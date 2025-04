Αποθέωση για τον Ναν στο ΟΑΚΑ (vid)

Ο Κέντρικ Ναν αναδείχθηκε MVP για την κανονική περίοδο της Euroleague και με την εμφάνισή του στο παρκέ του ΟΑΚΑ αποθεώθηκε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Ο Αμερικανός σταρ βγήκε για προθέρμανση και όλο το γήπεδο φώναζε ρυθμικά «MVP», με τον ίδιο να ευχαριστεί άπαντες για την υποδοχή.

Ο Ναν βέβαια έχει πολλή δουλειά μπροστά του καθώς ο Εργκίν Αταμάν ποντάρει πολλά πάνω του για την πρόκριση επί της Εφές και την παρουσία των «πράσινων» στο Άμπου Ντάμπι.

Δείτε το βίντεο:

That’s the MVP in his HOUSE 🏠 #EveryGameMatters pic.twitter.com/ZOzBmIuMU4

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 22, 2025