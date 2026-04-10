Ευχάριστα είναι τα νέα για τον 19χρονο φοιτητή Κτηνιατρικής στο ΑΠΘ, ο οποίος προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα και εμφάνισε τα πρώτα συμπτώματα το Σαββατοκύριακο, όταν επέστρεψε στην πόλη καταγωγής του ενόψει των εορτών του Πάσχα. Ο νεαρός αποσωληνώθηκε, αλλά εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Τρικάλων.

«Το εμβόλιο χορηγείται δωρεάν για βρέφη έως 18 μηνών – Οι μεγαλύτεροι γιατί όχι;» διερωτάται ο Μιχάλης Γιαννάκος

Αν και η κατάστασή του θα χρειαστεί να εκτιμηθεί νευρολογικά, έχει πλέον επικοινωνία και φαίνεται ότι κερδίζει τη μάχη για τη ζωή, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γιαννάκος, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου Β, το οποίο αν και «παρέχει υψηλή προστασία από τη μηνιγγίτιδα, δεν έχει ενταχθεί στο Εθνικό πρόγραμμα δωρεάν εμβολιασμών.

Μηνιγγίτιδα: Η ανακοίνωση του Μιχάλη Γιαννάκου

«Ευχάριστα τα νέα για τον 19 χρόνο φοιτητή που προσβλήθηκε από μικροβιακή μηνιγγίτιδα. Αποσωληνώθηκε και έχει επικοινωνία. Συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Τρικάλων Ασφαλώς θα χρειασθεί και νευρολογική εκτίμηση αλλά φαίνεται ότι κερδίζει τη μάχη για τη ζωή. Μπράβο στο προσωπικό του νοσοκομείου.

»Και όμως υπάρχει εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου Β, το οποίο παρέχει υψηλή προστασία από τη μηνιγγίτιδα, αλλά η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών δεν το έχει εντάξει, κακώς, στο Εθνικό πρόγραμμα δωρεάν εμβολιασμών.

»Λόγω του υψηλού κόστους αγοράς του, ο πληθυσμός της χώρας μας είναι ανεμβολίαστος , ειδικά τα παιδιά και τα νέα στην ηλικία άτομα. Μαθητές, φοιτητές που συναθροίζονται είναι ανεμβολίαστοι και όταν συμβεί ένα κρούσμα δεκάδες συμμαθητές ή φοιτητές που ήρθαν σε επαφή, μετά από σχετική ιχνηλάτηση, λαμβάνουν χημειοπροφύλαξη.

»Το εμβόλιο κοστίζει περίπου 100 ευρώ η δόση και απαιτούνται δύο με τρεις δόσεις ανάλογα την ηλικία. Δηλαδή περί τα 300 ευρώ. Από το 2024 το εμβόλιο χορηγείται δωρεάν μέσω συνταγογράφησης για βρέφη έως 18 μηνών. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία γιατί όχι; Με τι επιστημονικό κριτήριο έβαλαν τον κόφτη στους 18 μήνες;

»Στην Πάτρα, που είχαμε ακρωτηριασμό κάτω άκρων φοιτήτριας και θάνατο φοιτητή από μηνιγγίτιδα, έσπευσαν πολλοί γονείς να πληρώσουν από την τσέπη τους τις δόσεις του εμβολίου, περί τα 300 ευρώ και εμβολίασαν τα παιδιά τους. Τελικά η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών μετά τα κρούσματα στα πανεπιστήμια δεν θα πρέπει να βάλει στην άκρη το δημοσιονομικό κόστος και να σκεφτεί με γνώμονα τη δημόσια υγεία; Πρέπει να φθάσουμε σε έξαρση για να το αποφασίσει; Η αυξητική τάση χρόνο με τον χρόνο δεν φθάνει;

Και ένα παιδί, μια ζωή να σωθεί από μηνιγγίτιδα, ένα παιδί να γλιτώσει τον ακρωτηριασμό από μηνιγγίτιδα δεν φθάνει; Δεν είναι ανεκτίμητο;

Αναμένουμε να ληφθεί άμεσα απόφαση από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών να χορηγείται δωρεάν το εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου μέσω συνταγογράφησης σε όλο το πληθυσμό ειδικά στα παιδιά, τους νέους και να οργανωθεί και καμπάνια για την αναγκαιότητα εμβολιασμού».

Το χρονικό της περιπέτειας του 19χρονου

Τα ξημερώματα της Δευτέρας ο 19χρονος πήγε στα επείγοντα του νοσοκομείου Τρικάλων, με έντονο πονοκέφαλο και πυρετό. Εκεί διαπιστώθηκε ότι έπασχε από μικροβιακή μηνιγγίτιδα. Διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Ο φοιτητής, που κατάγεται από τη Θεσσαλία, την προηγούμενη εβδομάδα είχε παρακολουθήσει κανονικά τα μαθήματά του στο ΑΠΘ. Οι φοιτητές του τμήματός του και όσοι παρακολούθησαν τα εργαστήρια της προηγούμενη εβδομάδας ενημερώθηκαν να επικοινωνήσουν άμεσα με τον γιατρό τους για περαιτέρω καθοδήγηση.

Η ιχνηλάτηση των επαφών του συνεχίζεται, ενώ οι υγειονομικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή. Με αφορμή το περιστατικό, ο κ. Γιαννάκος υπογράμμισε την επικινδυνότητα του επαγγέλματός τους και το γεγονός ότι παρ’ όλα αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται στα βαρέα και ανθυγιεινά, τονίζοντας ότι δεκάδες συνάδελφοι έλαβαν χημειοπροφύλαξη.

«Τριάντα συνάδελφοι από τα επείγοντα και δέκα συναδέλφοι περίπου από ΜΕΘ που ήρθαν σε επαφή με ασθενή έλαβαν χημειοπροφύλαξη. Αυτό δείχνει την ανθυγιεινότητα και επικινδυνότητα των επαγγελμάτων μας. Και όμως δεν είμαστε ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα» είπε χαρακτηριστικά.