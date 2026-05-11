Γιορτή σήμερα 11 Μαΐου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Γιορτή σήμερα: Δευτέρα 11 Μαΐου και το εορτολόγιο περιλαμβάνει αρκετά γνωστά και διαδεδομένα ονόματα, με ξεχωριστή σημασία για την Ορθοδοξία.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 11 Μαΐου

Σήμερα γιορτάζουν:

Αρμόδιος, Αρμόδης

Μεθόδιος *

Αργύρης, Αργύριος, Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρώ, Ασημίνα

Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπω, Ολύμπη, Όλια, Ολυμπούλα, Ολυμπιάς *

Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης, Διόσκορος *

*Το όνομα γιορτάζει και σε άλλες ημερομηνίες

Ποιοι Άγιοι τιμώνται σήμερα

Η Εκκλησία τιμά:

Τον Άγιο Αρμόδιο τον Μάρτυρα

Τους Αγίους Κυρίλλο και Μεθόδιο, φωτιστές των Σλάβων και σημαντικές μορφές της χριστιανικής παράδοσης

Τον Άγιο Αργύριο εξ Επανωμής, νεομάρτυρα της Ορθοδοξίας

Την Αγία Ολυμπία την Οσιομάρτυρα, με σπουδαία προσφορά στην Εκκλησία

Τον Άγιο Διόσκορο τον νέο, που τιμάται για την πίστη και το μαρτύριό του

Η 11η Μαΐου ξεχωρίζει για τη μνήμη των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, που συνέβαλαν καθοριστικά στη διάδοση του Χριστιανισμού και της γραφής στους σλαβικούς λαούς.

