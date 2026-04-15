Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο της Μυτιλήνης μια 30χρονη, η οποία εισήχθη με ύποπτα συμπτώματα την Κυριακή του Πάσχα και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της στη ΜΕΘ.

Η μηνιγγίτιδα μπορεί να αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή όταν διαγνωστεί έγκαιρα

Οι γιατροί που την εξέτασαν διέγνωσαν μικροβιακή μηνιγγίτιδα που προκλήθηκε από πνευμονιόκοκκο, ενώ η νοσηλεία της στη ΜΕΘ αποφασίστηκε προκειμένου η νεαρή γυναίκα να βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση και να λαμβάνει την κατάλληλη θεραπευτική αγωγή και φροντίδα.

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο stonisi.gr, μετά τη διάγνωση της λοίξωξης στην 30χρονη, το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου ακολουθεί όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών.

Οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες βρίσκονται σε ενημέρωση των επαφών της στο πλαίσιο της ιχνηλάτησης, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις που να προκαλούν ανησυχία για ευρύτερη διασπορά της λοίμωξης.

Η μικροβιακή μηνιγγίτιδα από πνευμονιόκοκκο είναι μια σοβαρή αλλά γνωστή ιατρική κατάσταση, η οποία αντιμετωπίζεται με συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή όταν διαγνωστεί έγκαιρα. Οι γιατροί επισημαίνουν τη σημασία της άμεσης ιατρικής αξιολόγησης σε περίπτωση συμπτωμάτων όπως πυρετός, έντονος πονοκέφαλος ή δυσκαμψία στον αυχένα.

Να σημειωθεί ότι ο 19χρονος φοιτητής Κτηνιατρικής στο ΑΠΘ, ο οποίος προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα τις προηγούμενες ημέρες και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου Τρικάλων, αποσωληνώθηκε την περασμένη Παρασκευή και αναμένεται νευρολογική εκτίμηση της κατάστασής του.

Δήλωση Γιαννάκου για το εμβόλιο

Με αφορμή την ανακοίνωση για την αποσωλήνωση του φοιτητή στα Τρίκαλα, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αναφέρθηκε στο εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου Β. Όπως είπε, «το εμβόλιο υπάρχει, αλλά η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών δεν το έχει εντάξει, κακώς, στο Εθνικό πρόγραμμα δωρεάν εμβολιασμών».

«Λόγω του υψηλού κόστους αγοράς του, ο πληθυσμός της χώρας μας είναι ανεμβολίαστος , ειδικά τα παιδιά και τα νέα στην ηλικία άτομα. Μαθητές, φοιτητές που συναθροίζονται είναι ανεμβολίαστοι και όταν συμβεί ένα κρούσμα δεκάδες συμμαθητές ή φοιτητές που ήρθαν σε επαφή, μετά από σχετική ιχνηλάτηση, λαμβάνουν χημειοπροφύλαξη» τόνισε.

«Το εμβόλιο κοστίζει περίπου 100 ευρώ η δόση και απαιτούνται δύο με τρεις δόσεις ανάλογα την ηλικία. Δηλαδή περί τα 300 ευρώ. Από το 2024 το εμβόλιο χορηγείται δωρεάν μέσω συνταγογράφησης για βρέφη έως 18 μηνών. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία γιατί όχι; Με τι επιστημονικό κριτήριο έβαλαν τον κόφτη στους 18 μήνες;» διερωτήθηκε και πρόσθεσε:

«Στην Πάτρα, που είχαμε ακρωτηριασμό κάτω άκρων φοιτήτριας και θάνατο φοιτητή από μηνιγγίτιδα, έσπευσαν πολλοί γονείς να πληρώσουν από την τσέπη τους τις δόσεις του εμβολίου, περί τα 300 ευρώ και εμβολίασαν τα παιδιά τους. Τελικά η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών μετά τα κρούσματα στα πανεπιστήμια δεν θα πρέπει να βάλει στην άκρη το δημοσιονομικό κόστος και να σκεφτεί με γνώμονα τη δημόσια υγεία; Πρέπει να φθάσουμε σε έξαρση για να το αποφασίσει; Η αυξητική τάση χρόνο με τον χρόνο δεν φθάνει;».

Ο κ. Γιαννάκος ζήτησε να ληφθεί άμεσα απόφαση από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών να χορηγείται δωρεάν το εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου μέσω συνταγογράφησης σε όλο το πληθυσμό ειδικά στα παιδιά, τους νέους και να οργανωθεί και καμπάνια για την αναγκαιότητα εμβολιασμού.