργεντινής.

Ζήτησε επίσης την απελευθέρωση των αιχμαλώτων που κρατούνται στη Γάζα.

20:50 Βίντεο της Χαμάς δείχνει καταστροφή ισραηλινού άρματος

Σε βίντεο που δημοσιεύει η Χαμάς φαίνεται μαχητής να καταστρέφει ισραηλινό άρμα. Το βίντεο που η γνησιότητά του δεν μπορεί να εξακριβωθεί ανεξάρτητα, φέρεται πως είναι στην περιοχή Al Zaytoun στη Γάζα.





20:39 Ισραήλ: Σπάσαμε τις πρώτες γραμμές άμυνας στα βόρεια της πόλης της Γάζας

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκάρι δήλωσε ότι οι δυνάμεις του στρατού έσπασαν τις πρώτες γραμμές άμυνας της Χαμάς στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

20:28 Ο αιματηρός απολογισμός στη Γάζα σε αριθμούς

Το Al Jazeera παρουσιάζει ένα βίντεο με τον αριθμό των νεκρών από την πρώτη μέρα των βομβαρδισμών στη Γάζα και την ραγδαία αύξηση των θυμάτων μέρα με τη μέρα.

From newborn babies to Nakba survivors, the death toll from Israel’s war on the besieged Gaza Strip has surpassed 8,500 Palestinians. We look at the numbers to illustrate the scale of the devastation ⤵️ 🔗: https://t.co/hRNy7Yb8vL pic.twitter.com/0CNyEEDyHv — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 1, 2023

20:13 Το Ισραήλ ζητά από την Κολομβία και τη Χιλή να καταδικάσουν τη Χαμάς

Η έκκληση έρχεται αφού οι χώρες της Λατινικής Αμερικής ανακάλεσαν τους πρεσβευτές τους στο Ισραήλ για διαβουλεύσεις εν μέσω του πολέμου.

Ο πρόεδρος της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόρικ επικαλέστηκε για την κίνηση αυτή τις «απαράδεκτες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» από το Ισραήλ, ενώ ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο κατηγόρησε το Ισραήλ ότι διαπράττει «σφαγή» κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών Λιόρ Χαγιάτ ανέφερε: «Το Ισραήλ καλεί την Κολομβία και τη Χιλή να καταδικάσουν ρητά την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, η οποία έσφαξε και απήγαγε μωρά, παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένους».

«Το Ισραήλ αναμένει από την Κολομβία και τη Χιλή να υποστηρίξουν το δικαίωμα μιας δημοκρατικής χώρας να προστατεύει τους πολίτες της και να ζητήσουν την άμεση απελευθέρωση όλων των απαχθέντων και να μην ευθυγραμμιστούν με τη Βενεζουέλα και το Ιράν για την υποστήριξη της τρομοκρατίας της Χαμάς», πρόσθεσε.

20:00 ΗΠΑ: Η Χαμάς δεν μπορεί να περιλαμβάνεται στο μέλλον της Γάζας

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζον Κίρμπι δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι «η Χαμάς δεν μπορεί να είναι το μέλλον της διακυβέρνησης στη Γάζα». Ο Κίρμπι εξήγησε ότι ενώ οι ΗΠΑ συνεργάζονται με περιφερειακούς εταίρους για να διερευνήσουν πώς θα είναι το μέλλον της Γάζας, τόνισε ότι σε αυτό «δεν μπορεί να περιλαμβάνεται η Χαμάς».

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με την ανάκληση του πρεσβευτή της Ιορδανίας στο Ισραήλ, ο Κίρμπι είπε ότι είναι «ένα θέμα για το οποίο πρέπει να μιλήσει η ιορδανική κυβέρνηση. Εμείς θα επικεντρωθούμε στο να διασφαλίσουμε ότι το Ισραήλ έχει ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός, ο Κίρμπι δήλωσε ότι οι ΗΠΑ υποστηρίζουν την «ιδέα των προσωρινών παύσεων στις μάχες» για να επιτραπεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά μια ευρεία κατάπαυση του πυρός «δεν είναι η σωστή απάντηση».

19:56 Ισραηλινός υπουργός Άμυνας: Πρέπει να μεταφερθούν τα κεφάλαια στη Δ. Όχθη

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Yoav Gallant δήλωσε την Τετάρτη ότι τα κεφάλαια από τα φορολογικά έσοδα πρέπει να παραδοθούν στην Παλαιστινιακή Αρχή για να βοηθήσουν στην πρόληψη της τρομοκρατίας, προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ έχει συμφέρον από τη σταθερότητα στη Δυτική Όχθη».

Υπενθυμίζουμε ότι ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ είχε δηλώσει ότι θα σταματήσει να παραδίδει τα έσοδα από τη φορολογία που συλλέγει το Ισραήλ αλλά κατευθύνονται στην Παλαιστινιακή Αρχή, καθώς κατηγόρησε την ηγεσία της Δ. Όχθης για συνεργασία με την τρομοκρατία.

Αίτημα να ανατραπεί αυτή η απόφαση είχαν θέσει και οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τη Haaretz.

Ο Gallant δήλωσε επίσης ότι ο πόλεμος στη Γάζα «εξελίσσεται σύμφωνα με τους στόχους του», προσθέτοντας ότι «η Χαμάς δέχεται σκληρά πλήγματα. Πάνω από δέκα χιλιάδες πυρομαχικά έχουν πέσει στην πόλη της Γάζας.

«Χιλιάδες στόχοι χτυπήθηκαν. Χιλιάδες στόχοι καταστράφηκαν. Χιλιάδες τρομοκράτες σκοτώθηκαν, από τις χαμηλότερες έως τις υψηλότερες βαθμίδες». Αναφερόμενος στην έκταση των δυνάμεων του στρατού στη Γάζα, ο Gallant σημείωσε ότι υπάρχουν πλέον «χιλιάδες μαχητές» στην πόλη της Γάζας.

19:51 Ισραήλ: Σκοτώσαμε τον επικεφαλής της αντιαρματικής συστοιχίας της Χαμάς

Οι IDF και οι υπηρεσίες ασφαλείας Shin Bet σε κοινή ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι σκότωσαν τον επικεφαλής της αντιαρματικής συστοιχίας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, Μοχάμεντ Ασάρ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Asar ήταν υπεύθυνος για όλες τις αντιαρματικές συστοιχίες σε διάφορες ταξιαρχίες στη Γάζα.

Ο Asar σκοτώθηκε σε επίθεση μαχητικού αεροσκάφους.

19:46 Στην Άγκυρα μεταβαίνει ο Μπλίνκεν

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ θα επισκεφθεί την Άγκυρα στις 5 Νοεμβρίου. Η είδηση έρχεται λίγο μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης του ΥΠΕΞ της Τουρκίας με τον ομόλογό του από το Ιράν, όπου καταδίκασαν την επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και κατηγόρησαν τη Δύση για «δύο μέτρα και δύο σταθμά σε σχέση με την Ουκρανία και τη Γάζα».

19:42 «Σημαντική» η προέλαση του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera στη Δυτική Όχθη αναφέρει ότι η εισβολή των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα είναι η μεγαλύτερη από τότε που αποσύρθηκαν το 2005.

«Η Τζαμπάλια, ο προσφυγικός καταυλισμός, απέχει περίπου 2 χιλιόμετρα από τις κύριες εισόδους της πόλης της Γάζας, οπότε προφανώς έχουν προχωρήσει πέρα από την Τζαμπάλια και βρίσκονται ακριβώς στην άκρη της πόλης της Γάζας. Από αυτή την άποψη είναι σημαντικό.

Ξέρουμε ότι υπήρξαν πολλές μάχες σε αυτή την περιοχή. Σε ορισμένα σημεία οι αναφορές είναι για μάχες σώμα με σώμα.

Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Yoav Gallant δήλωσε ότι σημειώνουν σημαντικά επιτεύγματα. Αλλά αυτό έχει ένα τίμημα. Είπε ότι το τίμημα πληρώνεται από τη δική μας πλευρά [με θανάτους Ισραηλινών στρατιωτών].

19:29 Συνάντηση ΥΠΕΞ Ιράν και Τουρκίας: «Όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά για Ουκρανία και Γάζα»

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παρέδωσε ο Χακάν Φιντάν με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ-Αμπντολαχιάν επεσήμανε ότι η τραγωδία στη Γάζα ήταν το πιο σημαντικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

«Δυστυχώς, η παράνομη πολιορκία στη Γάζα, που στερεί από τους Παλαιστίνιους αδελφούς μας τα πιο βασικά δικαιώματά τους, συνεχίζεται. Οι κάτοικοι της Γάζας υφίστανται σφοδρό βομβαρδισμό εδώ και μέρες, με διακοπή ρεύματος και νερού και αποκλεισμό των προμηθειών τροφίμων και φαρμάκων. Άνθρωποι των οποίων τα σπίτια καταστρέφονται δολοφονούνται βάναυσα και ανοιχτά μπροστά σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς, ακόμη και προσφυγικοί καταυλισμοί, σχολεία, χώροι λατρείας και νοσοκομεία στοχοποιούνται» είπε.

19:20 Το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει ξανά αύριο Πέμπτη

Η Αίγυπτος θα ανοίξει εκ νέου το συνοριακό πέρασμα της Ράφα την Πέμπτη για να επιτρέψει στους Παλαιστίνιους με διπλή υπηκοότητα να εγκαταλείψουν τη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε η παλαιστινιακή συνοριακή αρχή του πολιορκημένου παράκτιου θύλακα.

Σε ανακοίνωσή της στο Facebook, η αρχή ανέφερε ότι η Αίγυπτος επιτρέπει την είσοδο μόνο σε όσους έχουν προεγγραφεί και τα ονόματά τους εμφανίζονται στον κατάλογο που άρχισαν να εγκαταλείπουν τη Ράφα νωρίτερα σήμερα.

19:15 Συνολικά 400 άτομα έχουν διασχίσει το συνοριακό πέρασμα της Ράφα προς Αίγυπτο

«Μέχρι τις 16.30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), 76 τραυματισμένοι Παλαιστίνοι, επιβαίνοντες σε ασθενοφόρα και 335 ακόμα που διαθέτουν ξένα διαβατήρια και επέβαιναν σε έξι λεωφορεία» πέρασαν στο αιγυπτιακό έδαφος, ανέφερε ένας Αιγύπτιος αξιωματούχος που μίλησε τηλεφωνικά με το Γαλλικό Πρακτορείο από την Ισμαηλία.

19:07 Διάγγελμα του προέδρου του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, στις 9:15μμ

18:57 «Το Ισραήλ κινδυνεύει να χάσει το πλεονέκτημά του στα συντρίμμια της Γάζας»

Σύμφωνα με τον στρατιωτικό αναλυτή, Ejaz Haider, που μίλησε στο Al Jazeera η «χερσαία εισβολή» του Ισραήλ είναι το σημείο όπου σταδιακά «χάνει το πλεονέκτημα του» έναντι της Χαμάς.

«Η μάχη σε αστικό ιστό είναι πολύ δύσκολη», δήλωσε ο Haider στο Al Jazeera.

Παρά το γεγονός ότι είναι ισχυρό στρατιωτικά και τεχνολογικά, το Ισραήλ είναι βέβαιο ότι θα χάσει το «ασύμμετρο πλεονέκτημά» του σε μια χερσαία επιχείρηση, διότι τώρα «θα πας πρόσωπο με πρόσωπο, άνθρωπος με άνθρωπο, δρόμος με δρόμο», είπε.

Με τους αδιάκοπους βομβαρδισμούς του στη Λωρίδα της Γάζας το Ισραήλ έχει δημιουργήσει πολλά χαλάσματα και έχει καταστρέψει πολλά κτίρια, είπε ο Χάιντερ.

Όμως μετά από λίγο, πρόσθεσε, τα τανκς και τα τεθωρακισμένα οχήματα «γίνονται πολύ άχρηστα γιατί… πρέπει να καθαρίσεις τα χαλάσματα που δημιούργησες εξ αρχής και χρειάζεσαι πεζικό».

18:49 Δήλωση Μπάιντεν για τους Αμερικανούς που φεύγουν από τη Γάζα

Οι ΗΠΑ περιμένουν να δουν κάποιους από τους πολίτες τους να εγκαταλείπουν τη Γάζα μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφα στην Αίγυπτο σήμερα, δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ότι αναμένεται να απομακρυνθούν περισσότεροι Αμερικανοί πολίτες από τη Γάζα τις επόμενες ημέρες. Ο ίδιος πρόσθεσε:

«Δεν θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε για να βγάλουμε τους Αμερικανούς από τη Γάζα».

Today, thanks to American leadership, we secured safe passage for wounded Palestinians and for foreign nationals to exit Gaza. We expect American citizens to exit today, and we expect to see more depart over the coming days. We won’t let up working to get Americans out of Gaza. — President Biden (@POTUS) November 1, 2023

18:40 Στους 16 οι νεκροί Ισραηλινοί στρατιώτες από την έναρξη των χερσαίων επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τη Haaretz ο 16ος στρατιώτης που σκοτώθηκε τις τελευταίες 36 ώρες είναι ο 22χρονος Shalev Zion Sharabi. Σκοτώθηκε σε μάχη στη Λωρίδα της Γάζας την Τετάρτη από πυρά όλμου.

18:22 Η Αμνηστία ζητά εμπάργκο όπλων για όλες τις πλευρές

Η Διεθνής Αμνηστία απευθύνει κάλεσμα ώστε κι άλλοι να ακολουθήσουν το παράδειγμα των βελγικών συνδικάτων εργαζομένων στις μεταφορές, τα οποία κάλεσαν τα μέλη τους να αρνηθούν να χειριστούν στρατιωτικό εξοπλισμό που αποστέλλεται στο Ισραήλ εν μέσω του πολέμου.

«Κι άλλοι θα πρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμά!» ανέφερε η Αμνηστία σε ανάρτησή της στο Χ, ζητώντας «εμπάργκο όπλων σε όλα τα μέρη της σύγκρουσης».

Οι ΗΠΑ παραμένουν μακράν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων προς το Ισραήλ, ακολουθούμενες από τη Γερμανία, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Ειρήνης και Έρευνας της Στοκχόλμης.

We’ve called for an arms embargo on all parties to the conflict in #IOPT.

Today Belgian Transport Workers’ Unions are blocking weapons transfers to Israel in response to ongoing unlawful attacks that have killed & injured 1000s of civilians in Gaza.

Others should follow suit! pic.twitter.com/HhGqBf0qeg — Amnesty MENA (@AmnestyMENA) November 1, 2023

18:09 Σύνοψη των τελευταίων εξελίξεων

Το Παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας στη Γάζα επικαιροποίησε τον αριθμό των νεκρών σε 8.796, συμπεριλαμβανομένων 3.648 παιδιών και 2.290 γυναικών.

Ο προσφυγικός καταυλισμός Τζαμπάλια βομβαρδίστηκε για δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες- Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την επίθεση της Τρίτης στον καταυλισμό, σύμφωνα με αξιωματούχους του υπουργείου Υγείας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας ανακάλεσε τον πρεσβευτή του στο Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα.

Το Ισραήλ λέει ότι τα στρατεύματά του διεξάγουν μια «προσπάθεια χερσαίων, εναέριων και ναυτικών δυνάμεων» στη Λωρίδα της Γάζας. Αξιωματούχος ανέφερε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα βρίσκονται προ των πυλών της πόλης.

Οι απώλειες του ισραηλινού στρατού από τις επιχειρήσεις στη Γάζα έχουν ανέλθει σε 15 νεκρούς στρατιώτες.

Η Γενική Αρχή Διέλευσης στη Γάζα δήλωσε στο Al Jazeera ότι 76 τραυματισμένοι Παλαιστίνιοι έχουν περάσει μέχρι στιγμής στην Αίγυπτο μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφα. Το Reuters αναφέρει ότι πέρασαν επίσης 320 κάτοχοι ξένων διαβατηρίων.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος λέει ότι αναγκάστηκε να μειώσει τον αριθμό των ασθενοφόρων που διαθέτει λόγω της έλλειψης καυσίμων.

Ο επικεφαλής της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια κατηγόρησε για τον πόλεμο τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να σταματήσουν να υποστηρίζουν το Ισραήλ.

18:00 Νορβηγία προς Ισραήλ: Είπαμε ναι στην αυτοάμυνα αλλά εσείς το παρακάνατε

«Πιστεύω ότι αυτό είναι πέρα από την αναλογικότητα» είπε στο EUobserver ο Νορβηγός πρωθυπουργός. «Οι ανθρωπιστικές συνέπειες για τους αμάχους είναι καταστροφικές – ο αριθμός των θυμάτων, το μέγεθος των καταστροφών και ιδιαίτερα το τεράστιο βάρος που φέρουν τα παιδιά είναι, όπως το βλέπουμε, παραβίαση των ανθρωπιστικών κανόνων και προτύπων», είπε.

«Ταυτόχρονα, απαιτούμε να γίνεται σεβαστή η αναλογικότητα. Και η έκταση της καταστροφής και η ανθρωπιστική ταλαιπωρία που συμβαίνει τώρα είναι πέρα από αυτό», είπε.

17:52 Al Jazeera: Εικόνα από το μέτωπο στη Γάζα – Επιθέσεις σε κάθε γωνία

Ξεκινώντας από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου σημειώθηκαν συγκρούσεις και ανταλλαγές πυρών μεταξύ Παλαιστινίων μαχητών και των ισραηλινών δυνάμεων, στις ανατολικές περιοχές της πόλης Beit Hanoun.

Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν επίσης στον νότιο άξονα της επικράτειας, συμπεριλαμβανομένης της συνοικίας Zeitoun, όπου σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ Παλαιστίνιων μαχητών και των ισραηλινών χερσαίων δυνάμεων, που προσπαθούν να πραγματοποιήσουν μια πιο εκτεταμένη επιχείρηση στο έδαφος προκειμένου να καταλάβουν περισσότερα εδάφη και να καταστρέψουν τις παλαιστινιακές στρατιωτικές υποδομές.

Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συνεχίζουν να καταστρέφουν κτίρια με κατοικίες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της τελευταίας επίθεσης που έλαβε χώρα στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπαλίγια.

Οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται στις νότιες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας, όπου επίσης καταστράφηκαν δεκάδες κτίρια κατοικιών.

17:43 Τουλάχιστον 3.000 μαχητές της Χαμάς μπήκαν στο Ισραήλ στις 7 Οκτώβρη, λέει ο στρατός

Ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι «περίπου 3.000 τρομοκράτες της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς διείσδυσαν στο Ισραήλ» μέσω δεκάδων σημείων κατά μήκος του συνοριακού φράχτη, καθώς και από αέρα και θάλασσα κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Επιπλέον, κάτοικοι της Γάζας που δεν είναι ενεργά μέλη της Χαμάς διείσδυσαν επίσης στο Ισραήλ, αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.

«Περίπου χίλιοι τρομοκράτες σκοτώθηκαν σε μάχες στις συνοριακές κοινότητες της Γάζας. Άλλοι 200 αιχμαλωτίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό και οι υπόλοιποι κατάφεραν να επιστρέψουν στη Λωρίδα της Γάζας ή σκοτώθηκαν στις συνοριακές κοινότητες της Γάζας».

17:38 Τουλάχιστον 320 Παλαιστίνιοι πέρασαν από τη Ράφα

Σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται Αιγύπτιους και Παλαιστίνιους αξιωματούχους τουλάχιστον 320 είναι οι Παλαιστίνιοι διπλής υπηκοότητας που διέσχισαν το πέρασμα της Ράφα.

17:34 Βομβαρδίστηκε ένα από τα τελευταία αρτοποιεία της Γάζας – Ήταν δίπλα στο νοσοκομείο Al Shiffa

Ένα από τα λίγα αρτοποιεία που είχαν απομείνει στη Γάζα ήταν στη γειτονιά Al Nasr. Απείχε λιγότερο από ένα χιλιόμετρο από το νοσοκομείο Al Shiffa.

Σύμφωνα με το Al Jazzera το αρτοποιείο και η περιοχή γύρω από αυτό βομβαρδίστηκαν. Τα περισσότερα αρτοποιεία τις τελευταίες εβδομάδες έχουν στοχοποιηθεί και βομβαρδιστεί και υπάρχει σοβαρή έλλειψη ψωμιού.

Μέχρι τώρα δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των νεκρών από την επίθεση, αλλά σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου Al Shiffa, «δεκάδες» νεκροί και τραυματίες μεταφέρονται από το συγκεκριμένο σημείο.

17:29 Το BBC θα εκπέμπει στη Γάζα

Το BBC ανακοίνωσε ότι εγκαινιάζει μια ραδιοφωνική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης για τη Γάζα ως απάντηση στις συγκρούσεις στην περιοχή. Σε ανακοίνωσή του, το BBC ανέφερε: » Η ραδιοφωνική υπηρεσία θα παρέχει στους ακροατές στη Γάζα τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και εξελίξεις, καθώς και συμβουλές ασφαλείας για το πού μπορούν να έχουν πρόσβαση σε καταφύγιο, τρόφιμα και προμήθειες νερού».

Η υπηρεσία θα αποτελείται αρχικά από ένα δελτίο την ημέρα σε μεσαίο κύμα που θα μεταδίδεται στις 1500 GMT από την Παρασκευή.

17:21 «Είμαστε προ των πυλών της Γάζας»

Ο διοικητής της μεραρχίας 162 του ισραηλινού στρατού, ταξίαρχος Itzik Cohen, δήλωσε ότι «οι δυνάμεις της μεραρχίας βρίσκονται βαθιά στη Λωρίδα της Γάζας, στις πύλες της πόλης της Γάζας».

Ο Κοέν πρόσθεσε ότι «τις τελευταίες πέντε ημέρες έχουμε εξαρθρώσει πολλές δυνατότητες της Χαμάς [και] επιτεθήκαμε σε στρατηγικές εγκαταστάσεις».

17:13 BBC: Συνολικά 150 άτομα πέρασαν από τη Ράφα

Ο δημοσιογράφος του BBC, Rushdi Abualouf, βρίσκεται στο συνοριακό πέρασμα της Ράφα. Ο ίδιος σημειώνει: «Μέχρι στιγμής, 150 [άνθρωποι] έχουν μεταφερθεί μέσω των συνόρων με λεωφορεία».

Και προσθέτει:

Δεν υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα για την επιθεώρηση των διαβατηρίων – όλα είναι εκτός λειτουργίας. Υπάρχει μόνο ένας πολίτης Παλαιστίνιος αξιωματικός που ελέγχει τα διαβατήρια και στη συνέχεια επιτρέπει τη διέλευση όσων βρίσκονται σε έναν κατάλογο ατόμων που έχουν άδεια να φύγουν.

17:05 ΟΗΕ: Φρικαλεότητα το χτύπημα στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια

Τα Ηνωμένα Έθνη κατήγγειλαν τις επιθέσεις στον μεγαλύτερο προσφυγικό καταυλισμό της Γάζας που έχουν προκαλέσει τον θάνατο πολλών ακόμα αμάχων, καθώς το Ισραήλ δήλωσε ότι στόχος του ήταν ένας διοικητής της Χαμάς.

«Πρόκειται για την τελευταία φρικαλεότητα που πλήττει τον λαό της Γάζας, όπου οι μάχες έχουν εισέλθει σε μια ακόμη πιο τρομακτική φάση – με ολοένα και πιο τρομακτικές ανθρωπιστικές συνέπειες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Μάρτιν Γκρίφιθς, επικεφαλής της ανθρωπιστικής υπηρεσίας του ΟΗΕ.

16:56 Ρουκέτες στο κεντρικό Ισραήλ

Θραύσματα ρουκέτας έπεσαν στη Nes Tziona και σε ανοιχτή περιοχή στην πόλη Rishon Letzion μετά το τελευταίο μπαράζ πυρών προς το κεντρικό Ισραήλ. Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

16:53 Επίσκεψη εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο Ισραήλ

Εκ μέρους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Derek Chollet, θα μεταβεί στο Ισραήλ την Τετάρτη «για να επαναβεβαιώσει τη δέσμευση των Ηνωμένων Πολιτειών να σταθούν αλληλέγγυες στο Ισραήλ και να υποστηρίξουν το δικαίωμά του να υπερασπιστεί τον εαυτό του, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Chollet «θα συνεργαστεί με εταίρους και συμμάχους για να συνεχίσουμε το έργο μας να αποτρέψουμε την εξάπλωση της σύγκρουσης σε άλλα μέρη της περιοχής, να βοηθήσουμε να διασφαλιστεί η απελευθέρωση όλων των ομήρων, συμπεριλαμβανομένων των Αμερικανών πολιτών, και να συζητήσουμε τις προσπάθειες να βοηθήσουμε τους Αμερικανούς πολίτες, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των αμάχων και τη διευρυμένη παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα».

16:47 Για σύγκλιση ειρηνευτικής διάσκεψης κάνει λόγο η Κίνα

Ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Γουάνγκ Γι δήλωσε ότι η Κίνα «υποστηρίζει τη σύγκληση μιας πιο έγκυρης, ευρύτερης και αποτελεσματικής διεθνούς ειρηνευτικής διάσκεψης το συντομότερο δυνατό για να τεθεί το Παλαιστινιακό ζήτημα πίσω στην τροχιά της «λύσης των δύο κρατών»».

16:39 Επιβεβαιώνουν οι ΓΧΣ: Το μοναδικό αντικαρκινικό νοσοκομείο στη Γάζα τέθηκε εκτός λειτουργίας

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα επιβεβαίωσαν ότι το νοσοκομείο Τουρκοπαλαιστινιακής Φιλίας, που είναι το μοναδικό αντικαρκινικό νοσοκομείο της Γάζας, τέθηκε εκτός λειτουργίας εξαιτίας της έλλειψης καυσίμων και των ισραηλινών επιθέσεων νωρίτερα αυτή τη βδομάδα.

«Οι ζωές δεκάδων καρκινοπαθών βρίσκονται σε σοβαρό κίνδυνο», δήλωσαν οι ΓΧΣ.

16:36 Υπουργός Άμυνας Ισραήλ: Ο ισραηλινός στρατός έχει καταφέρει σημαντικές επιτυχίες στη Γάζα

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ σε εκτίμηση της κατάστασης με αξιωματικούς του στρατού στα σύνορα με τη Γάζα δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός έχει σημειώσει «πολύ σημαντικά επιτεύγματα», προσθέτοντας ότι «χτυπάει τρομοκράτες σε όλα τα επίπεδα, από αυτούς στο πεδίο μέχρι τους διοικητές».

Ο Gallant πρόσθεσε ότι ο στρατός εργάζεται για να αποκαλύψει το υπόγειο δίκτυο σηράγγων της Χαμάς και να βγάλει έξω τους τρομοκράτες.

16:31 Η Ιορδανία ανακαλεί τον πρέσβη της στο Τελ Αβίβ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας ανακαλεί τον Ιορδανό πρέσβη από το Ισραήλ, όπως αναφέρει το Reuters.

Η Ιορδανία δήλωσε ότι η επιστροφή του πρεσβευτή της στο Τελ Αβίβ, καθώς και του Ισραηλινού πρεσβευτή στο Αμμάν, εξαρτάται από τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

16:23 Στους 15 οι νεκροί ισραηλινοί στρατιώτες

Όπως ανακοίνωσαν οι IDF ο αριθμός των ισραηλινών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στις επιχειρήσεις στη Γάζα ανέρχεται σε 15.

16:12 Η Ερυθρά Ημισέληνος αναγκάζεται να περιορίσει τη λειτουργία των ασθενοφόρων

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος δήλωσε ότι αναγκάστηκε να μειώσει τον αριθμό των ασθενοφόρων που διαθέτει στη Λωρίδα της Γάζας, λόγω της έλλειψης καυσίμων.



Το Ισραήλ εξακολουθεί να απαγορεύει την είσοδο καυσίμων στον πολιορκημένο παράκτιο θύλακα.



Ο γενικός επίτροπος της UNRWA, Philippe Lazzarini, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι χωρίς καύσιμα «δεν θα υπάρξει ανθρωπιστική ανταπόκριση, δεν θα φτάσει βοήθεια στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, δεν θα υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα για τα νοσοκομεία, δεν θα υπάρχει πρόσβαση σε καθαρό νερό και δεν θα υπάρχει διαθεσιμότητα ψωμιού».

16:05 Τουλάχιστον τέσσερις σκότωσε στη Δυτική Όχθη ο ισραηλινός στρατός

Τουλάχιστον τέσσερις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ισραηλινών επιδρομών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, δήλωσαν Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι υγείας.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιδρομής στη βόρεια πόλη Τζενίν, ενώ άλλος ένας σκοτώθηκε από πυροβολισμούς στην Τουλκαρέμ, επίσης στο βορρά, ανέφερε το υπουργείο Υγείας.

Το τελευταίο περιστατικό σημειώθηκε καθώς οι Παλαιστίνιοι κήρυξαν γενική απεργία σε όλη την επικράτεια, με τα καταστήματα να κλείνουν στη Ραμάλα. Περισσότεροι από 120 Παλαιστίνιοι της Δυτικής Όχθης έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου.

16:03 Η Ελβετία προτείνει βοήθεια ύψους 99 εκατ. δολαρίων για τη Μέση Ανατολή

Η ελβετική κυβέρνηση αναμένεται να ζητήσει από το κοινοβούλιο πρόσθετα κονδύλια για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας αξίας 90 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (99 εκατ. δολαρίων) στη Μέση Ανατολή εν μέσω του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

«Οι ανθρωπιστικές συνέπειες της ένοπλης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή είναι τρομερές στο Ισραήλ, στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και στις γειτονικές χώρες που πλήττονται», αναφέρει το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο σε ανακοίνωσή του.

Τα κεφάλαια θα διατεθούν κυρίως στο Διεθνές Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου, στον ΟΗΕ και σε διεθνείς ανθρωπιστικές ΜΚΟ στην περιοχή.

15:54 ΟΗΕ: Ισραηλινοί έποικοι εκτοπίζουν Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη

Η ανθρωπιστική υπηρεσία του ΟΗΕ αναφέρει ότι οι ισραηλινοί έποικοι πραγματοποιούν εκτοπίσεις Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Τουλάχιστον 98 νοικοκυριά με 828 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 313 παιδιών, σε 15 κοινότητες κτηνοτρόφων στη Δυτική Όχθη έχουν εκτοπιστεί εν μέσω της βίας των εποίκων ή των αυξημένων περιορισμών μετακίνησης από τις 7 Οκτωβρίου, ανέφερε το OCHA.

Ταυτόχρονα, η ισραηλινή βία των εποίκων έχει αυξηθεί σημαντικά. Συνολικά, σχεδόν 2.000 Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί εν μέσω της βίας των εποίκων από το 2022, ανέφερε ο οργανισμός.

15:47 Αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις συνδράμουν παράλληλα με τις χερσαίες επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού

«Παράλληλα με την επέκταση των χερσαίων δραστηριοτήτων, διεξάγεται μια κοινή πολυκλαδική προσπάθεια με αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις για την ανατροπή των απειλών στο έδαφος και το χτύπημα της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς» αναφέρουν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις.

«Κατά τη διάρκεια των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, UAV, ναυτικά σκάφη και πυροβολικό των IDF βοηθούν τις χερσαίες δυνάμεις κατευθύνοντας και διεξάγοντας ταυτόχρονες αεροπορικές επιδρομές ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. Επιπλέον, τα κοινά πλήγματα των IDF πραγματοποιούνται με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο και μεταφέρονται αμέσως στις αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις» προσθέτουν.

«Κατά τη διάρκεια αυτών των χτυπημάτων επλήγησαν δεκάδες τρομοκρατικοί στόχοι της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων παρατηρητηρίων, ομάδων αντιαρματικών πυραύλων και θέσεων εκτόξευσης, ναυτικών σκαφών και στρατιωτικών θέσεων. Επιπλέον, σκοτώθηκαν τρομοκράτες, εμποδίστηκαν διεισδύσεις στο Ισραήλ και αναχαιτίστηκαν τρομοκρατικές δραστηριότητες» καταλήγουν.

15:43 Σκληρές εικόνες από τα νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας

15:34 «Η κτηνωδία και ο σαδισμός έχουν ξεπεράσει κάθε όριο» λέει η Χαμάς

Επίσημη ανακοίνωση εξέδωσε η Χαμάς μετά τον δεύτερο βομβαρδισμό, σε λιγότερο από 24 ώρες, του προσφυγικού καταυλισμού Τζαμπάλια από το Ισραήλ.

«Η ισραηλινή κατοχή διέπραξε για άλλη μια φορά σήμερα μια τραγική σφαγή στη συνοικία Φαλούτζα, σηματοδοτώντας το δεύτερο συνεχόμενο έγκλημα στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια σε λιγότερο από 24 ώρες. Αυτά τα θλιβερά γεγονότα αποτελούν μέρος μιας σειράς σφαγών στη Λωρίδα της Γάζας που θα ρίχνουν για πάντα μια σκοτεινή σκιά στη συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας και της διεθνούς κοινότητας, η οποία δυστυχώς σιωπά.



»Επαναλαμβάνουμε την επείγουσα έκκλησή μας προς τα αραβικά και μουσουλμανικά έθνη, καθώς και προς τα ευσυνείδητα μέλη της παγκόσμιας κοινότητας, να αναλάβουν τις πολιτικές και ηθικές τους ευθύνες για να τερματίσουν τις καταδικαστέες ενέργειες αυτής της αυταρχικής και παράνομης οντότητας. Η κτηνωδία και ο σαδισμός έχουν ξεπεράσει κάθε πιθανό όριο, απαιτώντας άμεση δράση» αναφέρει η ανακοίνωση.

15:26 Φωτογραφίες μετά τον δεύτερο βομβαρδισμό της Τζαμπάλια

15:12 Η Χαμάς κατηγορεί τον Νετανιάχου για τον πόλεμο

Ο ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια κατηγόρησε για τον πόλεμο τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος, όπως λέει, περιβάλλεται από έναν δεξιό συνασπισμό «για να αποστρέψει τα μάτια του κόσμου από την ενοχή του», αναφερόμενος στα διάφορα νομικά προβλήματα του ισραηλινού πρωθυπουργού.



Ο Χανίγια λέει ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε τέλμα με τη Γάζα και ότι οι όμηροί του υπόκεινται στους ίδιους ισραηλινούς βομβαρδισμούς με τους Παλαιστίνιους, «οι τελευταίοι από τους οποίους ήταν στη σφαγή της Τζαμπάλια» είπε.

Ο Χανίγια απευθύνθηκε στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι θα πρέπει να σταματήσουν να υποστηρίζουν «αυτή τη φασιστική κυβέρνηση και να σταματήσουν να εμποδίζουν τις διεθνείς προσπάθειες» για την επίτευξη ανθρωπιστικής εκεχειρίας.

«Επιλέγετε τη λάθος πλευρά της ιστορίας» τόνισε. «Η περιοχή δεν θα είναι ασφαλής ή σταθερή όσο ο λαός μας δεν αποκτά την ελευθερία, την ανεξαρτησία και την επιστροφή του», είπε ακόμη.

14:56 Τέσσερα ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα καταστράφηκαν στην Μπέιτ Χανούν, αναφέρει η Χαμάς

14:45 Ο χρόνος που απομένει για να μην «ξεφύγει από τον έλεγχο» ο πόλεμος είναι λίγος, λέει ο πρωθυπουργός του Λιβάνου

«Ο χρόνος είναι ζωτικής σημασίας» για να σταματήσει ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Γάζας και να μην επεκταθεί στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, προειδοποίησε ο πρωθυπουργός του Λιβάνου.

Ο Νατζίμπ Μικάτι προσπαθεί να κρατήσει τον Λίβανο μακριά από τη σύγκρουση, καθώς οι μαχητές της Χεζμπολάχ μάχονται καθημερινά με τα ισραηλινά στρατεύματα κατά μήκος των συνόρων Λιβάνου-Ισραήλ.

Καταδίκασε τα ισραηλινά πλήγματα στην αποκλεισμένη Λωρίδα της Γάζας και στο νότιο Λίβανο.

«Μια ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός για πέντε ημέρες είναι απαραίτητη, όπου μπορούν να υπάρξουν ενεργές διεθνείς συνομιλίες για να εξασφαλιστούν ανταλλαγές κρατουμένων και να επιτευχθεί μια μόνιμη εκεχειρία, προκειμένου να επιτευχθεί μια συμφωνία σχετικά με τους όρους για την περιφερειακή ειρήνη», δήλωσε.

14:33 Οι Αμερικανοί πολίτες της Γάζας δεν έχουν φύγει προς την Αίγυπτο λόγω «απαιτήσεων» της Χαμάς

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν τονίσει ότι δεν μπόρεσαν να φύγουν από τη Γάζα λόγω «μιας σειράς απαιτήσεων» της Χαμάς.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν κατέθεσε στη Γερουσία την Τρίτη ότι περίπου 400 Αμερικανοί πολίτες ζουν στη Γάζα, με τα μέλη των οικογενειών τους να ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό τους σε περίπου 1.000.

14:26 Το Ιράν προειδοποιεί για «σκληρές συνέπειες» αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Hossein Amirabdollahian απηύθυνε άλλη μια προειδοποίηση κατά του συνεχιζόμενου βομβαρδισμού της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν πλήξει τις υποστηριζόμενες από το Ιράν πολιτοφυλακές στη Μέση Ανατολή ως απάντηση σε επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, τροφοδοτώντας τους φόβους ότι η σύγκρουση στη Γάζα θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν ευρύτερο πόλεμο.

«Εάν δεν υπάρξει άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και συνεχιστούν οι ραγδαίες επιθέσεις των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος, τότε οι συνέπειες θα είναι σκληρές», δήλωσε ο ιρανός υπουργός από την Τουρκία.

Το Ιράν λέει ότι υποστηρίζει τη Χαμάς, αλλά δεν έπαιξε κανένα ρόλο στο φονικό χτύπημα στο Ισραήλ τον περασμένο μήνα.

14:17 Ο ΠΟΥ επαινεί την Αίγυπτο για την παροχή ιατρικής βοήθειας στο πέρασμα της Ράφα

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επαίνεσε την Αίγυπτο για την αποδοχή ενός αριθμού τραυματιών από τη Γάζα για περίθαλψη και ανέφερε ότι συνεργάζεται με το υπουργείο Υγείας της και θα συνεχίσει να την υποστηρίζει στο έργο της.

«Η προσοχή δεν πρέπει να αποσπαστεί από τις πολύ μεγαλύτερες ανάγκες χιλιάδων ασθενών στη Γάζα, πολλοί από τους οποίους είναι εξαιρετικά εύθραυστοι και δεν μπορούν να μετακινηθούν», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΥ Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Χρειαζόμαστε άμεση επιτάχυνση της ροής της ιατρικής βοήθειας που επιτρέπεται στη Γάζα. Τα νοσοκομεία πρέπει να προστατεύονται από τους βομβαρδισμούς και τη στρατιωτική χρήση», πρόσθεσε.

14:03 «Έχουμε κουραστεί να ζητάμε από τον κόσμο να μας βοηθήσει»

Πριν από λίγη ώρα ο διευθυντής του νοσοκομείου al-Shifa έκανε μια σύντομη ενημέρωση για την κατάσταση στο νοσοκομείο.

Ακολουθούν τα κύρια σημεία:

Έχουν απομείνει μόνο λίγες ώρες μέχρι να σταματήσει η γεννήτρια ενέργειας.

Υπάρχουν 42 πρόωρα μωρά που εξαρτώνται από μηχανήματα οξυγόνου για να επιβιώσουν. Εάν οι γεννήτριες ξεμείνουν από καύσιμα, οι συσκευές οξυγόνου θα πάψουν να λειτουργούν.

Πενήντα επτά μηχανήματα νεφρικής αιμοκάθαρσης θα σταματήσουν, καθώς και μηχανήματα παραγωγής οξυγόνου.

Έχουμε κουραστεί να καλούμε τον κόσμο για βοήθεια.

Καλούμε τους κατοίκους της Γάζας. Όποιος έχει ένα λίτρο καύσιμα παρακαλείται να το φέρει εδώ στο νοσοκομείο.

Η κατάσταση είναι επικίνδυνη και τα μηχανήματα θα μπορούσαν να σταματήσουν ανά πάσα στιγμή, σκοτώνοντας όλους τους ασθενείς.

13:51 «Συγκλονισμένος» δηλώνει ο Μπορέλ από τον αριθμό των θυμάτων στη Τζαμπάλια

Ο κορυφαίος διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι «συγκλονισμένος» από τον υψηλό αριθμό θυμάτων μετά τον βομβαρδισμό από το Ισραήλ του προσφυγικού καταυλισμού Τζαμπάλια και κάλεσε τα μέρη που μάχονται να σεβαστούν τους διεθνείς κανόνες του πολέμου.

«Βασιζόμενος στη σαφή θέση του Συμβουλίου της ΕΕ ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμύνεται σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και διασφαλίζοντας την προστασία όλων των αμάχων, είμαι συγκλονισμένος από τον υψηλό αριθμό θυμάτων μετά τον βομβαρδισμό από το Ισραήλ του προσφυγικού καταυλισμού Τζαμπάλια», δήλωσε ο Μπορέλ σε δήλωσή του στο X.

Building on EU Council’s clear stance that Israel has the right to defend itself in line with international humanitarian law and ensuring the protection of all civilians, I am appalled by the high number of casualties following the bombing by Israel of the Jabalia refugee camp. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 1, 2023

13:33 «Εντελώς εκτός λειτουργίας» νοσοκομείο για καρκινοπαθείς στη Λωρίδα της Γάζας

Ο διευθυντής του Νοσοκομείου Τουρκοπαλαιστινιακής Φιλίας (TIKA) ανακοίνωσε ότι η εγκατάσταση ξέμεινε από καύσιμα, με αποτέλεσμα να «τεθεί εντελώς εκτός λειτουργίας».

«Μην αφήνετε τους καρκινοπαθείς σε βέβαιο θάνατο εξαιτίας της διακοπής λειτουργίας του νοσοκομείου», δήλωσε ο Sobhi Skeik.

Το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε επίσης ότι το νοσοκομείο TIKA κοντά στο Nitzarim στη Γάζα σταμάτησε να λειτουργεί λόγω εξάντλησης των καυσίμων και αφού βομβαρδίστηκε δύο φορές.

Προειδοποίησε επίσης ότι το Al-Shifa, το κύριο νοσοκομείο στη Γάζα, έχει καύσιμα για λιγότερες από 24 ώρες.

13:27 Στις 8.796 οι νεκροί Παλαιστίνιοι

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς αύξησε τον αριθμό των νεκρών Παλαιστινίων στη Γάζα σε 8.796, εκ των οποίων 3.648 παιδιά

Τα στοιχεία από το υπουργείο που διοικείται από τη Χαμάς δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Πιστεύεται ότι 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γάζα έχουν πλέον εκτοπιστεί από τα σπίτια τους.

13:12 Λίγα λόγια για τον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια

Η Τζαμπάλια είναι ο μεγαλύτερος από τους οκτώ προσφυγικούς καταυλισμούς της Λωρίδας της Γάζας.

Καλύπτει έκταση μόλις 1,4 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, υπάρχουν περίπου 116. 000 καταγεγραμμένοι πρόσφυγες στον καταυλισμό.

Ο ισραηλινός στρατός έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον καταυλισμό από την έναρξη του πολέμου, μεταξύ άλλων στις 9, 12, 19 και 22 Οκτωβρίου, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας εκατοντάδες ανθρώπους.

Στεγάζει τρία σχολεία που διαχειρίζεται ο ΟΗΕ, τα οποία έχουν μετατραπεί σε καταφύγια για εκατοντάδες εκτοπισμένες οικογένειες.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο καταυλισμός πάσχει από υπερπληθυσμό και έλλειψη χώρου διαβίωσης.

«Τα καταφύγια είναι χτισμένα το ένα κοντά στο άλλο και υπάρχει γενική έλλειψη χώρων αναψυχής και κοινωνικών χώρων. Σε πολλές περιπτώσεις, οι κάτοικοι χρειάστηκε να προσθέσουν επιπλέον ορόφους στα καταφύγιά τους για να φιλοξενήσουν τις οικογένειές τους. Συχνά, αυτά στερούνται σωστού σχεδιασμού. Πολλοί ζουν σε υποβαθμισμένες συνθήκες», αναφέρει.

13:05 ΥΠΕΞ Τουρκίας – Ιράν: Δεν μπορούμε να δεχτούμε τη συνέχιση της τραγωδίας στη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Hakan Fidan δήλωσε σε κοινή συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Hossein Amir Abdullahian ότι «δεν μπορούμε να δεχτούμε τη συνέχιση της τραγωδίας στη Γάζα ή την επέκταση του πολέμου σε γειτονικές χώρες».

Σύμφωνα με τον ιρανό υπουργό Εξωτερικών, «εδώ και 26 ημέρες το Ισραήλ διαπράττει εγκλήματα πολέμου, κλείνοντας τα περάσματα προς τη Λωρίδα της Γάζας και εμποδίζοντας τη βοήθεια. Αν ο πόλεμος στη Γάζα δεν σταματήσει, η σύγκρουση θα επεκταθεί και αυτό θα έχει άσχημες συνέπειες για όλους».

12:54 Δεύτερο χτύπημα στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια [Βίντεο]

Ακόμη μία επίθεση στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια σημειώθηκε, σε λιγότερο από 24 ώρες, μετά τον θάνατο τουλάχιστον 100 ατόμων και τον τραυματισμό ακόμα 300, από τον πρώτο βομβαρδισμό.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν πίσω από το χτύπημα, λέγοντας ότι στόχευε έναν υψηλόβαθμο διοικητή της Χαμάς, η παρουσία του οποίου διαψεύσθηκε από τη Χαμάς.

Ο βομβαρδισμός προκάλεσε οργή σε ολόκληρο τον αραβικό κόσμο και καταδικάστηκε από ανθρωπιστικές οργανώσεις και χώρες.

Jabalia refugee camp in northern Gaza hit again a day after a deadly Israeli air attack. 🔴 Watch our LIVE coverage ⤵️ https://t.co/4aqF82Mevw — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 1, 2023

12:32 Γενική απεργία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Γενική απεργία πραγματοποιείται σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της κατεχόμενης Ανατολικής Ιερουσαλήμ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας των συνεχιζόμενων ισραηλινών επιθέσεων στη Γάζα.

Περισσότεροι από 8.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, ενώ 128 Παλαιστίνιοι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου.

Η απεργία έχει παραλύσει όλες τις πτυχές της ζωής, οδηγώντας στο κλείσιμο των πανεπιστημίων, των τραπεζών και των εμπορικών καταστημάτων.

Επιπλέον, η Παλαιστινιακή Εταιρεία Κρατουμένων δήλωσε στο Al Jazeera ότι τουλάχιστον 70 Παλαιστίνιοι συνελήφθησαν σε νυχτερινές ισραηλινές επιδρομές στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

12:25 Η υπόθεση δολοφονίας 9 δημοσιογράφων στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) ζήτησαν από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) της Χάγης να διερευνήσει τη δολοφονία εννέα δημοσιογράφων – οκτώ Παλαιστινίων και ενός Ισραηλινού – από την έναρξη του πολέμου.

«Η κλίμακα, η σοβαρότητα και ο επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας των διεθνών εγκλημάτων που στοχεύουν δημοσιογράφους, ιδίως στη Γάζα, απαιτούν έρευνα κατά προτεραιότητα από τον εισαγγελέα του ΔΠΔ», δήλωσε ο Christophe Deloire, γενικός γραμματέας της RSF.

«Το ζητάμε αυτό από το 2018. Τα τρέχοντα τραγικά γεγονότα καταδεικνύουν τον εξαιρετικά επείγοντα χαρακτήρα της ανάγκης για δράση του ΔΠΔ».

Σύμφωνα με τον απολογισμό της RSF, τουλάχιστον 34 δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου.

12:14 «Το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται για την ασφάλεια των ομήρων» λέει η Χαμάς

Ο αξιωματούχος της Χαμάς Γκαζί Χαμάντ λέει ότι το Ισραήλ δεν ενδιαφέρεται «για την ασφάλεια των κρατουμένων στη Γάζα, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους» κατά τη διάρκεια των «αδιάκριτων βομβαρδισμών» του.

Και πρόσθεσε: «Επιβεβαιώσαμε την ετοιμότητά μας να απελευθερώσουμε ξένους κρατούμενους, αλλά το Ισραήλ το εμποδίζει».

Η Χαμάς δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι περίπου 50 αιχμάλωτοι είχαν σκοτωθεί σε ισραηλινά πλήγματα.

«Προτεραιότητά μας τώρα είναι να σταματήσουμε την ισραηλινή επίθεση, τις μαζικές δολοφονίες», δήλωσε ο Χαμάντ σε δήλωσή του στο Al Jazeera.

12:10 Αποκαθίσταται σταδιακά η σύνδεση στο διαδίκτυο και το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στη Λωρίδα της Γάζας

12:03 Ιατρική βοήθεια από την Αίγυπτο στο πέρασμα της Ράφα για Παλαιστίνιους τραυματίες

11:48 Ποιοι βρίσκονται στη λίστα των ατόμων που καλούνται να αποχωρήσουν από το πέρασμα της Ράφα;

Περίπου 500 άτομα έχουν κληθεί από τις Αρχές της Γάζας για να αποχωρήσουν από το πέρασμα της Ράφα και να εισέλθουν στην Αίγυπτο.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει επίσης Παλαιστίνιους με ιαπωνική, αυστριακή, βουλγαρική, ινδονησιακή, ιορδανική, ιταλική, ελληνική, αυστραλιανή και τσεχική υπηκοότητα.

Υπάρχει επίσης ένας κατάλογος ατόμων που εργάζονται για διάφορες ΜΚΟ με διαβατήρια από την Ισπανία, την Ιταλία, τις Φιλιππίνες, την Αϊτή, τη Γερμανία, τις ΗΠΑ, την Ταϊβάν, την Ιαπωνία, την Αυστρία, το Μεξικό, τη Γαλλία, την Κένυα, τη Νιγηρία, τη Νότια Αφρική, την Αρμενία, την Ουγκάντα, τη Γκάνα, την Ιορδανία, τη Σιέρα Λεόνε, την Ουκρανία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία.

11:30 Ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ καλεί τις μουσουλμανικές χώρες να μποϊκοτάρουν το Ισραήλ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Aγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ καλεί τις μουσουλμανικές χώρες να μποϊκοτάρουν το Ισραήλ.

🇮🇷 Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei has called on Muslim countries to stop supplying Israel with oil and food pic.twitter.com/ZAzX82AzZa — Sprinter (@Sprinter99800) November 1, 2023

11:23 Χαμάς: Επτά όμηροι νεκροί στη Τζαμπάλια

Η Χαμάς υποστηρίζει ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια την Τρίτη σκότωσαν επτά αμάχους ομήρους, μεταξύ των οποίων τρεις κάτοχοι ξένων διαβατηρίων.

Israeli strikes on Jabalia camp have killed seven Israeli hostages, including three foreign passport holders – Hamas pic.twitter.com/3o74yRnVGN — TRT World Now (@TRTWorldNow) November 1, 2023



Η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση έχει τονίσει ότι τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 400 τραυματίστηκαν στην επίθεση στον προσφυγικό καταυλισμό.

Η Χαμάς έχει απελευθερώσει μέχρι στιγμής τέσσερις πολίτες από τους 239 που πιστεύεται ότι κρατούνται, όπως αναφέρει το Al Jazeera.

11:13 Αυτή είναι η λίστα των πολιτών με ξένο διαβατήριο που έχουν άδεια να περάσουν από το πέρασμα στη Ράφα

Η Γενική Αρχή Διαβάσεων και Συνόρων στη Γάζα, ενεργώντας για λογαριασμό της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει σε όσους έχουν ξένη υπηκοότητα και βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας να φύγουν από το πέρασμα της Ράφα.

Η λίστα έχει δημοσιευτεί και στα social media.

11:04 Ο Πντάγια Μαρκ, ένας από τους στρατιώτες του Ισραήλ που σκοτώθηκε – Ο 12ος

Οι IDF συνεχίζουν να δίνουν στη δημοσιότητα τα στοιχεία και φωτογραφίες των στρατιωτών που σκοτώθηκαν στη Γάζα.

Ένας από αυτούς ήταν ο Πντάγια Μαρκ, 22 ετών, από τον οικισμό Οτνιέλ της Δυτικής Όχθης.

Έτσι πλέον οι νεκροί στρατιώτες στη Γάζα είναι 12.

פדושק, אחי האהוב

הקטן אבל הגדול

גבר בין 5 בנות- אחיות מעריצות

שרד את הפיגוע

סיירת גבעתי כי זה פדיה

נלחם להיות קצין

ונפל בקרב בגבורה יחד עם חייליו בעזה והלב, מה איתו?

אבא, שלומי, אלחנן- כולם מקבלים שם את פניו פדושקה.

ואנחנו? נותרנו ריקים וחסרים.

כבר אין בי מילים

«ארץ אל תכסי דמך» pic.twitter.com/SOXc5HxiQA — אורית מרק אטינגר (@Oritmark1) November 1, 2023

10:55 Νετανιάχου προς τις οικογένειες στρατιωτών που σκοτώθηκαν: «Όλο το έθνος θα σας αγκαλιάσει»

Με τους αξιωματούχους του ισραηλινού στρατού να ανακοινώνουν ότι 11 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στις μάχες στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έστειλε συλλυπητήρια στις οικογένειες τους.

«Βρισκόμαστε σε έναν δύσκολο πόλεμο. Θα είναι ένας μακρύς πόλεμος. Έχουμε σημαντικά επιτεύγματα σε αυτόν, αλλά και οδυνηρές απώλειες», αναφέρει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στην ανακοίνωσή του.

«Γνωρίζουμε ότι κάθε ένας από τους στρατιώτες μας είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Όλο το έθνος του Ισραήλ σας αγκαλιάζει, τις οικογένειες, από τα βάθη της καρδιάς μας. Είμαστε όλοι μαζί σας την ώρα της μεγάλης σας θλίψης», αναφέρει ο Νετανιάχου.

«Οι στρατιώτες μας έπεσαν σε έναν άδικο πόλεμο, τον πόλεμο για την πατρίδα μας», λέει ο Νετανιάχου. «Σας υπόσχομαι, πολίτες του Ισραήλ: θα ολοκληρώσουμε τη δουλειά. Θα συνεχίσουμε μέχρι τη νίκη».

אנחנו במלחמה קשה. זאת תהיה מלחמה ארוכה. יש לנו בה הישגים חשובים, אבל גם אבידות כואבות. אנחנו יודעים – כל חייל שלנו הוא עולם ומלואו. עם ישראל כולו מחבק אתכן, המשפחות, מעומק ליבנו. כולנו אתכן בשעת יגונכם הכבד. חיילינו נפלו במלחמה שאין צודקת ממנה, המלחמה על הבית. אני מבטיח לכם… pic.twitter.com/BMsIxK7MdV — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 1, 2023

10:46 Η απάνθρωπη δήλωση Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή για τους θανάτους αμάχων

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ δήλωσε ότι δεν υπάρχει «κανένα όριο» στον αριθμό των θανάτων αμάχων που θα τον έκανε να πει στο Ισραήλ να σταματήσει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας.





10:41 Reuters: Έως και 500 κάτοχοι ξένων διαβατηρίων θα περάσουν από το πέρασμα της Ράφα από τη Γάζα στην Αίγυπτο την Τετάρτη

Μέχρι και 500 κάτοχοι ξένων διαβατηρίων θα περάσουν από το πέρασμα της Ράφα από τη Γάζα στην Αίγυπτο την Τετάρτη, λέει αιγυπτιακή πηγή στο Reuters.

10:35 Στο «κόκκινο« η ένταση στη Μέση Ανατολή

Διαβάστε περισσότερα για την απόφαση του Ισραήλ να στείλει πυραυλάκατους στην Ερυθρά Θάλασσα εδώ

10:30 Διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν εικόνες από το πέρασμα στη Ράφα, με πολίτες να φεύγουν από τη Γάζα

Διεθνή ΜΜΕ συνεχίζουν να μεταδίδουν εικόνες από το πέρασμα στη Ράφα, με πολίτες που διαθέτουν ξένο διαβατήριο να φεύγουν από τη Γάζα προς την Αίγυπτο.





10:20 Η Παλαιστινιακή Αρχή κήρυξε Γενική Απεργία στη Δυτική Όχθη και Ανατολική Ιερουσαλήμ

Γενική απεργία κηρύσσεται σήμερα σε όλη τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ για να καταγγελθεί η ισραηλινή επίθεση τόσο στη Λωρίδα της Γάζας όσο και στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Αρχή.

Η απεργία, στην οποία κάλεσε το κόμμα Φατάχ, το οποίο ελέγχει την Παλαιστινιακή Αρχή, επηρεάζει επιχειρήσεις, τράπεζες και πανεπιστήμια και συνοδεύεται από εκκλήσεις για «κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με την κατοχή».

🔴UPDATE #Israel #Palestine Shops were boarded up and streets deserted in the occupied West Bank city of Nablus after a one day general strike was called over Israel’s attack on Gaza and the occupied West Bank — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 1, 2023

Πάνω από 120 είναι οι νεκροί Παλαιστίνιοι είτε από πυρά των IDF ή οπλισμένων Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη, ενώ οι συλλήψεις έχουν ξεπεράσει τις 1.000.

Σήμερα συνελήφθη ο γενικός γραμματέας της Φατάχ στη Τζενίν, Άτα Αμπού Ραμίλα, όπως και ο γιος του.

10:15 Αυτοί είναι οι πρώτοι πολίτες που πέρασαν από τη Γάζα στην Αίγυπτο

Πολίτες που διαθέτουν ξένο διαβατήριο περνούν από τη Γάζα προς την Αίγυπτο από το πέρασμα στη Ράφα.

Δείτε βίντεο:

خروج الدفعة الأولى من الأجانب ومزدوجي الجنسية من غزة إلى مصر عبر معبر رفح البري pic.twitter.com/xuEIZFSTC4 — جريدة القدس (@alqudsnewspaper) November 1, 2023

10:12 Δείτε live εικόνα από το πέρασμα της Ράφα

Το Al Jazeera μεταδίδει live εικόνα από το πέρασμα της Ράφα.

⭕️ LIVE: The Rafah crossing in Gaza has been opened to allow entry for injured Palestinians and foreign passport holders. https://t.co/6y1REdqcUS — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 1, 2023

10:05 Πέρασαν οι πρώτοι πολίτες από τη Γάζα στην Αίγυπτο

Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, κάτοχοι ξένων διαβατηρίων πέρασαν από τη Γάζα στην Αίγυπτο από το πέρασμα στη Ράφα.

Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου που κήρυξε το Ισραήλ στη Χαμάς.

Foreign passport holders are seen entering the Rafah crossing from #Gaza to Egypt.https://t.co/L6jCFLKltG pic.twitter.com/Tn4DpIKV4w — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 1, 2023

Σύμφωνα με το Geopolitics live, η Χαμάς έχει δώσει μία λίστα με τους ανθρώπους που μπορούν να αποχωρήσουν από τη Γάζα, ενώ ανάμεσά τους είναι εργαζόμενοι στον Ερυθρό Σταυρό και κάτοχοι ξένων διαβατηρίων.

Εν τω μεταξύ, το αιγυπτιακό κανάλι Al-Kahra Al-Ahbariya μετέδωσε ότι 40 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια ξεφόρτωναν στην παλαιστινιακή πλευρά της Ράφα.

10:00 Ισραήλ κατά Βολιβίας μετά τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων από τη Λα Πας

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε σήμερα «παράδοση στην τρομοκρατία» την ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βολιβίας πως προχωρά στη διακοπή των διμερών διπλωματικών σχέσεων.

«Η απόφαση της κυβέρνησης της Βολιβίας να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ είναι παράδοση στην τρομοκρατία και στο καθεστώς των αγιατολάδων του Ιράν», ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ του Ισραήλ μέσω X (του πρώην Twitter), προσθέτοντας πως η Λα Πας «ευθυγραμμίζεται με την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς».

Η κυβέρνηση της Βολιβίας ανακοίνωσε χθες Τρίτη τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με το Ισραήλ «σε ένδειξη απόρριψης και καταδίκης της (…) δυσανάλογης ισραηλινής στρατιωτικής επίθεσης» στη Λωρίδα της Γάζας.

09:52 Άνοιξε το πέρασμα στη Ράφα από τη μεριά της Γάζας – Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου

Σύμφωνα με αναφορές πολλών διεθνών ΜΜΕ, άνοιξε το πέρασμα στη Ράφα από τη μεριά της Γάζας. Κάτι τέτοιο συμβαίνει για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου που κήρυξε το Ισραήλ στη Χαμάς.

#BREAKING First foreigners leave Gaza for Egypt through Rafah crossing: @AFP pic.twitter.com/qi2X58hD05 — AFP News Agency (@AFP) November 1, 2023

Νωρίτερα, ασθενοφόρα από την Αίγυπτο είχαν περάσει στη Γάζα για να παραλάβουν σοβαρά τραυματίες Παλαιστίνιους.

Ambulances Arriving To Transport #Gaza Wounded Through Rafah Crossing Into #Egypt, AP reports. pic.twitter.com/AtPHj8xVCL — Siraj Noorani (@sirajnoorani) November 1, 2023

09:45 IDF: Έντεκα οι νεκροί στρατιώτες στη Γάζα – Γκαντζ: Το τίμημα του πολέμου είναι οδυνηρό, έχουμε ακόμα δύσκολες μέρες μπροστά μας

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση, έντεκα είναι οι νεκροί στρατιώτες στη Γάζα. Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες και τα στοιχεία των νεκρών στρατιωτών.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Μπένι Γκαντζ έγραψε στο Twitter ότι: «Το τίμημα του πολέμου είναι οδυνηρό, έχουμε ακόμα δύσκολες μέρες μπροστά μας» και πρόσθεσε: «Ακόμα και τώρα, οι μαχητές των IDF συνεχίζουν να πολεμούν στα βάθη του εδάφους ενάντια στους εχθρούς μας. Έχουμε ακόμα δύσκολες μέρες μπροστά μας, αλλά είμαστε όλοι ενωμένοι γύρω από τον στόχο και θα νικήσουμε».

בוקר קשה לעם ישראל כולו, מחיר המלחמה כבד וכואב ואני מבקש למסור את תנחומיי הכנים למשפחות הגיבורים שנפלו ולאחל רפואה שלמה לפצועים.

גם כעת, לוחמי צה״ל ממשיכים להילחם בעומק השטח מול אויבינו. עוד צפויים לנו ימים קשים, אבל כולנו מאוחדים סביב המטרה, ואנחנו ננצח. — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) November 1, 2023

09:38 CNN: Πώς κινούνται τα ισραηλινά στρατεύματα μέσα στη Γάζα

Το CNN παρουσιάζει σε γράφημα πώς κινήθηκαν τις τελευταίες ημέρες τα ισραηλινά στρατεύματα μέσα στη Γάζα.

09:32 Η Χαμάς επικροτεί την απόφαση της Βολιβίας να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ

Η Χαμάς «εκτιμά ιδιαίτερα την απόφαση της Βολιβίας να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με την ισραηλινή κατοχική δύναμη», σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

Η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση κάνει λόγο για θαρραλέα στάση από τη μεριά της βολιβιανής κυβέρνησης.

Στην ίδια ανακοίνωση η Χαμάς ζητά από τις αραβικές και τις μουσουλμανικές χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Βολιβίας και να διακόψουν τις διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ.

⭕️Hamas Press Statement Hamas highly appreciates Bolivia’s decision to sever diplomatic ties with the Israeli occupying power We highly praise the courageous stance taken by the Bolivian government to cut relations with the Zionist entity, which came in response to the Israeli… — yalnız kurt (@MApodogan) November 1, 2023

09:26 Αναβλήθηκε για αύριο η συνεδρίαση του συμβουλίου πολιτικής ασφάλειας του Ισραήλ

Σύμφωνα με το ynet, για αύριο Πέμπτη στις 18:00 το απόγευμα αναβλήθηκε η διευρυμένη συνεδρίαση του συμβουλίου πολιτικής ασφάλειας του Ισραήλ.

09:15 Δείτε live εικόνα από πέρασμα στη Ράφα

Το Reuters μεταδίδει live εικόνα από το πέρασμα στη Ράφα ανάμεσα σε Γάζα και Αίγυπτο μετά τη συμφωνία με ανάμεσα σε Αίγυπτο, Ισραήλ και Χαμάς, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ και με τη μεσολάβηση του Κατάρ.

View of Gaza’s Rafah border crossing after Qatar mediated an agreement between Egypt, Israel and Hamas, in coordination with the US, to allow for the movement of foreign passport holders and some critically injured people out of besieged Gaza.#Gaza https://t.co/rW37TUSk4r — Reuters (@Reuters) November 1, 2023

09:10 Το ισραηλινό πολεμικό ναυτικό έστειλε πυραυλάκατους στην Ερυθρά Θάλασσα

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι από χθες πυραυλάκατοι του ισραηλινού ναυτικού έφτασαν στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

Δείτε βίντεο:





Σύμφωνα με τις IDF τα σκάφη αναπτύχθηκαν «σύμφωνα με την εκτίμηση της κατάστασης και στο πλαίσιο των αυξημένων αμυντικών προσπαθειών στην περιοχή».

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

בהתאם להערכת המצב וכחלק מתגבור מאמץ ההגנה במרחב, ספינות טילים של זרוע הים הגיעו אתמול למרחב ים סוף pic.twitter.com/UCrQl3bUTO — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 1, 2023

Υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ αναχαίτισε έναν πύραυλο και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν από την Υεμένη χθες. Ένας άλλος στόχος αναχαιτίστηκε νωρίς σήμερα το πρωί κοντά στην πόλη Εϊλάτ που βρίσκεται στον νότιο Ισραήλ.

Ο στρατός υποστηρίζει ότι διαθέτει πολλά επίπεδα αεράμυνας στην περιοχή για την προστασία από τις επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης που συνδέονται με το Ιράν.

Ο αμερικανικός στρατός έχει επίσης αναπτυχθεί στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και αναχαίτισε έναν αριθμό πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών των Χούθι που κατευθύνονταν προς το Ισραήλ πριν από δύο εβδομάδες.

09:03 Ασθενοφόρα μπήκαν στη Γάζα για να παραλάβουν τους βαριά τραυματίες Παλαιστίνιους

Το αιγυπτιακό κανάλι Al-Qahara Al-Ahbariya μεταδίδει ότι ασθενοφόρα μπήκαν στη Γάζα για να παραλάβουν τους βαριά τραυματίες Παλαιστίνιους, μετά τη συμφωνία για το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα.

08:54 Reuters: Με τη μεσολάβηση του Κατάρ ανοίγει το πέρασμα στη Ράφα για σοβαρά τραυματίες και ξένους υπηκόους

Όσο περνά η ώρα, περισσότερες πληροφορίες γίνονται γνωστές σχετικά με το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα.

Το Reuters μεταδίδει ότι το Κατάρ μεσολάβησε για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Αιγύπτου, της Χαμάς και του Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, ώστε να ανοίξει το πέρασμα της Ράφα την Τετάρτη και να επιτραπεί στους κατόχους ξένων διαβατηρίων και σε ορισμένους σοβαρά τραυματισμένους πολίτες να βγουν από τη Γάζα.

Το Reuters επικαλείται ανώνυμη πηγή που έχει ενημερωθεί για τη συμφωνία.

Η συμφωνία με τη μεσολάβηση του Κατάρ δεν συνδέεται με άλλα θέματα υπό διαπραγμάτευση, συμπεριλαμβανομένων των απελευθερώσεων ομήρων ή των ανθρωπιστικών παύσεων, αναφέρει το Reuters.

08:44 Να πάνε στο πέρασμα της Ράφα συνιστάται στους Αυστραλούς που βρίσκονται στη Γάζα

Το αυστραλιανό ειδησεογραφικό δίκτυο ABC αναφέρει ότι Αυστραλοί προξενικοί υπάλληλοι έστειλαν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πολίτες στη Γάζα, συμβουλεύοντάς τους να ταξιδέψουν στη Ράφα, εν μέσω αναφορών ότι το πέρασμα μπορεί σύντομα να ανοίξει και να επιτρέψει σε ξένους υπηκόους να εισέλθουν στην Αίγυπτο.

Το ABC σημειώνει ότι έχει δει σχετικό e-mail.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το πέρασμα της Ράφα αναμένεται να ανοίξει και για περιορισμένο αριθμό σοβαρά τραυματισμένων Παλαιστίνιων που θα φιλοξενηθούν σε νοσοκομεία στην Αίγυπτο.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι η Χαμάς θα επιτρέψει στους πολίτες με ξένες υπηκοότητες να αποχωρήσουν από τη Γάζα.

08:38 Αυτός είναι ο γενικός γραμματέας της Φατάχ στη Τζενίν που συνελήφθη από το Ισραήλ

Τα παλαιστινιακά Μέσα και λογαριασμοί στα social media αναφέρονται από το πρωί στην είδηση της σύλληψης του γενικού γραμματέα της Φατάχ στην Τζενίν, Άτα Αμπού Ραμίλα.

URGENTE: Israel secuestra al secretario del movimiento Fatah en Jenin, Cisjordania ocupada, Atta Abu Rmeila. pic.twitter.com/B2wfn5dzcl — Palestina Hoy (@HoyPalestina) November 1, 2023

08:30 Η Σέλτικ απέκλεισε τα μέλη της Green Brigade μετά από τη στήριξη στην Παλαιστίνη

Η σκωτσέζικη ομάδα Σέλτικ απέκλεισε τα μέλη του συνδέσμου Green Brigade από το γήπεδο μετά από τη στήριξη στην Παλαιστίνη στο ματς του Champions League με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

BREAKING Celtic have suspended all members of the Green Brigade fan group ‘pending further review’ FULL STORY: https://t.co/jtitmmCZnu pic.twitter.com/385pmDFlf0 — The Herald (@heraldscotland) October 31, 2023

08:22 Κατεστραμμένος δρόμος στην Τζενί μετά από τη νυχτερινή ισραηλινή επιδρομή

Η εικόνα από την Τζενίν μετά τη νυχτερινή ισραηλινή επιδρομή έχει αποτυπωθεί σε βίντεο.

Η κατάσταση στη Δυτική Όχθη μυρίζει μπαρούτι αφού μετά τις επιχειρήσεις των IDF υπάρχουν τρεις νεκροί.

Δείτε το σχετικό βίντεο:





08:14 Χαμάς: Θα επιτρέψουμε σε όσους έχουν ξένη υπηκοότητα να φύγουν από τη Γάζα

Η Γενική Αρχή Διαβάσεων και Συνόρων στη Γάζα, ενεργώντας για λογαριασμό της Χαμάς, ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει σε όσους έχουν ξένη υπηκοότητα και βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας να φύγουν κατά τη διάρκεια της ημέρας από το πέρασμα της Ράφα.

08:10 Σφοδρές μάχες στη γειτονιά Ζεϊτούν στην πόλη της Γάζας

Παλαιστίνιοι μαχητές και ισραηλινές δυνάμεις εμπλέκονται σε σφοδρές μάχες νότια της συνοικίας Ζεϊτούν, νοτιοανατολικά της πόλης της Γάζας.

Ανταποκριτής του Al Jazeera μετέδωσε ότι οι βομβαρδισμοί του ισραηλινού πυροβολικού συνεχίζονται στο βόρειο τμήμα της Γάζας, ενώ οι ισραηλινές εισβολές γίνονται στα βόρεια και βορειοδυτικά της Λωρίδας και στα νότια και νοτιοανατολικά της πόλης της Γάζας.

Στο ίδιο ρεπορτάζ ότι μια ισραηλινή εισβολή επιχειρήθηκε επίσης στην περιοχή Αμπασάν, ανατολικά της Καν Γιουνίς στη νότια Γάζα.

08:01 Κερδίζει πόντους η διάνοιξη θαλάσσιου ανθρωπιστικού διαδρόμου από την Κύπρο προς τη Γάζα

Τι ειπώθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία του Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

07:58 Το Πακιστάν καταδικάζει το πολύνεκρο χτύπημα του Ισραήλ στη Τζαμπάλια

Ο προσωρινός πρωθυπουργός του Πακιστάν, Ανουάρ ουλ Χακ Κακάρ κατήγγειλε την Τετάρτη τις τελευταίες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπάλια κοντά στην πόλη της Γάζας, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να διαδραματίσει τον ρόλο της για τον τερματισμό τέτοιων επιδρομών.

«Η χθεσινή αεροπορική επιδρομή στον καταυλισμό Τζαμπάλια, όπου χάθηκαν εκατοντάδες ζωές, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, ήταν μια έντονη υπενθύμιση των συνεχιζόμενων ισραηλινών βιαιοτήτων και εγκλημάτων πολέμου στη Γάζα», ανέφερε ο Κακάρ σε δήλωσή του.

Ο ίδιος σημείωσε ότι «τέτοιες καταδικαστέες πράξεις δεν μπορούν ποτέ να συγχωρεθούν ή να ξεχαστούν. Ο κόσμος πρέπει να δράσει τώρα για να τερματιστεί αυτή η σφαγή».

I strongly condemn the rising Israeli hostilities and aggression against civilians in Gaza. Yesterday’s air raid on Jabalia camp, where hundreds of lives were lost, including women and children, was a stark reminder of ongoing Israeli brutalities and war crimes in Gaza. Such… — Anwaar ul Haq Kakar (@anwaar_kakar) November 1, 2023

07:50 Παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας: Τρεις οι νεκροί Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, τρεις είναι οι νεκροί Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη στην Τζενίν και την Τουλκαρέμ.

Σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, ο νεκρός στην Τουλκαρέμ ήταν ο 65χρονος Μαγκντί Ζακάρια Γιουσέφ Αουάντ, ο οποίος ήταν ανάπηρος.

Ο 65χρονος πυροβολήθηκε κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στον προσφυγικό καταυλισμό, μεταφέρθηκε στο κυβερνητικό νοσοκομείο Thabet όπου στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Εκατοντάδες είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα στην Τουλκαρέμ για να δείξουν την αλληλεγγύη τους στους πολιορκημένους στη Γάζα.

🇵🇸 Massive protest in Tulkarem – West Bank in solidarity with #Gaza. pic.twitter.com/4apT7Z4Cun — RADAR ID INTL (@RADARIDNEWS) November 1, 2023

07:40 IDF: «Εξουδετερώθηκαν τρομοκράτες που είχαν οχυρωθεί κοντά σε σχολείο» – Χτύπησαν σε 11.000 στόχους οι ισραηλινές δυνάμεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών δυνάμεων, «εξουδετερώθηκαν τρομοκράτες που είχαν οχυρωθεί κοντά σε σχολείο», ενώ από την αρχή του πολέμου έχουν χτυπηθεί 11.000 στόχοι.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

הפעילות הקרקעית של צה»ל ברצועת עזה נמשכת; מתחילת הלחימה צה»ל תקף יותר מ-11,000 מטרות של ארגוני הטרור: כוחות משולבים של צה»ל תקפו במהלך הלילה מטרות טרור רבות ברחבי רצועת עזה, ביניהן מפקדות מבצעיות וחוליות של מחבלי חמאס>> pic.twitter.com/pXCLk6N3Td — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 1, 2023

07:32 Στους 12 ανήλθαν οι νεκροί στην Καν Γιουνίς μετά το ισραηλινό χτύπημα

Σύμφωνα με αναφορές αραβικών ΜΜΕ, όπως του Middle East Eye, στους 12 ανήλθαν οι νεκροί στην Καν Γιουνίς στη Γάζα μετά το ισραηλινό χτύπημα.

🔴 UPDATE #Israel #Palestine The death toll from an Israeli strike on two homes in Khan Younis in the Gaza Strip has climbed to 12 people, according to Arabic media. Read more ⤵️https://t.co/iXD0uJ7BAI — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 1, 2023

07:25 Αμερικανοί κομάντος στο Ισραήλ για να βοηθήσουν στον εντοπισμό ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς

Το Πεντάγωνο λέει, όπως μεταδίδουν οι New Tork Times, ότι Αμερικανοί κομάντος βρίσκονται στο Ισραήλ για να βοηθήσουν στον εντοπισμό των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα.

Ο αριθμός των κομάντος δεν έχει γίνει γνωστός, ωστόσο αξιωματούχοι που μίλησαν υπό το καθεστώς ανωνυμίας στο αμερικάνικο Μέσο κάνουν λόγο για δεκάδες Αμερικανούς στρατιώτες.

Την είδηση αναμεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ και λογαριασμοί στα social media.

Live update: US commandos in Israel to help with locating hostages held in Gaza https://t.co/lKKDkFLIL1 . Click to read ⬇️ — TOI ALERTS (@TOIAlerts) November 1, 2023

07:17 «Με τον πλέον σθεναρό τρόπο» καταδικάζει η Σαουδική Αραβία το χτύπημα στη Τζαμπάλια

Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε σήμερα «με τον πλέον σθεναρό τρόπο» τον βομβαρδισμό καταυλισμού προσφύγων στη Λωρίδα της Γάζας στον οποίο προχώρησε ο ισραηλινός στρατός χθες Τρίτη, βάζοντας στο στόχαστρο όπως ανέφερε στέλεχος της Χαμάς, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άμαχοι.

«Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας καταδικάζει με τον πλέον σθεναρό τρόπο την απάνθρωπη στοχοποίηση από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής του καταυλισμού προσφύγων στη Τζαμπάλια της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν πολυάριθμοι άμαχοι», τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών μέσω X (του πρώην Twitter).

#Statement | The Kingdom of Saudi Arabia condemns in the strongest terms possible the inhumane targeting by the Israeli occupation forces of the Jabalia refugee camp in the besieged Gaza Strip, which caused the death and injury of a large number of innocent civilians. pic.twitter.com/3sjGJFlwtn — Foreign Ministry 🇸🇦 (@KSAmofaEN) October 31, 2023

07:11 Ωμή παραδοχή από το Ισραήλ – Γνωρίζαμε πως θα σκοτώσουμε αμάχους στη Τζαμπάλια

Σε ωμή παραδοχή ότι γνώριζαν πως θα βομβάρδιζαν αμάχους προχώρησε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, αναφερόμενος στην αεροπορική επιδρομή κατά της Τζαμπάλια, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 100 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 300.

07:05 Αποκομμένη ξανά από τον κόσμο η Γάζα, κόπηκαν και πάλι οι τηλεπικοινωνίες

Οι τηλεπικοινωνίες και η πρόσβαση στο διαδίκτυο κόπηκαν ξανά στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο βασικός τηλεπικοινωνιακός πάροχος στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω X (του πρώην Twitter) ότι διακόπηκε «πλήρως» η λειτουργία των δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και η πρόσβαση στο διαδίκτυο στον θύλακα, στον οποίο έχει επιβάλει πολιορκία ο ισραηλινός στρατός από την 9η Οκτωβρίου.

Η Palestine Telecommunication Company (Paltel) εξήγησε πως κόπηκαν ξανά διεθνείς συνδέσεις που είχαν αποκατασταθεί.

أهلنا الكرام في الوطن الحبيب، نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الدولية والتي تم إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة اخرى. حماكم الله وحمى بلادنا — Paltel (@Paltelco) November 1, 2023

07:00 Βίντεο από τις επιδρομές των IDF στη Δυτική Όχθη

Ο γνωστός δημοσιογράφος της Haaretz, Τζακ Χούρι μεταδίδει βίντεο από τις επιδρομές των IDF στη Δυτική Όχθη και συγκεκριμένα στη Τζενίν.

לילה ארוך בצפון הגדה. כוחות גדולים נכנסו לג’נין , במקום דיווחים על חילופי ירי, היעד מעצרים ,כולל בכירים בפת»ח. פעילות גם בקלקילה וטולכרם. היום (רביעי) תכנן הפת»ח יום זעם בצפון הגדה ברקע המלחמה בעזה והתמונות שהגיעו מג’באליא. pic.twitter.com/SBIGRMFbFO — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) November 1, 2023

Σύμφωνα με το ισραηλινό ynet, οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν τον ηγέτη της Φατάχ στην πόλη, Άτα Αμπού Ραμίλα, ενώ εισέβαλαν στο σπίτι του κρατούμενου, Ζακαρία Ζαμπέιντι.

Την είδηση για τη σύλληψη μετέδωσε και το Al Jazeera Arabic.

قوات الاحتلال تعتقل أمين سر حركة فتح عطا أبو إرميلة في جنين.. الصحفي علي سمودي يطلعنا على التفاصيل#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/ojkffdp4PC — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 1, 2023

06:51 Η Βολιβία διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις της με το Ισραήλ, Χιλή και Κολομβία ανακαλούν τους πρεσβευτές τους

Η βολιβιανή κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις της με το Ισραήλ εξαιτίας του πολέμου που διεξάγει εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας έπειτα από τις επιθέσεις της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης σε τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

Η Βολιβία, όπου κυβερνά ο πρόεδρος Λουίς Άρσε, που ανήκει στην αριστερά, έγινε η πρώτη χώρα της Λατινικής Αμερικής που προχώρησε σε αυτή την κίνηση μετά το ξέσπασμα του πολέμου.

Χιλή και Κολομβία ανακοίνωσαν παράλληλα πως ανακαλούν τους πρεσβευτές τους από το Τελ Αβίβ για διαβουλεύσεις, σε ένδειξη διαμαρτυρίας αντίστοιχα για «τις απαράδεκτες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» και για «τη σφαγή του παλαιστινιακού λαού» από το Ισραήλ.

06:45 Δύο νεκροί στη Τζενίν μετά τις ισραηλινές επιδρομές

Σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους Υγείας, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Τζενίν και αρκετοί τραυματίστηκαν μετά τις επιδρομές του ισραηλινού στρατού.

In the early hours of Wednesday, Israeli occupation forces stormed the city of #Jenin with more than 80 military vehicles and were confronted by #Palestinian Resistance fighters repelling the almost-daily raids.#WestBank #Palestine pic.twitter.com/z9cOVaeAhh — Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) November 1, 2023

06:39 Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να δίνει στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα

Οι IDF, στον επίσημο λογαριασμό τους στο Twitter, συνεχίζουν να δίνουν φωτογραφίες από τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα.

תמונות מהפעילות הקרקעית של כוחות צה»ל ברצועת עזה pic.twitter.com/C6559YgdHS — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 1, 2023

06:33 IDF: Εννέα Ισραηλινοί στρατιώτες νεκροί στη Γάζα

Με ανακοίνωσή τους οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ενημέρωσαν για τον θάνατο εννέα Ισραηλινών στρατιωτών.

Ο ισραηλινός στρατός δεν διευκρίνισε πότε, πώς, ούτε πού ακριβώς, ωστόσο λέει πως διευρύνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας.

הודעת דובר צה»ל בנושא שמותיהם של תשעה חללי צה״ל נוספים אשר הודעה נמסרה למשפחותיהם:https://t.co/srosVsNeT8 מצורף קישור לאתר צה»ל, בו מפורסמים ומתעדכנים פרטיהם ותמונותיהם של החללים: https://t.co/gBSQOIk0Wv — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 1, 2023

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των μαχών της τελευταίας ημέρας τραυματίστηκαν σοβαρά δύο μαχητές του 77ου τάγματος, ένας μαχητής του τάγματος Sabar και ένας μαχητής του τάγματος Rotem.

Οι οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί, σημειώνει ο ισραηλινός στρατός.

Την είδηση μεταδίδουν και ισραηλινά ΜΜΕ.

IDF: Nine Israeli soldiers killed Tuesday after anti-tank missile hits vehicle in northern Gaza | Live Updateshttps://t.co/FdLYN5t9c4 — Haaretz.com (@haaretzcom) November 1, 2023

06:27 Παλαιστινιακά ΜΜΕ: Οι IDF περικυκλώνουν το σπίτι του αρχηγού της Φατάχ στη Τζενίν

Όπως μεταδίδουν παλαιστινιακά ΜΜΕ, αλλά και ο Τζακ Χούρι από τη Haaretz ισραηλινές δυνάμεις περικυκλώνουν το σπίτι του αρχηγού της Φατάχ στη Τζενίν, Άτα Αμπού Ραμίλα.

Το ίδιο ισχύει και για το σπίτι άλλου ηγετικού μέλους της Φατάχ του Τζαμάαλ Χαουίλ.

Το Ισραήλ συνέχισε και τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη τις επιδρομές σε πολλά σημεία στη Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με τον Χούρι, υπήρχαν ανταλλαγές πυρών καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στη Τζενίν.

06:20 Καμία ένδειξη για αποκλιμάκωση, 26η ημέρα ολέθρου

Καλημέρα σας, μαζί θα παρακολουθήσουμε και σήμερα τις εξελίξεις στο Ισραήλ, τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

