Οι αστικές μάχες στη Γάζα θα αυξήσουν κατακόρυφα τους νεκρούς αμάχους – Η σύγκριση με το Ιράκ

«Νεκροταφείο για χιλιάδες παιδιά», χαρακτήρισε η Unicef τη Λωρίδα της Γάζας, «μια πραγματική κόλαση για όλους». Τρεις εβδομάδες από την έναρξη των πολεμικών αντιποίνων του Ισραήλ στην επίθεση της Χαμάς και ήδη ο φόρος αίματος των αμάχων είναι βαρύς.

Περισσότεροι από 8.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ανάμεσα τους 3.000 παιδιά, ένας αριθμός που ξεπερνά τον ετήσιο αριθμό των πιο αθώων θυμάτων σε όλους τους πολέμους στον κόσμο και τα τρία προηγούμενα έτη. Ο Economist, εκτιμά πως πάνω από το 10% των κτιρίων στη Γάζα έχουν ήδη καταστραφεί αφήνοντας περισσότερους από 280.000 ανθρώπους χωρίς εστία για να επιστρέψουν. Αυτός ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει τα χαρακτηριστικά ενός αστικού πολέμου, που κατά κανόνα είναι εξαιρετικά καταστροφικός.

Για του λόγου το ασφαλές η πρώτη επίθεση της Αμερικής στη Φαλούτζα το 2004 σκότωσε 600 αμάχους, δηλαδή το 0,2% του πληθυσμού της, σε σύγκριση με το 0,3% του σημερινού πολέμου στη Γάζα. Μια δεύτερη επίθεση αργότερα μέσα στην ίδια χρονιά επέφερε τον θάνατο σε επιπλέον 800 άτομα καταστρέφοντας την πλειοψηφία των κτιρίων της. Μάλιστα, μια μάχη στη Σαντρ Σίτι, ένα φτωχό προάστιο της Βαγδάτης, πιστεύεται ότι σκότωσε σχεδόν 1.000 ανθρώπους τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2008, από το σύνολο του πληθυσμού των 2 εκατομμυρίων, που μοιάζει με αυτόν της Γάζας.

Η μεγαλύτερη αστική μάχη των τελευταίων ετών ήταν η επίθεση στην πόλη της Μοσούλης, η οποία είχε καταληφθεί το Ισλαμικό Κράτος. Τουλάχιστον 9.000 άμαχοι σκοτώθηκαν στην ιρακινή αυτή πόλη το 2016 και το 201717, σύμφωνα με την Airwars, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που καταγράφει τις απώλειες μεταξύ των αμάχων. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχούσε εκείνη την εποχή στο 0,6% του συνολικού πληθυσμού Από τα κτίρια που υπέστησαν ζημιές, να σημειωθεί ότι πάνω από το 80% ήταν κατοικίες.

Τα παραπάνω στοιχεία υποδηλώνουν ότι ο σημερινός πόλεμος στη Γάζα, παρότι καταστροφικός, δεν είναι ασυνήθιστος για τα ιστορικά δεδομένα, τουλάχιστον μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές. Ωστόσο, υπάρχουν επίσης σημαντικές διαφορές, επισημαίνει το ίδιο άρθρο του βρετανικού περιοδικού. Η πρώτη και μεγαλύτερη είναι το καθεστώς των αμάχων. Στη Μοσούλη, προσπαθούσαν να εμποδίσουν τους αμάχους να διαφύγουν, ανοίγοντας πυρ εναντίον τους και βάζοντας νάρκες στους δρόμους που οδηγούσαν έξω από την πόλη. Παρόλα αυτά αρκετοί τα κατάφεραν, αφού εκτιμάται ότι μεταξύ του Οκτωβρίου 2016 και του Ιουνίου 2017 εγκατέλειψαν τα ιρακινά εδάφη σχεδόν 900.000 άτομα, που αντιπροσώπευε τον μισό προπολεμικό πληθυσμό. Να σημειωθεί ότι ακόμη και η Ρωσία, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Μαριούπολης στην Ουκρανία μεταξύ του Φεβρουαρίου και του Μαΐου 2022, διαπραγματεύτηκε την εφαρμογή ανθρωπιστικών παύσεων προκειμένου να διευκολυνθεί η φυγή των αμάχων. Το Ισραήλ για την ώρα έχει απορρίψει όλες τις σχετικές εκκλήσεις από την ΕΕ και άλλες χώρες.

Επίσης η γεωγραφία της Γάζας είναι εντελώς διαφορετική από όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις. Το Ισραήλ είπε αμέσως μόλις ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε πόλεμο με τη Χαμάς σε περίπου 1.1 εκατομμύριο πολίτες να εκκενώσουν το βόρειο τμήμα της Γάζας, αλλά περίπου το ένα τρίτο αυτών παρέμεινε στην περιοχή. Πολλοί κάτοικοι, άλλωστε, είναι ήδη πρόσφυγες από άλλα μέρη και φοβούνται ότι αν φύγουν μπορεί να μην τους επιτραπεί ποτέ να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Όσοι πάλι θέλουν να διαφύγουν δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν νότια προς την Αίγυπτο, η οποία από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισε ότι δεν θα δεχτεί πρόσφυγες, γι’ αυτό και έχει αρνηθεί μέχρι τώρα να ανοίξει τα σύνορά της.

