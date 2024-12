Ο διευθυντής του καταστήματος Tyler Slade δήλωσε ότι είχαν ενημερώσει τον Murray πριν αγοράσει το αυτοκίνητο ότι χρειαζόταν ορισμένες επισκευές.

«Ήμασταν πολύ σαφείς σχετικά με το γεγονός ότι αυτό το αυτοκίνητο δεν είναι για λιανική πώληση», δήλωσε ο Slade.

Έξαλλος από την άρνηση επιστροφής χρημάτων, ο Murray φέρεται να απείλησε ότι θα ρίξει το αυτοκίνητό του στην αντιπροσωπεία, εκτός αν του επιστρέψουν τα χρήματα.

«Εμείς του είπαμε, πως δεν χρειάζεται να κάνει κάτι τέτοιο, και ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση», πρόσθεσε ο Slade.

Ωστόσο, ο εκνευρισμένος Murray δεν έδειξε διάθεση για συμβιβασμό και έκανε την απειλή του πράξη.

Δείτε το βίντεο:

NEW: Utah man drives his car through the front of a Mazda dealership just hours after purchasing the car from the same dealership.

The incident happened in Sandy, Utah, after the man was told he couldn’t return the car.

The man told the dealership that he would drive the car… pic.twitter.com/nNASSjOw0y

— Collin Rugg (@CollinRugg) December 10, 2024