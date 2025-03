Μια γυναίκα στο Οχάιο έχασε τη δουλειά της, λόγω ενός σχολίου που έγραψε σε απόδειξη εστιατορίου για τον σερβιτόρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Cazuelas Mexican Restaurant & Cantina. Η Στέφανι Λόβινς, όπως είναι το όνομα της γυναίκας, αντί να αφήσει φιλοδώρημα στον λογαριασμό των 87,84 δολαρίων, έγραψε: «Ελπίζω ο Τραμπ να σε απελάσει. Είσαι μηδενικό, είσαι άθλιος».

Ένας υπάλληλος του εστιατορίου δημοσίευσε τη φωτογραφία της απόδειξης στο Facebook, με αποτέλεσμα να γίνει viral. Η εταιρεία real estate, όπου εργαζόταν η Λόβινς, ενημερώθηκε για το συμβάν και ανακοίνωσε την απόλυσή της.

«Το μίσος δεν έχει καμία θέση στην εταιρεία μας. Αντιμετωπίζουμε το θέμα με μεγάλη σοβαρότητα. Μετά από έρευνα και αφού μιλήσαμε με τους συνεργάτες μας, επιβεβαιώνουμε ότι η εν λόγω εργαζόμενη δεν συνεργάζεται πλέον μαζί μας», αναφέρει η ανακοίνωση της Century 21.

Hateful message left on Ohio restaurant receipt goes viral | Click on the image to read the full story https://t.co/pEsE2eiZCm

— WLWT (@WLWT) March 6, 2025