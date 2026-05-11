Γιορτή σήμερα 11 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Δείτε ποιοι έχουν γιορτή σήμερα και ποιοι Άγιοι τιμώνται σύμφωνα με το εορτολόγιο.
Γιορτή σήμερα: Δευτέρα 11 Μαΐου και το εορτολόγιο περιλαμβάνει αρκετά γνωστά και διαδεδομένα ονόματα, με ξεχωριστή σημασία για την Ορθοδοξία.
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαΐου
Σήμερα γιορτάζουν:
- Αρμόδιος, Αρμόδης
- Μεθόδιος *
- Αργύρης, Αργύριος, Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρώ, Ασημίνα
- Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπω, Ολύμπη, Όλια, Ολυμπούλα, Ολυμπιάς *
- Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης, Διόσκορος *
*Το όνομα γιορτάζει και σε άλλες ημερομηνίες
Ποιοι Άγιοι τιμώνται σήμερα
Η Εκκλησία τιμά:
- Τον Άγιο Αρμόδιο τον Μάρτυρα
- Τους Αγίους Κυρίλλο και Μεθόδιο, φωτιστές των Σλάβων και σημαντικές μορφές της χριστιανικής παράδοσης
- Τον Άγιο Αργύριο εξ Επανωμής, νεομάρτυρα της Ορθοδοξίας
- Την Αγία Ολυμπία την Οσιομάρτυρα, με σπουδαία προσφορά στην Εκκλησία
- Τον Άγιο Διόσκορο τον νέο, που τιμάται για την πίστη και το μαρτύριό του
Η 11η Μαΐου ξεχωρίζει για τη μνήμη των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, που συνέβαλαν καθοριστικά στη διάδοση του Χριστιανισμού και της γραφής στους σλαβικούς λαούς.
