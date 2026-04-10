Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής του ΑΠΘ που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα
Ελλάδα 10 Απριλίου 2026, 11:53

Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος φοιτητής του ΑΠΘ που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με μηνιγγίτιδα

«Το εμβόλιο υπάρχει και παρέχει υψηλή προστασία από τη μηνιγγίτιδα», τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, και ζητά να ενταχθεί στο Εθνικό πρόγραμμα δωρεάν εμβολιασμών

Αυτή θεωρείται η πιο σημαντική συνήθεια για μακροζωία

Αυτή θεωρείται η πιο σημαντική συνήθεια για μακροζωία

Spotlight

Ευχάριστα είναι τα νέα για τον 19χρονο φοιτητή Κτηνιατρικής στο ΑΠΘ, ο οποίος προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα και εμφάνισε τα πρώτα συμπτώματα το Σαββατοκύριακο, όταν επέστρεψε στην πόλη καταγωγής του ενόψει των εορτών του Πάσχα. Ο νεαρός αποσωληνώθηκε, αλλά εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Τρικάλων.

«Το εμβόλιο χορηγείται δωρεάν για βρέφη έως 18 μηνών – Οι μεγαλύτεροι γιατί όχι;» διερωτάται ο Μιχάλης Γιαννάκος

Αν και η κατάστασή του θα χρειαστεί να εκτιμηθεί νευρολογικά, έχει πλέον επικοινωνία και φαίνεται ότι κερδίζει τη μάχη για τη ζωή, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γιαννάκος, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου Β, το οποίο αν και «παρέχει υψηλή προστασία από τη μηνιγγίτιδα, δεν έχει ενταχθεί στο Εθνικό πρόγραμμα δωρεάν εμβολιασμών.

Μηνιγγίτιδα: Η ανακοίνωση του Μιχάλη Γιαννάκου

«Ευχάριστα τα νέα για τον 19 χρόνο φοιτητή που προσβλήθηκε από μικροβιακή μηνιγγίτιδα. Αποσωληνώθηκε και έχει επικοινωνία. Συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Τρικάλων Ασφαλώς θα χρειασθεί και νευρολογική εκτίμηση αλλά φαίνεται ότι κερδίζει τη μάχη για τη ζωή. Μπράβο στο προσωπικό του νοσοκομείου.

»Και όμως υπάρχει εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου Β, το οποίο παρέχει υψηλή προστασία από τη μηνιγγίτιδα, αλλά η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών δεν το έχει εντάξει, κακώς, στο Εθνικό πρόγραμμα δωρεάν εμβολιασμών.

»Λόγω του υψηλού κόστους αγοράς του, ο πληθυσμός της χώρας μας είναι ανεμβολίαστος , ειδικά τα παιδιά και τα νέα στην ηλικία άτομα. Μαθητές, φοιτητές που συναθροίζονται είναι ανεμβολίαστοι και όταν συμβεί ένα κρούσμα δεκάδες συμμαθητές ή φοιτητές που ήρθαν σε επαφή, μετά από σχετική ιχνηλάτηση, λαμβάνουν χημειοπροφύλαξη.

»Το εμβόλιο κοστίζει περίπου 100 ευρώ η δόση και απαιτούνται δύο με τρεις δόσεις ανάλογα την ηλικία. Δηλαδή περί τα 300 ευρώ. Από το 2024 το εμβόλιο χορηγείται δωρεάν μέσω συνταγογράφησης για βρέφη έως 18 μηνών. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία γιατί όχι; Με τι επιστημονικό κριτήριο έβαλαν τον κόφτη στους 18 μήνες;

»Στην Πάτρα, που είχαμε ακρωτηριασμό κάτω άκρων φοιτήτριας και θάνατο φοιτητή από μηνιγγίτιδα, έσπευσαν πολλοί γονείς να πληρώσουν από την τσέπη τους τις δόσεις του εμβολίου, περί τα 300 ευρώ και εμβολίασαν τα παιδιά τους. Τελικά η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών μετά τα κρούσματα στα πανεπιστήμια δεν θα πρέπει να βάλει στην άκρη το δημοσιονομικό κόστος και να σκεφτεί με γνώμονα τη δημόσια υγεία; Πρέπει να φθάσουμε σε έξαρση για να το αποφασίσει; Η αυξητική τάση χρόνο με τον χρόνο δεν φθάνει;

Και ένα παιδί, μια ζωή να σωθεί από μηνιγγίτιδα, ένα παιδί να γλιτώσει τον ακρωτηριασμό από μηνιγγίτιδα δεν φθάνει; Δεν είναι ανεκτίμητο;

Αναμένουμε να ληφθεί άμεσα απόφαση από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών να χορηγείται δωρεάν το εμβόλιο κατά του μηνιγγιτιδόκοκκου μέσω συνταγογράφησης σε όλο το πληθυσμό ειδικά στα παιδιά, τους νέους και να οργανωθεί και καμπάνια για την αναγκαιότητα εμβολιασμού».

Το χρονικό της περιπέτειας του 19χρονου

Τα ξημερώματα της Δευτέρας ο 19χρονος πήγε στα επείγοντα του νοσοκομείου Τρικάλων, με έντονο πονοκέφαλο και πυρετό. Εκεί διαπιστώθηκε ότι έπασχε από μικροβιακή μηνιγγίτιδα. Διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Ο φοιτητής, που κατάγεται από τη Θεσσαλία, την προηγούμενη εβδομάδα είχε παρακολουθήσει κανονικά τα μαθήματά του στο ΑΠΘ. Οι φοιτητές του τμήματός του και όσοι παρακολούθησαν τα εργαστήρια της προηγούμενη εβδομάδας ενημερώθηκαν να επικοινωνήσουν άμεσα με τον γιατρό τους για περαιτέρω καθοδήγηση.

Η ιχνηλάτηση των επαφών του συνεχίζεται, ενώ οι υγειονομικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή. Με αφορμή το περιστατικό, ο κ. Γιαννάκος υπογράμμισε την επικινδυνότητα του επαγγέλματός τους και το γεγονός ότι παρ’ όλα αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται στα βαρέα και ανθυγιεινά, τονίζοντας ότι δεκάδες συνάδελφοι έλαβαν χημειοπροφύλαξη.

«Τριάντα συνάδελφοι από τα επείγοντα και δέκα συναδέλφοι περίπου από ΜΕΘ που ήρθαν σε επαφή με ασθενή έλαβαν χημειοπροφύλαξη. Αυτό δείχνει την ανθυγιεινότητα και επικινδυνότητα των επαγγελμάτων μας. Και όμως δεν είμαστε ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα» είπε χαρακτηριστικά.

Τράπεζες
Τράπεζες: Το νέο μοντέλο χρηματοδότησης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

Τράπεζες: Το νέο μοντέλο χρηματοδότησης μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αυτή θεωρείται η πιο σημαντική συνήθεια για μακροζωία

Αυτή θεωρείται η πιο σημαντική συνήθεια για μακροζωία

Κίνηση: Αυξημένη σε δρόμους και λιμάνια όσο κορυφώνεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα
Υπομονή και προσοχή 10.04.26

Αυξημένη κίνηση σε δρόμους και λιμάνια όσο κορυφώνεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα

Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου από την Ελευσίνα μέχρι και την Κινέτα - Αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό, από τον Ασπρόπυργο προς την Ελευσίνα

Συνάντηση πέντε Επιταφίων σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 10.04.26

Συνάντηση πέντε Επιταφίων σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος θα χοροστατήσει στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά κατά την Ακολουθία του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου (Μεγάλη Παρασκευή, ώρα 7:30 μ.μ.) και ακολούθως θα παραστεί στην περιφορά του Επιταφίου

Κορυφώνεται η μαζική έξοδος του Πάσχα – Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας, σε επιφυλακή το Λιμενικό
Ελλάδα 10.04.26

Κορυφώνεται η μαζική έξοδος του Πάσχα - Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας, σε επιφυλακή το Λιμενικό

Στα λιμάνια της Αττικής, η ακτοπλοϊκή κίνηση παραμένει αυξημένη και τη Μεγάλη Παρασκευή, αν και σε ηπιότερους ρυθμούς σε σχέση με την εικόνα της εξόδου του Πάσχα την προηγούμενη ημέρα

Πάσχα: Τα ξεχωριστά έθιμα της Μεγάλης Παρασκευής – Κατάνυξη, Επιτάφιοι και τοπικά δρώμενα
Πάσχα 10.04.26

Τα ξεχωριστά έθιμα της Μεγάλης Παρασκευής - Κατάνυξη, Επιτάφιοι και τοπικά δρώμενα

Τη Μεγάλη Παρασκευή οι πιστοί πηγαίνουν στην εκκλησία για την ακολουθία της Αποκαθήλωσης και του Επιταφίου, ενώ μοναδικά έθιμα αναβιώνουν ανά την Ελλάδα καθ' όλη την περίοδο του Πάσχα

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ναύπακτο
Επιφανειακός σεισμός 10.04.26

Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ναύπακτο

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για σεισμό μικρής έντασης, με ρηχό εστιακό βάθος.

Πασχαλινό ωράριο: Πώς λειτουργούν τα καταστήματα σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη σήμερα Μεγάλη Παρασκευή
Μεγάλη Παρασκευή 10.04.26

Πασχαλινές αγορές: Μέχρι τι ώρα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη & Πειραιά

Η κίνηση στα καταστήματα να αυξάνεται όσο πλησιάζει το Πάσχα. Σε ισχύ βρίσκεται το εορταστικό ωράριο, με διαφοροποιήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

«Κίτρινη κάρτα» στα τρένα της Hellenic Train
Σιδηρόδρομος 10.04.26

«Κίτρινη κάρτα» στα τρένα της Hellenic Train

Ελληνοϊταλική κόντρα για περίπου 70 συρμούς που δεν πληρούν τις προδιαγραφές του ETCS, του βασικού συστήματος σηματοδότησης και ελέγχου της ταχύτητας των τρένων στην Ευρώπη

Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος
Ελλάδα 09.04.26

Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος

Η Διοικήτρια του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου στην Πάτρα σε δήλωσή της τόνισε πως η υπόθεση με την κακοποίηση του 10 μηνών βρέφους τους έχει συγκλονίσει όλους.

Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί
Vintage 10.04.26

Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί - Αναμένεται να αγγίξει τα 200.000 δολάρια

Μια vintage Mercedes-Benz της δεκαετίας του '50, που χρησιμοποιούσε η σταρ του Χόλιγουντ Μέριλιν Μονρόε κατά την παραμονή της στην Ευρώπη, βγαίνει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τρεις νεκροί σε πλήγματα σε Ρωσία και Ουκρανία, παρά τη συμφωνία για εκεχειρία το Πάσχα
Κόσμος 10.04.26

Τρεις νεκροί σε πλήγματα σε Ρωσία και Ουκρανία, παρά τη συμφωνία για εκεχειρία το Πάσχα

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την Μεγάλη Πέμπτη κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για το Πάσχα των ορθοδόξων, την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αποδέχεται, θυμίζοντας ότι την είχε ήδη προτείνει το Κίεβο

Σύνταξη
Πού θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός στη regular season της Euroleague – 56% πιθανότητες να βγει 7ος και να παίξει στα play in (pics)
Euroleague 10.04.26

Πού θα τερματίσει ο Παναθηναϊκός στη regular season της Euroleague – 56% πιθανότητες να βγει 7ος και να παίξει στα play in (pics)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε από τη Βαλένθια και είναι σε δύσκολη θέση για την πρόκριση στα play off της Euroleague - Τα σενάρια για τη θέση που θα τερματίσει η ομάδα του Αταμάν.

Σύνταξη
Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν
Κόσμος 10.04.26

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν

Έως και 10.000 μέλη προσωπικού ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων μελών του στρατού και της αστυνομίας, έχουν επιφορτιστεί παράλληλα με πράκτορες των υπηρεσιών Πληροφοριών για την ασφαλή διεξαγωγή των συνομιλίων

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Τι λένε οι πιθανότητες για τους αντιπάλους τους στα play offs (pics)
Euroleague 10.04.26

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Τι λένε οι πιθανότητες για τους αντιπάλους τους στα play offs (pics)

Το Figure8ht έβγαλε τις πιθανότητες για τα ζευγάρια των play offs της Euroleague 1,5 αγωνιστική πριν το τέλος της regular season – Τι λένε τα νούμερα για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ντέρμπι «αιωνίων»…

Σύνταξη
Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωση του
Διπλωματία 10.04.26

Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωση του

Το Ισραήλ θέτει σε κίνδυνο την εκεχειρία με την πολύνεκρη επίθεση στο Λίβανο και ο Νετανιάχου αναζητά την πολιτική του σωτηρία μέσα από τη συνέχιση του πολέμου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ιβάνκα Τραμπ: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη μητέρα της, τον σύζυγό της και τον πατέρα της, Ντόναλντ Τραμπ
Συγκλονιστική εξομολόγηση 10.04.26

Ιβάνκα Τραμπ: «Λύγισε» on air – Τα δάκρυα για τη μητέρα της και η στιγμή που φοβήθηκε για τον πατέρα της

Η Ιβάνκα Τραμπ μίλησε σε podcast για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της, από την απώλεια της μητέρας της μέχρι τη μάχη του συζύγου της με τον καρκίνο και την απόπειρα δολοφονίας του πατέρα της.

Σοφία Τζιούβελη
ΗΠΑ: Παρανάλωμα αποθήκη χάρτου – Βίντεο δείχνει κάποιον να βάζει φωτιά λέγοντας «δεν μας πληρώνετε αρκετά»
Σοκ 10.04.26

ΗΠΑ: Παρανάλωμα αποθήκη χάρτου - Βίντεο δείχνει κάποιον να βάζει φωτιά λέγοντας «δεν μας πληρώνετε αρκετά»

Ήταν τέτοια η δύναμη της φωτιάς, που οι πυροσβέστες αν και μπήκαν αρχικά στο εσωτερικό της αποθήκης στις ΗΠΑ, αναγκάστηκαν να βγουν λόγω ταχύτατης εξάπλωσης και να συνεχίσουν απ' έξω

Σύνταξη
Ηλεκτροκίνηση και στα πλοία; Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών ποντάρει στη μετάβαση
Περιβάλλον 10.04.26

Ηλεκτροκίνηση και στα πλοία; Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής μπαταριών ποντάρει στη μετάβαση

Η κινεζική CATL θέλει να ηλεκτροδοτήσει τους παγκόσμιους ναυτιλιακούς στόλους, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια για την υιοθέτησή της σε μεγάλη κλίμακα

Σύνταξη
Όσα δίδαξε το Χόλιγουντ στην Κάμερον Ντίαζ
Κάπως μαγικά 10.04.26

Η Κάμερον Ντίαζ μοιράζεται τα μαθήματα που έχει αποκομίσει από το Χόλιγουντ

«Είναι ένα ταξίδι. Νομίζω ότι είναι διαφορετικό για τον καθένα. Έχουν περάσει περίπου 30 χρόνια [από το κινηματογραφικό μου ντεμπούτο]», δήλωσε η Κάμερον Ντίαζ σε πρόσφατη συνέντευξη με το People

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συνάντηση πέντε Επιταφίων σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 10.04.26

Συνάντηση πέντε Επιταφίων σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος θα χοροστατήσει στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά κατά την Ακολουθία του Όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου (Μεγάλη Παρασκευή, ώρα 7:30 μ.μ.) και ακολούθως θα παραστεί στην περιφορά του Επιταφίου

Σύνταξη
Κριστιάνο Ρονάλντο και Αλ Νασρ στο στόχαστρο: «Οι αποφάσεις των διαιτητών άλλαξαν και όλοι ξέρουμε γιατί…» (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 10.04.26

Κριστιάνο Ρονάλντο και Αλ Νασρ στο στόχαστρο: «Οι αποφάσεις των διαιτητών άλλαξαν και όλοι ξέρουμε γιατί…» (vids, pics)

Νέο δράμα στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, αφού οι παίκτες της Αλ Αχλί κατηγορούν τη λίγκα ότι ουσιαστικά υπέκυψε στους εκβιασμούς του Κριστιάνο Ρονάλντο, με τη διαιτησία να πηγαίνει την Αλ Νασρ… τρένο για τον τίτλο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ο Ζήκος το… πιστεύει μετά το 3-0 από τη Βαγιεκάνο: «Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθεί»
Conference League 10.04.26

Ο Ζήκος το… πιστεύει μετά το 3-0 από τη Βαγιεκάνο: «Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθεί»

Με ανάρτησή του στα social media, ο Άκης Ζήκος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ΑΕΚ όχι μόνο θα παλέψει, αλλά ότι έχει και τις περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης επί της Βαγιεκάνο.

Σύνταξη
Κορυφώνεται η μαζική έξοδος του Πάσχα – Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας, σε επιφυλακή το Λιμενικό
Ελλάδα 10.04.26

Κορυφώνεται η μαζική έξοδος του Πάσχα - Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας, σε επιφυλακή το Λιμενικό

Στα λιμάνια της Αττικής, η ακτοπλοϊκή κίνηση παραμένει αυξημένη και τη Μεγάλη Παρασκευή, αν και σε ηπιότερους ρυθμούς σε σχέση με την εικόνα της εξόδου του Πάσχα την προηγούμενη ημέρα

Σύνταξη
Η Γκλόρια Στάινεμ στα 92 της: Οι γυναίκες είναι ίσως οι μόνες που γίνονται πιο ριζοσπαστικές με τα χρόνια
Φεμινιστικό icon 10.04.26

Η Γκλόρια Στάινεμ στα 92 της: Οι γυναίκες είναι ίσως οι μόνες που γίνονται πιο ριζοσπαστικές με τα χρόνια

Το 1963, η Στάινεμ έγινε πρωτοσέλιδο ως δημοσιογράφος, μετά την αποκαλυπτική της έκθεση «Ήμουν λαγουδάκι του Playboy». Σήμερα, μιλάει στο Vanity Fair για το νέο της αυτοβιογραφικό βιβλίο, «An Unexpected Life».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τα δεδομένα για «αιώνιο» ντέρμπι στα play offs: Οι πιθανότητες να παίξουν αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός (pic)
Euroleague 10.04.26

Τα δεδομένα για «αιώνιο» ντέρμπι στα play offs: Οι πιθανότητες να παίξουν αντίπαλοι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός (pic)

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Χάποελ, ο Παναθηναϊκός έχασε από τη Βαλένθια και μια αγωνιστική πριν το φινάλε είναι αυξημένες οι πιθανότητες για «αιώνιο» ντέρμπι στα play offs.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Πάσχα: Τα ξεχωριστά έθιμα της Μεγάλης Παρασκευής – Κατάνυξη, Επιτάφιοι και τοπικά δρώμενα
Πάσχα 10.04.26

Τα ξεχωριστά έθιμα της Μεγάλης Παρασκευής - Κατάνυξη, Επιτάφιοι και τοπικά δρώμενα

Τη Μεγάλη Παρασκευή οι πιστοί πηγαίνουν στην εκκλησία για την ακολουθία της Αποκαθήλωσης και του Επιταφίου, ενώ μοναδικά έθιμα αναβιώνουν ανά την Ελλάδα καθ' όλη την περίοδο του Πάσχα

Σύνταξη
«Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει»: Η ατάκα του Μαρτίνεθ για τον Αταμάν και ο λόγος που ειπώθηκε
Euroleague 10.04.26

«Καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει»: Η ατάκα του Μαρτίνεθ για τον Αταμάν και ο λόγος που ειπώθηκε

Η ατάκα του Εργκίν Αταμάν για τους... Λος Άντζελες Λέικερς μόνο ως κοπλιμέντο δεν έγινε αποδεκτή από τον Πέδρο Μαρτίνεθ μετά την εμφατική νίκη της Βαλένθια επί Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

