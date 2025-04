Ο Πάπας Φραγκίσκος έφυγε από τη ζωή μόλις μία ημέρα μετά την τελευταία του δημόσια εμφάνιση ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα.

Παρά την διπλή πνευμονία από την οποία ανάρρωνε, ο ποντίφικας, εμφανώς καταβεβλημένος, βγήκε στον εξώστη της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου και ευχήθηκε στους χιλιάδες πιστούς «Καλό Πάσχα».

«Αδελφές και αδελφοί, ιδίως εσείς που ζείτε με πόνο και αγωνία, η σιωπηλή κραυγή σας εισακούσθηκε, τα δάκρυά σας περισυνελλέγησαν, ούτε ένα δεν πήγε χαμένο. Με το πάθος και τον θάνατο του Ιησού, ο Θεός σήκωσε το βάρος όλου του κακού που υπάρχει στον κόσμο και με το απεριόριστο έλεός του, το νίκησε.

Χριστός Ανέστη. Στην αναγγελία αυτή περικλείεται όλη η σημασία της ύπαρξής μας, η οποία δεν είναι φτιαγμένη για τον θάνατο, αλλά για την ζωή. Το Πάσχα είναι η γιορτή της ζωής», ανέφερε ο Πάπας Φραγκίσκος στο μήνυμά του.

Ο ποντίφικας αναφέρθηκε στην «τόση βούληση θανάτου που διαπιστώνουμε, κάθε μέρα, στις τόσες συρράξεις που αφορούν πολλές περιοχές του πλανήτη» όπως και «στη βία που διαπιστώνουμε στις οικογένειες, σε βάρος των γυναικών και των παιδιών». Καταδίκασε, παράλληλα, την έλλειψη σεβασμού προς τους ασθενέστερους, τους μετανάστες, τους περιθωριοποιημένους.

Στη συνέχεια μίλησε και για την χριστιανική κοινότητα της Γάζας όπου «η τρομερή σύρραξη συνεχίζει να παράγει θάνατο και καταστροφή και να δημιουργεί μια δραματική και απαράδεκτη ανθρωπιστική κατάσταση».

Στη συνέχεια, έκανε τον γύρο της πλατείας του Αγίου Πέτρου, με το «papa mobile», το οποίο χρησιμοποιούσε στις επίσημες τελετές. Χαιρέτησε το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να τον δει, μίλησε μαζί του και ευλόγησε παιδιά.

Ήταν μια εμφάνιση που επέμενε εκείνος να κάνει, παρά τις αντιρρήσεις των γιατρών. Σαν να ήξερε το τέλος που έρχεται.

Λίγες ώρες αργότερα, το Βατικανό ανακοίνωσε τον θάνατό του σε ηλικία 88 ετών.

