Η διεθνής κοινότητα αποχαιρετά με συγκίνηση τον Πάπα Φραγκίσκο, που έφυγε από τη ζωή το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα σε ηλικία 88 ετών.

Η Παναγία των Παρισίων είπε το δικό της «αντίο» στον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Οι καμπάνες της ήχησαν 88 φορές, όσα και τα χρόνια που έζησε, τιμώντας τη μνήμη και την παρακαταθήκη του, σε έναν συγκινητικό αποχαιρετισμό που αντήχησε σε ολόκληρη τη γαλλική πρωτεύουσα.

«88 χτυπήματα για 88 χρόνια ζωής…», εξήγησε η υπηρεσία της Παναγίας των Παρισίων. Ακολούθησε μεσημεριανή και απογευματινή λειτουργία, όπου πλήθος πιστών έδωσε το «παρών», ενώ θα τελεστεί και εσπερινή προσευχή προς τιμήν του Πάπα Φραγκίσκου.

🇫🇷🇻🇦 The bells of Notre-Dame-de-Paris have been ringing continuously since 11 a.m. following the death of Pope Francis.

In total, the bells ring 88 times pic.twitter.com/qimIQo8AZJ

— Uncensored News (@Uncensorednewsw) April 21, 2025