Βαριά τραυματισμένη Χεζμπολάχ, 10 ανώτεροι διοικητές της σκοτώθηκαν μαζί με τον Ακίλ

Αμέσως μετά από το άκρως επιτυχημένο σαμποτάζ του στη Χεζμπολάχ, με τους βομβητές και τους ασυρμάτους, το Ισραήλ κατάφερε να «αποψιλώσει» περαιτέρω τη Χεζμπολάχ – μέσα σε ελάχιστες ώρες.

Σχεδόν δέκα ανώτεροι διοικητές της Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν μαζί με τον Ιμπραχίμ Ακίλ, τον επικεφαλής της δύναμης αλ-Ραντουάν, μιας επίλεκτης μονάδας του φιλοϊρανικού λιβανικού κινήματος, σε μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σήμερα (20/9) στη Βηρυτό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

«Tο θανατηφόρο αυτό πλήγμα είχε στόχο “να προστατεύσει τους πολίτες του Ισραήλ”»

«Μαχητικά αεροσκάφη της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας εξαπέλυσαν ένα στοχευμένο πλήγμα (στη) Βηρυτό, εξοντώνοντας τον Ιμπραχίμ Ακίλ, επικεφαλής της μονάδας επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ, διοικητή της μονάδας Ραντουάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος, σημειώνοντας ότι το θανατηφόρο αυτό πλήγμα είχε στόχο «να προστατεύσει τους πολίτες του Ισραήλ».

an hour ago in Beirut. Israhell injured 17 and killed 3 so far. many are still under the rubble. a lot of CHILDREN are lost not knowing where their parents are. pic.twitter.com/m4D5EknCoF

