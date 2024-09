«Το Ισραήλ θέλει να διευρύνει τη γεωγραφία του πολέμου» - Ιρανική οργή για το μακελειό στον Λίβανο

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε απόψε (20/9) το «βάρβαρο και παράνομο» αεροπορικό πλήγμα «του σιωνιστικού καθεστώτος», το οποίο «συνιστά κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, καθώς και παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ασφάλειας του Λιβάνου».

Τα παραπάνω λόγια χρησιμοποίησε συγκεκριμένα ο εκπρόσωπος του υπουργείου εξωτερικών του Ιράν, Νασέρ Κανανί, αναφερόμενος στις σφοδρές αεροπορικές επιδρομές που σημειώθηκαν σήμερα αλλά και στο μακελειό που έλαβε χώρα τα προηγούμενα δυο εικοσιτετράωρα από τις εκρήξεις βομβητών και ασυρμάτων.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το σιωνιστικό καθεστώς επιδιώκει να κλιμακώσει την ένταση και να διευρύνει τη γεωγραφία του πολέμου και της σύγκρουσης στην περιοχή», συνέχισε, προσθέτοντας ότι «μια τόσο παράνομη πολιτική συνιστά σαφή απειλή για την ειρήνη και τη διεθνή ασφάλεια».

Στο μεταξύ, στους 14 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από το ισραηλινό πλήγμα σε πολυώροφο κτίριο, στα νότια προάστια της Βηρυτού, ανακοίνωσε ο υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Σύμφωνα με το λιβανέζικο ειδησεογραφικό πρακτορείο NNA, πέντε παιδιά είναι μεταξύ των θυμάτων από την επίθεση στο κτίριο της οδού Τζάμους. Το πρακτορείο ανέφερε ότι ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 έπληξε την κατοικημένη περιοχή σε δύο επιθέσεις.

Η Χεζμπολάχ, ο ισχυρότερος πληρεξούσιος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, δεν έχει επιβεβαιώσει προς το παρόν ότι μεταξύ των θυμάτων είναι δέκα ανώτατοι διοικητές της και ο Ιμπραχίμ Ακίλ, ο επικεφαλής της δύναμης αλ-Ραντουάν, μιας επίλεκτης μονάδας του φιλοϊρανικού λιβανικού κινήματος.

Ο Ιμπραήμ Ακίλ, γνωστός και ως Tahsin, «υπηρετεί στο ανώτατο στρατιωτικό σώμα της Χεζμπολάχ, το Συμβούλιο Τζιχάντ», σύμφωνα με το διυπηρεσιακό πρόγραμμα εθνικής ασφάλειας του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών που προσφέρει αμοιβή για πληροφορίες που οδηγούν στην τοποθεσία ή σύλληψη ηγετών τρομοκρατικών ομάδων.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, ο Ακίλ, «ήταν κύριο μέλος της οργάνωσης Ισλαμική Τζιχάντ -του τρομοκρατικού πυρήνα της Χεζμπολάχ- που ανέλαβε τους βομβαρδισμούς στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό τον Απρίλιο του 1983, που σκότωσαν 63 άτομα».

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακήρυξε τον Ακίλ ως Ειδικά Καθορισμένο Παγκόσμιο Τρομοκράτη το 2019 ως αποτέλεσμα της εμπλοκής του σε πολλαπλά τρομοκρατικά σχέδια, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής Αμερικανών αξιωματούχων τη δεκαετία του 1980.

Ως εκ τούτου, υπήρχε αμοιβή για «το κεφάλι του» από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ για έως και 7 εκατομμύρια δολάρια.

