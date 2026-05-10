Συναγερμός στην Κρήτη – Κρούσμα μηνιγγίτιδας σε ΕΠΑΛ στις Μοίρες

Κλειστό θα παραμείνει τη Δευτέρα 11 Μαΐου, το Επαγγελματικό Λύκειο Μοιρών, στην Κρήτη, έπειτα από απόφαση του δημάρχου Φαιστού, λόγω εντοπισμού κρούσματος βακτηριακής μηνιγγίτιδας.

Κρούσμα μηνιγγίτιδας σε ΕΠΑΛ στο Ηράκλειο Κρήτης – Το σχολείο θα μείνει κλειστό τη Δευτέρα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου η απόφαση ελήφθη για προληπτικούς λόγους, με στόχο την προστασία της υγείας και της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, στους χώρους του σχολείου θα πραγματοποιηθεί απολύμανση, ενώ θα εφαρμοστούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές

Ο δήμος αναφέρει ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, προκειμένου να ακολουθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την ασφαλή επαναλειτουργία της σχολικής μονάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών μέσων ενημέρωσης το κρούσμα αφορά μαθήτρια της Γ’ Λυκείου. Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται καλή, ενώ έχει ήδη λάβει την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή και παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών.

Βακτηριακή μηνιγγίτιδα

Η μηνιγγίτιδα είναι μία μεταδοτική ασθένεια που προκαλείται από βακτήρια, ιούς και μύκητες, οι οποίοι επιδρούν στους ιστούς, που περιβάλλουν τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό.

O μηνιγγιτιδόκοκκος, ο πνευμονιόκοκκος και ο αιμόφιλος ινφλουέντζας τύπου Β προκαλούν πάνω από το 75% όλων των κρουσμάτων βακτηριακής μηνιγγίτιδας και είναι υπεύθυνοι για το 90% της βακτηριακής μηνιγγίτιδας στα παιδιά.